Летом на военную службу призовут 500 офицеров запаса, - Генштаб ВСУ

В июне - июле 2020 года на военную службу призовут 500 офицеров запаса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ в Facebook.

"Министр обороны Украины подписал приказ от 19 мая 2020 № 157 "О призыве граждан Украины на военную службу по призыву лиц офицерского состава в июне - июле 2020 года", - сообщает Главное управление персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В соответствии с приказом, по 16 военно-учетным специальностям подлежат призыву 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу.

Офицеры будет назначены на должности слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений для прохождения обязательной подготовки в течение трех месяцев.

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Подготовку призванных офицеров на курсах переподготовки и повышения квалификации планируется начать со 2 июля 2020 года.

Целью призыва офицеров является приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты Отечества, накопления военно-обученного ресурса в запасе после их увольнения, повышение уровня укомплектованности Вооруженных Сил Украины офицерским составом.

После завершения подготовки предусматривается назначение офицеров на должности в воинские части Вооруженных Сил Украины.

Вместе с тем сообщается, что к участию в операции объединенных сил призванные офицеры привлекаться не будут. Привлечение их к проведению Операция объединенных сил возможно только в добровольном порядке после заключения ими контракта о прохождении военной службы.

На офицеров, которые будут призваны, распространяется весь пакет социальных льгот и гарантий военнослужащих по контракту.

Также за ними сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и формы собственности.