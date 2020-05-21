Улітку на військову службу призовуть 500 офіцерів запасу, - Генштаб ЗСУ
У червні - липні 2020 року на військову службу призовуть 500 офіцерів запасу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ у Facebook.
"Міністром оборони України підписано наказ від 19 травня 2020 року № 157 "Про призов громадян України на військову службу за призовом осіб офіцерського складу в червні – липні 2020 року", - повідомляє Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.
Відповідно до наказу, за 16 військово-обліковими спеціальностями підлягатиме призову 500 офіцерів запасу віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту не нижче бакалавра та не проходили військову службу.
Офіцерів буде призначено на посади слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації при вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти для проходження обов’язкової підготовки протягом трьох місяців.
Підготовку призваних офіцерів на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації планується розпочати з 2 липня 2020 року.
Метою призову офіцерів є набуття ними практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни, накопичення військово-навченого ресурсу в запасі після їхнього звільнення, підвищення рівня укомплектованості Збройних Сил України офіцерським складом.
Після завершення підготовки передбачається призначення офіцерів на посади до військових частин Збройних Сил України.
Водночас повідомляється, що до участі в Операції об’єднаних сил призвані офіцери не залучатимуться. Залучення їх до проведення Операції об'єднаних сил можливе лише у добровільному порядку після укладання ними контракту про проходження військової служби.
На офіцерів, яких буде призвано, розповсюджується весь пакет соціальних пільг та гарантій військовослужбовців за контрактом.
Також за ними зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності.
Будь ласка, зачекайте...
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Все мужики в возрасте 40 лет с радостью бросят работу, детей, жён и матерей и пойдут умирать за рестораны тищенко, должности ермака и видосики клоуна.
Десятки и сотни тысяч студентов получили образование и что бы не прерывать очное обучение параллельно проходили обучение, тоже очное, на военных кафедрах. мы сегодня будем переписывать нормы законов 30-ти летней давности?
Да, многие именно и пошли учиться что бы не служить, как и сегодня, прячутся по бабкиным хаткам что бы не служить. Каким боком к этим дятлам реальные специалисты, которые приносят пользу стране на своих рабочих местах?
Не расчёсывайте всех под одну гребенку.
И это... выучи, наконец, правило "в течении" и "в течение"...
лагерей при действующих частях -- но не кастратов.
по примеру с бакановым, согласно должности гарант получает лейтенанта...
а завершит президентство полковником...янукович тоже полковник ни дня не служил, а чем этот хуже...
От слова совсем. У нас менталитет ниже плинтуса, мы не Швейцария, где каждый мужчина желает отслужить в ВС что бы не только иметь потом высокий социальный статус и иметь возможности к карьере по службе, но и быть полезным государству и иметь уважение среди граждан своей страны.
В нашей стране должна быть только контрактная армия, и она может загнать в поле любого кто хочет посягнуть на наш суверенитет.
Якщо враз мужчина почує що втративши здоров'я або навіть життя він зможе захистити добробут і життя власного потомства,то черги до військкоматів будуть довгими навіть без "соціальної дистансції"!
І далі все по колу.
Я не буду здивований, якщо скоро спалахне новий склад ***********.
Висловлюю свою особисту думку.
Кстати, я при СССР получал 240 рублей в месяц - вполне прилично!
Мой одноклассник поступил в сельхоз, закончил его, и по условиям госзаказа его направили в село отработать агрономом 3 года, в противном случае ему пришлось бы отслужить срочную службу.
Он не желал служить и пошел по распределению. И не только отработал 3 года но и остался там работать постоянно. И теперь ему в 41 год выпадает лотерея идти в армию.
Я не вижу в этом никакой логики.
У нас по ходу законы имеют силу обратного действия. Можно сейчас принять закон о незаконности валютных операций и посадить пол страны кто в прошлом работал с валютой на законных основаниях. Где то так...