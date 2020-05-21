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Улітку на військову службу призовуть 500 офіцерів запасу, - Генштаб ЗСУ

Улітку на військову службу призовуть 500 офіцерів запасу, - Генштаб ЗСУ

У червні - липні 2020 року на військову службу призовуть 500 офіцерів запасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Міністром оборони України підписано наказ від 19 травня 2020 року № 157 "Про призов громадян України на військову службу за призовом осіб офіцерського складу в червні – липні 2020 року", - повідомляє Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.

Відповідно до наказу, за 16 військово-обліковими спеціальностями підлягатиме призову 500 офіцерів запасу віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту не нижче бакалавра та не проходили військову службу.

Офіцерів буде призначено на посади слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації при вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти для проходження обов’язкової підготовки протягом трьох місяців.

Підготовку призваних офіцерів на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації планується розпочати з 2 липня 2020 року.

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Метою призову офіцерів є набуття ними практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни, накопичення військово-навченого ресурсу в запасі після їхнього звільнення, підвищення рівня укомплектованості Збройних Сил України офіцерським складом.

Після завершення підготовки передбачається призначення офіцерів на посади до військових частин Збройних Сил України.

Водночас повідомляється, що до участі в Операції об’єднаних сил призвані офіцери не залучатимуться. Залучення їх до проведення Операції об'єднаних сил можливе лише у добровільному порядку після укладання ними контракту про проходження військової служби.

На офіцерів, яких буде призвано, розповсюджується весь пакет соціальних пільг та гарантій військовослужбовців за контрактом.

Також за ними зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності.

Улітку на військову службу призовуть 500 офіцерів запасу, - Генштаб ЗСУ 01

Автор: 

Генштаб ЗС (6497) оборона (4771) призов (431) офіцер (99)


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Топ коментарі
+6
Как не хватает?
Все мужики в возрасте 40 лет с радостью бросят работу, детей, жён и матерей и пойдут умирать за рестораны тищенко, должности ермака и видосики клоуна.
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21.05.2020 10:58
+5
от чёрт Юзика не призовут- он там вроде кафедру отсидел
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21.05.2020 10:12
+5
А фельдмаршала Бубочку оманського тоже призовуть? Чи він знову буде казати: "Я свой супружеский долг уже давно отдал, спросите Ленку".
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21.05.2020 10:25
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Что, добровольцев на "просто перестать стрелять" ещё и за копеечные зарплаты, уже не хватает?
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21.05.2020 10:12 Відповісти
Как не хватает?
Все мужики в возрасте 40 лет с радостью бросят работу, детей, жён и матерей и пойдут умирать за рестораны тищенко, должности ермака и видосики клоуна.
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21.05.2020 10:58 Відповісти
В точку.. а мусора в отсутствие будут двери ломать за долги ахметову..собачонка говорил год назад мечта а не страна будет..мразь
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21.05.2020 14:18 Відповісти
от чёрт Юзика не призовут- он там вроде кафедру отсидел
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21.05.2020 10:12 Відповісти
Да, из него заграждение от танков зачетное получилось бы.
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21.05.2020 10:44 Відповісти
Те, кто хотел служить уже служат. А это балласт. Да и не правильно это. За так называемые военные кафедры были заплачены деньги. Платили, что бы не служить срочку после институтов. А теперь еще и дольше, чем срочникам служить. А кого бизнес что делать? МАЯЧНЯ!!!
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21.05.2020 10:13 Відповісти
Про "платили деньги что бы не служить" это Вы где прочитали? В Бульваре Гордона или со СПИД-инфо? Или в сборнике "Готовим по домашнему?
Десятки и сотни тысяч студентов получили образование и что бы не прерывать очное обучение параллельно проходили обучение, тоже очное, на военных кафедрах. мы сегодня будем переписывать нормы законов 30-ти летней давности?
Да, многие именно и пошли учиться что бы не служить, как и сегодня, прячутся по бабкиным хаткам что бы не служить. Каким боком к этим дятлам реальные специалисты, которые приносят пользу стране на своих рабочих местах?
Не расчёсывайте всех под одну гребенку.
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21.05.2020 10:31 Відповісти
Обучение на военных кафедрах начиналось тогда, когда студент переходил на 4 -м курс В течении 2-х лет студенты один раз в наделю посещали эти кафедры. Потом воинская присяга и полевой выход недели на 2. Все это обучение проходило исключительно на контрактной основе, т.е. ЗА ДЕНЬГИ, которые официально оплачивались.И все это было ради одной цели- не служить срочку после получения высшего образования. Других мотивов не было. Кто хотел посвятить свою жизнь военной службе шли учиться в военные ВУЗы. ЧТО ТУТ КОМУ НЕ ПОНЯТНО?
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21.05.2020 10:43 Відповісти
Вот тебе бубочка, ему и рассказывай. Нахера платить деньги за "военное" образование на военной кафедре, где секретные майоры секретные портянки секретно выдают, если можно, как бубочка зелепонский, 4 раза просто отпетлять. Все равно ж презиком выберут. Бо кумідний такий що жах... учись, номерной, как надо...
И это... выучи, наконец, правило "в течении" и "в течение"...
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21.05.2020 11:28 Відповісти
Во первых неправда, что только контракт. Года до 2003-2004 были совершенно бесплатные военные кафедры. Во вторых - контракт не давал гарантий, что не призовут.
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21.05.2020 12:14 Відповісти
Военніе кафедрі
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21.05.2020 13:49 Відповісти
В СССР военные кафедры со 2-го семестра 2курса, а в конце -2 месяца
лагерей при действующих частях -- но не кастратов.
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21.05.2020 13:51 Відповісти
Этот номерной бот просто по себе судит.
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21.05.2020 10:55 Відповісти
Зелю отловить и на очко
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21.05.2020 10:20 Відповісти
Он не поймет... еще возомнит себя борюсиком моисеевым и начнет по нему членом играть...
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21.05.2020 11:30 Відповісти
А хто піде захищати дезертирів, землепроданців, казнокрадів які продають посади і журналістів, що береуть інтервью у ворогів. Хіба що олігофрени. За що воювати за вже чужу землю яку продали під шумок пандемії?
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21.05.2020 10:23 Відповісти
Ти забув додати ,що за службу можна отримати "винагороду" у вигляді зіпсутого здоров'я, затуплених мозґів, а також позбутися життя!
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21.05.2020 11:47 Відповісти
А фельдмаршала Бубочку оманського тоже призовуть? Чи він знову буде казати: "Я свой супружеский долг уже давно отдал, спросите Ленку".
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21.05.2020 10:25 Відповісти
призовут конечно же, для того и министра обороны сменили, который согласен на такой приказ ...
по примеру с бакановым, согласно должности гарант получает лейтенанта...
а завершит президентство полковником...янукович тоже полковник ни дня не служил, а чем этот хуже...
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21.05.2020 10:43 Відповісти
До 43 лет это чтобы Янелох не обсирался от каждого стука в дверь?
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21.05.2020 10:27 Відповісти
Так Бубочка ж цього не знає! З нього ж юрист, як з гівна куля. Хоча, "як" тут зайве.
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21.05.2020 11:00 Відповісти
Принудительная служба в армии никогда не даст в нашей стране положительных результатов.
От слова совсем. У нас менталитет ниже плинтуса, мы не Швейцария, где каждый мужчина желает отслужить в ВС что бы не только иметь потом высокий социальный статус и иметь возможности к карьере по службе, но и быть полезным государству и иметь уважение среди граждан своей страны.
В нашей стране должна быть только контрактная армия, и она может загнать в поле любого кто хочет посягнуть на наш суверенитет.
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21.05.2020 10:36 Відповісти
У Швейцарії кожен мужчина захищає свою частинку добробуту під федеральним дахом "Швейцарія", а тут пропонують кожному мужчині (без бабла ) захищати комфорт мародйорів ,підоразів ,клоунів,кґбешників ,ризикуючи втратити своє життя,хоч якусь можливість прогодувати свою сімю-ось тобі і менталітет з причиною!
Якщо враз мужчина почує що втративши здоров'я або навіть життя він зможе захистити добробут і життя власного потомства,то черги до військкоматів будуть довгими навіть без "соціальної дистансції"!
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21.05.2020 11:54 Відповісти
Повністю згоден. Схема доволі проста: гроші виділені на оборону розкрадають (незалежно від того хто преЗЕдент) потім горять склади (а в змі потім звинувачують жару, сухостій, недопалки та диверсантів РФ) ну а на хвіст треба когось в армію набирати, вони и йдуть гребінкою по випускниках військових кафедр.
І далі все по колу.
Я не буду здивований, якщо скоро спалахне новий склад ***********.

