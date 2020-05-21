Летом на военную службу призовут 500 офицеров запаса, - Генштаб ВСУ
В июне - июле 2020 года на военную службу призовут 500 офицеров запаса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ в Facebook.
"Министр обороны Украины подписал приказ от 19 мая 2020 № 157 "О призыве граждан Украины на военную службу по призыву лиц офицерского состава в июне - июле 2020 года", - сообщает Главное управление персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
В соответствии с приказом, по 16 военно-учетным специальностям подлежат призыву 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу.
Офицеры будет назначены на должности слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений для прохождения обязательной подготовки в течение трех месяцев.
Подготовку призванных офицеров на курсах переподготовки и повышения квалификации планируется начать со 2 июля 2020 года.
Целью призыва офицеров является приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты Отечества, накопления военно-обученного ресурса в запасе после их увольнения, повышение уровня укомплектованности Вооруженных Сил Украины офицерским составом.
После завершения подготовки предусматривается назначение офицеров на должности в воинские части Вооруженных Сил Украины.
Вместе с тем сообщается, что к участию в операции объединенных сил призванные офицеры привлекаться не будут. Привлечение их к проведению Операция объединенных сил возможно только в добровольном порядке после заключения ими контракта о прохождении военной службы.
На офицеров, которые будут призваны, распространяется весь пакет социальных льгот и гарантий военнослужащих по контракту.
Также за ними сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и формы собственности.
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Все мужики в возрасте 40 лет с радостью бросят работу, детей, жён и матерей и пойдут умирать за рестораны тищенко, должности ермака и видосики клоуна.
Десятки и сотни тысяч студентов получили образование и что бы не прерывать очное обучение параллельно проходили обучение, тоже очное, на военных кафедрах. мы сегодня будем переписывать нормы законов 30-ти летней давности?
Да, многие именно и пошли учиться что бы не служить, как и сегодня, прячутся по бабкиным хаткам что бы не служить. Каким боком к этим дятлам реальные специалисты, которые приносят пользу стране на своих рабочих местах?
Не расчёсывайте всех под одну гребенку.
И это... выучи, наконец, правило "в течении" и "в течение"...
лагерей при действующих частях -- но не кастратов.
по примеру с бакановым, согласно должности гарант получает лейтенанта...
а завершит президентство полковником...янукович тоже полковник ни дня не служил, а чем этот хуже...
От слова совсем. У нас менталитет ниже плинтуса, мы не Швейцария, где каждый мужчина желает отслужить в ВС что бы не только иметь потом высокий социальный статус и иметь возможности к карьере по службе, но и быть полезным государству и иметь уважение среди граждан своей страны.
В нашей стране должна быть только контрактная армия, и она может загнать в поле любого кто хочет посягнуть на наш суверенитет.
Якщо враз мужчина почує що втративши здоров'я або навіть життя він зможе захистити добробут і життя власного потомства,то черги до військкоматів будуть довгими навіть без "соціальної дистансції"!
І далі все по колу.
Я не буду здивований, якщо скоро спалахне новий склад ***********.
Висловлюю свою особисту думку.
Кстати, я при СССР получал 240 рублей в месяц - вполне прилично!
Мой одноклассник поступил в сельхоз, закончил его, и по условиям госзаказа его направили в село отработать агрономом 3 года, в противном случае ему пришлось бы отслужить срочную службу.
Он не желал служить и пошел по распределению. И не только отработал 3 года но и остался там работать постоянно. И теперь ему в 41 год выпадает лотерея идти в армию.
Я не вижу в этом никакой логики.
У нас по ходу законы имеют силу обратного действия. Можно сейчас принять закон о незаконности валютных операций и посадить пол страны кто в прошлом работал с валютой на законных основаниях. Где то так...