YouTube удалил аккаунты пропагандистов "Крым 24", ANNA-News и News Front. МИД РФ пожаловался на "произвол"

МИД РФ назвал цензурой решение видеохостинга YouTube заблокировать аккаунты телеканала "Крым 24" и изданий ANNA-News, News Front.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского МИД.

"Расцениваем действия видеохостинга как очередной акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ, которые систематически прибегают к произвольной цензуре контента на русском языке", - сказано в заявлении министерства.

Как сообщает "Медуза", о блокировке каналов пропагандистских СМИ стало известно 20 мая. Канал "Крым 24" и издание ANNA-News заблокировали за нарушение условий использования YouTube. В News Front сообщили, что аккаунт издания заблокировали "без предъявления претензий".

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