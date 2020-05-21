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Новости Агрессия России против Украины
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Летом на военную службу призовут 500 офицеров запаса, - Генштаб ВСУ

Летом на военную службу призовут 500 офицеров запаса, - Генштаб ВСУ

В июне - июле 2020 года на военную службу призовут 500 офицеров запаса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ в Facebook.

"Министр обороны Украины подписал приказ от 19 мая 2020 № 157 "О призыве граждан Украины на военную службу по призыву лиц офицерского состава в июне - июле 2020 года", - сообщает Главное управление персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В соответствии с приказом, по 16 военно-учетным специальностям подлежат призыву 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу.

Офицеры будет назначены на должности слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений для прохождения обязательной подготовки в течение трех месяцев.

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Подготовку призванных офицеров на курсах переподготовки и повышения квалификации планируется начать со 2 июля 2020 года.

Целью призыва офицеров является приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты Отечества, накопления военно-обученного ресурса в запасе после их увольнения, повышение уровня укомплектованности Вооруженных Сил Украины офицерским составом.

После завершения подготовки предусматривается назначение офицеров на должности в воинские части Вооруженных Сил Украины.

Вместе с тем сообщается, что к участию в операции объединенных сил призванные офицеры привлекаться не будут. Привлечение их к проведению Операция объединенных сил возможно только в добровольном порядке после заключения ими контракта о прохождении военной службы.

На офицеров, которые будут призваны, распространяется весь пакет социальных льгот и гарантий военнослужащих по контракту.

Также за ними сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и формы собственности.

Летом на военную службу призовут 500 офицеров запаса, - Генштаб ВСУ 01

Генштаб ВС (6198) оборона (5198) призыв (742) офицер (146)


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Топ комментарии
+6
Как не хватает?
Все мужики в возрасте 40 лет с радостью бросят работу, детей, жён и матерей и пойдут умирать за рестораны тищенко, должности ермака и видосики клоуна.
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21.05.2020 10:58
+5
от чёрт Юзика не призовут- он там вроде кафедру отсидел
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21.05.2020 10:12
+5
А фельдмаршала Бубочку оманського тоже призовуть? Чи він знову буде казати: "Я свой супружеский долг уже давно отдал, спросите Ленку".
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21.05.2020 10:25
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Что, добровольцев на "просто перестать стрелять" ещё и за копеечные зарплаты, уже не хватает?
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21.05.2020 10:12 Ответить
Как не хватает?
Все мужики в возрасте 40 лет с радостью бросят работу, детей, жён и матерей и пойдут умирать за рестораны тищенко, должности ермака и видосики клоуна.
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21.05.2020 10:58 Ответить
В точку.. а мусора в отсутствие будут двери ломать за долги ахметову..собачонка говорил год назад мечта а не страна будет..мразь
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21.05.2020 14:18 Ответить
от чёрт Юзика не призовут- он там вроде кафедру отсидел
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21.05.2020 10:12 Ответить
Да, из него заграждение от танков зачетное получилось бы.
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21.05.2020 10:44 Ответить
Те, кто хотел служить уже служат. А это балласт. Да и не правильно это. За так называемые военные кафедры были заплачены деньги. Платили, что бы не служить срочку после институтов. А теперь еще и дольше, чем срочникам служить. А кого бизнес что делать? МАЯЧНЯ!!!
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21.05.2020 10:13 Ответить
Про "платили деньги что бы не служить" это Вы где прочитали? В Бульваре Гордона или со СПИД-инфо? Или в сборнике "Готовим по домашнему?
Десятки и сотни тысяч студентов получили образование и что бы не прерывать очное обучение параллельно проходили обучение, тоже очное, на военных кафедрах. мы сегодня будем переписывать нормы законов 30-ти летней давности?
Да, многие именно и пошли учиться что бы не служить, как и сегодня, прячутся по бабкиным хаткам что бы не служить. Каким боком к этим дятлам реальные специалисты, которые приносят пользу стране на своих рабочих местах?
Не расчёсывайте всех под одну гребенку.
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21.05.2020 10:31 Ответить
Обучение на военных кафедрах начиналось тогда, когда студент переходил на 4 -м курс В течении 2-х лет студенты один раз в наделю посещали эти кафедры. Потом воинская присяга и полевой выход недели на 2. Все это обучение проходило исключительно на контрактной основе, т.е. ЗА ДЕНЬГИ, которые официально оплачивались.И все это было ради одной цели- не служить срочку после получения высшего образования. Других мотивов не было. Кто хотел посвятить свою жизнь военной службе шли учиться в военные ВУЗы. ЧТО ТУТ КОМУ НЕ ПОНЯТНО?
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21.05.2020 10:43 Ответить
Вот тебе бубочка, ему и рассказывай. Нахера платить деньги за "военное" образование на военной кафедре, где секретные майоры секретные портянки секретно выдают, если можно, как бубочка зелепонский, 4 раза просто отпетлять. Все равно ж презиком выберут. Бо кумідний такий що жах... учись, номерной, как надо...
И это... выучи, наконец, правило "в течении" и "в течение"...
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21.05.2020 11:28 Ответить
Во первых неправда, что только контракт. Года до 2003-2004 были совершенно бесплатные военные кафедры. Во вторых - контракт не давал гарантий, что не призовут.
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21.05.2020 12:14 Ответить
Военніе кафедрі
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21.05.2020 13:49 Ответить
В СССР военные кафедры со 2-го семестра 2курса, а в конце -2 месяца
лагерей при действующих частях -- но не кастратов.
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21.05.2020 13:51 Ответить
Этот номерной бот просто по себе судит.
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21.05.2020 10:55 Ответить
Зелю отловить и на очко
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21.05.2020 10:20 Ответить
Он не поймет... еще возомнит себя борюсиком моисеевым и начнет по нему членом играть...
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21.05.2020 11:30 Ответить
А хто піде захищати дезертирів, землепроданців, казнокрадів які продають посади і журналістів, що береуть інтервью у ворогів. Хіба що олігофрени. За що воювати за вже чужу землю яку продали під шумок пандемії?
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21.05.2020 10:23 Ответить
Ти забув додати ,що за службу можна отримати "винагороду" у вигляді зіпсутого здоров'я, затуплених мозґів, а також позбутися життя!
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21.05.2020 11:47 Ответить
А фельдмаршала Бубочку оманського тоже призовуть? Чи він знову буде казати: "Я свой супружеский долг уже давно отдал, спросите Ленку".
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21.05.2020 10:25 Ответить
призовут конечно же, для того и министра обороны сменили, который согласен на такой приказ ...
по примеру с бакановым, согласно должности гарант получает лейтенанта...
а завершит президентство полковником...янукович тоже полковник ни дня не служил, а чем этот хуже...
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21.05.2020 10:43 Ответить
До 43 лет это чтобы Янелох не обсирался от каждого стука в дверь?
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21.05.2020 10:27 Ответить
Так Бубочка ж цього не знає! З нього ж юрист, як з гівна куля. Хоча, "як" тут зайве.
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21.05.2020 11:00 Ответить
Принудительная служба в армии никогда не даст в нашей стране положительных результатов.
От слова совсем. У нас менталитет ниже плинтуса, мы не Швейцария, где каждый мужчина желает отслужить в ВС что бы не только иметь потом высокий социальный статус и иметь возможности к карьере по службе, но и быть полезным государству и иметь уважение среди граждан своей страны.
В нашей стране должна быть только контрактная армия, и она может загнать в поле любого кто хочет посягнуть на наш суверенитет.
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21.05.2020 10:36 Ответить
У Швейцарії кожен мужчина захищає свою частинку добробуту під федеральним дахом "Швейцарія", а тут пропонують кожному мужчині (без бабла ) захищати комфорт мародйорів ,підоразів ,клоунів,кґбешників ,ризикуючи втратити своє життя,хоч якусь можливість прогодувати свою сімю-ось тобі і менталітет з причиною!
Якщо враз мужчина почує що втративши здоров'я або навіть життя він зможе захистити добробут і життя власного потомства,то черги до військкоматів будуть довгими навіть без "соціальної дистансції"!
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21.05.2020 11:54 Ответить
Повністю згоден. Схема доволі проста: гроші виділені на оборону розкрадають (незалежно від того хто преЗЕдент) потім горять склади (а в змі потім звинувачують жару, сухостій, недопалки та диверсантів РФ) ну а на хвіст треба когось в армію набирати, вони и йдуть гребінкою по випускниках військових кафедр.
І далі все по колу.
Я не буду здивований, якщо скоро спалахне новий склад ***********.