Висловлюю свою особисту думку.
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21.05.2020 12:13 Відповісти
Вера, Мова, Армия, не осталось ни ............... , в принципе и не было, как и всего. одни трусы со звездочками.
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21.05.2020 10:49 Відповісти
Свиноботы,желтыми билетами все запаслись?
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21.05.2020 10:52 Відповісти
Ну якщо їм зє видав, тоді да.
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21.05.2020 10:53 Відповісти
Мы авторитет и престиж украинской армии при президенте-уклонисте безвозвратно προςραλи.
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21.05.2020 11:34 Відповісти
Так их, болезных! Развелось этих платных военных кафедр, чтоб от службы откосить!
Кстати, я при СССР получал 240 рублей в месяц - вполне прилично!
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21.05.2020 11:36 Відповісти
армия в заложниках уклониста - дизертира.я хиею
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21.05.2020 12:18 Відповісти
Как вам такая ситуация?
Мой одноклассник поступил в сельхоз, закончил его, и по условиям госзаказа его направили в село отработать агрономом 3 года, в противном случае ему пришлось бы отслужить срочную службу.
Он не желал служить и пошел по распределению. И не только отработал 3 года но и остался там работать постоянно. И теперь ему в 41 год выпадает лотерея идти в армию.
Я не вижу в этом никакой логики.
У нас по ходу законы имеют силу обратного действия. Можно сейчас принять закон о незаконности валютных операций и посадить пол страны кто в прошлом работал с валютой на законных основаниях. Где то так...
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21.05.2020 12:19 Відповісти
Резервісти це підготовлені військові, які повинні йти служити тоді коли настає війна. Агресора пару днів повинна стримати контрактна армія, за це час проводять мобілізацію. Коли призивають резервістів, які в свою чергу повинні бути підготовлені до армії (з регулярною перепідготовкою раз в три роки), для цього в країні створюють систему воєнкоматів, де резервіст віртуально служить в кадрированих підрозділах, при цьому резервістів розділяють на певні категорії. У нас бариги розікрали всі військомати знищили систему підготовки резерву і оцей контингент профанів чомусь назвали резервом, який навіть не розрізнить дуло від казенної частини автомата. Для того щоб призивати бариги повинні спочатку створити систему резерву.
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21.05.2020 12:36 Відповісти
 
 