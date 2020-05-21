Улітку на військову службу призовуть 500 офіцерів запасу, - Генштаб ЗСУ

У червні - липні 2020 року на військову службу призовуть 500 офіцерів запасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Міністром оборони України підписано наказ від 19 травня 2020 року № 157 "Про призов громадян України на військову службу за призовом осіб офіцерського складу в червні – липні 2020 року", - повідомляє Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.



Відповідно до наказу, за 16 військово-обліковими спеціальностями підлягатиме призову 500 офіцерів запасу віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту не нижче бакалавра та не проходили військову службу.



Офіцерів буде призначено на посади слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації при вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти для проходження обов’язкової підготовки протягом трьох місяців.



Підготовку призваних офіцерів на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації планується розпочати з 2 липня 2020 року.

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Метою призову офіцерів є набуття ними практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни, накопичення військово-навченого ресурсу в запасі після їхнього звільнення, підвищення рівня укомплектованості Збройних Сил України офіцерським складом.



Після завершення підготовки передбачається призначення офіцерів на посади до військових частин Збройних Сил України.



Водночас повідомляється, що до участі в Операції об’єднаних сил призвані офіцери не залучатимуться. Залучення їх до проведення Операції об'єднаних сил можливе лише у добровільному порядку після укладання ними контракту про проходження військової служби.



На офіцерів, яких буде призвано, розповсюджується весь пакет соціальних пільг та гарантій військовослужбовців за контрактом.

Також за ними зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності.