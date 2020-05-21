В Украину авиарейсами из Азербайджана и Израиля прибыли 320 человек, - пограничники
Пограничники оформили за минувшие сутки более 320 пассажиров, прибывших аэропорт "Борисполь" двумя авиарейсами из Баку и Тель-Авива.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Госпогранслужбу".
Отмечается, что среди прибывших не был выявлен ни один человек с повышенной температурой тела, также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.
"Прибывшие граждане установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Пограничники проверили правильность внесения пассажирами необходимой информации в мобильное приложение "Действуй дома". Трое граждан Украины, прибывших из Израиля и не установившие приложение, согласились пройти обсервацию", - говорится в сообщении.
Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины 18,4 тыс. человек. Пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили гражданина, который нарушил правила прохождения карантина. По данному факту проинформированы сотрудники Национальной полиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль