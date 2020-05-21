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YouTube удалил аккаунты пропагандистов "Крым 24", ANNA-News и News Front. МИД РФ пожаловался на "произвол"

YouTube удалил аккаунты пропагандистов

МИД РФ назвал цензурой решение видеохостинга YouTube заблокировать аккаунты телеканала "Крым 24" и изданий ANNA-News, News Front.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского МИД.

"Расцениваем действия видеохостинга как очередной акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ, которые систематически прибегают к произвольной цензуре контента на русском языке", - сказано в заявлении министерства.

Как сообщает "Медуза", о блокировке каналов пропагандистских СМИ стало известно 20 мая. Канал "Крым 24" и издание ANNA-News заблокировали за нарушение условий использования YouTube. В News Front сообщили, что аккаунт издания заблокировали "без предъявления претензий".

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YouTube (105) МИД РФ (1665) пропаганда (3670) блокирование (461)


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Топ комментарии
+30
Ще б корефана зебілів шарія канал видалили.
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21.05.2020 10:30
+27
Проснулись через 6 лет, тугодумы.
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21.05.2020 10:28
+22
Жаль , мало ваты подпалили. На фб их неменряно. Вот Шария б забанить,- вообще б и цены им не было б.
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21.05.2020 10:31
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Путинведивайска у ютуб
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21.05.2020 10:27 Ответить
Проснулись через 6 лет, тугодумы.
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21.05.2020 10:28 Ответить
Да не шесть, а больше. Анна Ньюз транслирует пропаганду еще с начала войны в Сирии.
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21.05.2020 10:40 Ответить
Ще б корефана зебілів шарія канал видалили.
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21.05.2020 10:30 Ответить
Жаль , мало ваты подпалили. На фб их неменряно. Вот Шария б забанить,- вообще б и цены им не было б.
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21.05.2020 10:31 Ответить
Айайай! Кацапов ущемляют!))
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21.05.2020 10:32 Ответить
Не возвращайтесь никогда.
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21.05.2020 10:33 Ответить
Люблю запах русофобии по утрам!)))
ЗЫ, Уничтоженный в Ливии ЗРПК "Панцирь-С1М" на шасси КАМАЗ (Пукин перешел к прямым поставкам).. Эрдоган Сила!!!

YouTube видалив акаунти пропагандистів "Крим 24", ANNA-News і News Front. МЗС РФ поскаржилося на "свавілля" - Цензор.НЕТ 1153
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21.05.2020 10:34 Ответить
А сколько один такой стоит, просто интересно?
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21.05.2020 10:42 Ответить
экспортная версия на шасси МАН ( с пониженными характеристиками) стоит около 15 млн баксов(на фото под этим комментом).. а на фото в предыдущем комменте ЗРК "Панцирь-С1М) - это чисто внутри кацапский ЗРК и уже модернизированная версия, и на экспорт не поставляется.. у него ТТХ в разы лучше экспортной версии.. цена неизвестна.. наверно более 25 млн баксов.. Скорее всего, Пукин поставил Ливии ЗРК "Панцирь-С1М" вместе с кацапским экипажем.. так что 6-8 "ихтамнетов" уже прикопаны в пустыне..
YouTube видалив акаунти пропагандистів "Крим 24", ANNA-News і News Front. МЗС РФ поскаржилося на "свавілля" - Цензор.НЕТ 2226
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21.05.2020 11:16 Ответить
Свидомые!
Не забывайте СТРАЙКать все пропагандистские вата-видео!
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21.05.2020 10:35 Ответить
маю надію, що мій маленький вклад сприяв цьому
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21.05.2020 11:11 Ответить
Ютюб это же пиндосская ненависная вами платформа нескрепно пользоватся чужим видеохостингом,есть же яндекс там и тусуйтесь
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21.05.2020 10:38 Ответить
Да конечно...лаптеногие все чужое обсирают,но им же и пользуются.Своего-то ничего нет,лапти и те ворованные.
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21.05.2020 10:41 Ответить
П"ять років назад іще треба було. Але краще піздно, ніж ніколи
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21.05.2020 10:42 Ответить
В басманньій суд хай напише паклонская або ганрдон)))
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21.05.2020 10:43 Ответить
Интересно кто и как этого добился
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21.05.2020 10:57 Ответить
вот и хорошо! пускай лаптеногие эти говноканалы по своему Чебурнету смотрят и кончают)))
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21.05.2020 11:02 Ответить
не прошло и 6 лет... и это всё при том, что анна уже наверное лет 10 постила не заретушированные трупы и другое непотребство нарушающее правила ютуб и их не банили.
молниеносная плять реакция...
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21.05.2020 11:21 Ответить
Ютюб бандЄрАвцы !
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21.05.2020 11:28 Ответить
Обратитесь в чебурнет,там помогут
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21.05.2020 11:36 Ответить
в паРаше уже поступил иск в то, что они называют судом, о блокировке на территории паРашы сервиса YouTube. онли первый кАнал, онли секелев!
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21.05.2020 11:55 Ответить
а зачем им пиндосская платформа нужна? есть ведь скрепные - рутюб, одноглазники - пользуйтесь на здоровье!
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21.05.2020 12:07 Ответить
раша-нацики возмущаются - пусть в одноглазниках варятся
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21.05.2020 12:19 Ответить
немного палевно, кто на кого работает. я уж молчу о том, что гугл это частная контора, как, якобы и те ютуб каналы, однако это забеспокоило гос структуры, лол
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21.05.2020 13:48 Ответить
Так это же прекрасная новость люди! Перечисленные в статье вражеские пропагандистские информационные ресурсы были "сливными бачками", генераторами лжи и распространителями фейков. Причем в них вложено немало средств и это удар по пропаганде ватных оленей, чья родина - на россия/параша будет уничтожена, а кацапы станут рабами китайцев.
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21.05.2020 14:01 Ответить
 
 