YouTube удалил аккаунты пропагандистов "Крым 24", ANNA-News и News Front. МИД РФ пожаловался на "произвол"
МИД РФ назвал цензурой решение видеохостинга YouTube заблокировать аккаунты телеканала "Крым 24" и изданий ANNA-News, News Front.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского МИД.
"Расцениваем действия видеохостинга как очередной акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ, которые систематически прибегают к произвольной цензуре контента на русском языке", - сказано в заявлении министерства.
Как сообщает "Медуза", о блокировке каналов пропагандистских СМИ стало известно 20 мая. Канал "Крым 24" и издание ANNA-News заблокировали за нарушение условий использования YouTube. В News Front сообщили, что аккаунт издания заблокировали "без предъявления претензий".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗЫ, Уничтоженный в Ливии ЗРПК "Панцирь-С1М" на шасси КАМАЗ (Пукин перешел к прямым поставкам).. Эрдоган Сила!!!
Не забывайте СТРАЙКать все пропагандистские вата-видео!
молниеносная плять реакция...