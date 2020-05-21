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Новости Коронавирус и карантин
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Вступительная кампания в учреждения профтехобразования начнется сразу после получения документов об образовании учащимися 9 классов, - Мандзий

Вступительная кампания в учреждения профтехобразования начнется сразу после получения документов об образовании учащимися 9 классов, - Мандзий

В этом году вступительная кампания в учреждения профтехобразования начнется сразу после получения документов об образовании учащимися 9 классов.

Об этом в эфире "Сниданка с 1+1" заявила временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, передает Цензор.НЕТ.

"Мы освободили от проведения ДПА (Учащихся 9 класса. - Ред.). Вступительная кампания в учреждения профтехобразования начнется сразу после получения документов об образовании учащимися 9 классов. Они смогут подать документы (В учреждения профтехобразования. - Ред.). Приемные комиссии будут работать. В заведение профтехобразования надо подать заявление и в случае, если есть конкурс на определенную рабочую специальность, будут проведены дополнительные вступительные экзамены", - пояснила Любомира Мандзий.

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Будут ли эти экзамены проведены онлайн или в иной форме, по словам и. о. министра образования пока говорить рано, ведь это будет ориентировочно в августе и к тому времени ситуация с коронавирусом еще может измениться.

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