Висловлюю свою особисту думку.
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21.05.2020 12:13 Ответить
Вера, Мова, Армия, не осталось ни ............... , в принципе и не было, как и всего. одни трусы со звездочками.
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21.05.2020 10:49 Ответить
Свиноботы,желтыми билетами все запаслись?
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21.05.2020 10:52 Ответить
Ну якщо їм зє видав, тоді да.
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21.05.2020 10:53 Ответить
Мы авторитет и престиж украинской армии при президенте-уклонисте безвозвратно προςραλи.
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21.05.2020 11:34 Ответить
Так их, болезных! Развелось этих платных военных кафедр, чтоб от службы откосить!
Кстати, я при СССР получал 240 рублей в месяц - вполне прилично!
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21.05.2020 11:36 Ответить
армия в заложниках уклониста - дизертира.я хиею
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21.05.2020 12:18 Ответить
Как вам такая ситуация?
Мой одноклассник поступил в сельхоз, закончил его, и по условиям госзаказа его направили в село отработать агрономом 3 года, в противном случае ему пришлось бы отслужить срочную службу.
Он не желал служить и пошел по распределению. И не только отработал 3 года но и остался там работать постоянно. И теперь ему в 41 год выпадает лотерея идти в армию.
Я не вижу в этом никакой логики.
У нас по ходу законы имеют силу обратного действия. Можно сейчас принять закон о незаконности валютных операций и посадить пол страны кто в прошлом работал с валютой на законных основаниях. Где то так...
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21.05.2020 12:19 Ответить
Резервісти це підготовлені військові, які повинні йти служити тоді коли настає війна. Агресора пару днів повинна стримати контрактна армія, за це час проводять мобілізацію. Коли призивають резервістів, які в свою чергу повинні бути підготовлені до армії (з регулярною перепідготовкою раз в три роки), для цього в країні створюють систему воєнкоматів, де резервіст віртуально служить в кадрированих підрозділах, при цьому резервістів розділяють на певні категорії. У нас бариги розікрали всі військомати знищили систему підготовки резерву і оцей контингент профанів чомусь назвали резервом, який навіть не розрізнить дуло від казенної частини автомата. Для того щоб призивати бариги повинні спочатку створити систему резерву.
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21.05.2020 12:36 Ответить
 
 