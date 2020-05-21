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Новости Коронавирус и карантин
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В Украину авиарейсами из Азербайджана и Израиля прибыли 320 человек, - пограничники

В Украину авиарейсами из Азербайджана и Израиля прибыли 320 человек, - пограничники

Пограничники оформили за минувшие сутки более 320 пассажиров, прибывших аэропорт "Борисполь" двумя авиарейсами из Баку и Тель-Авива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Госпогранслужбу".

Отмечается, что среди прибывших не был выявлен ни один человек с повышенной температурой тела, также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

"Прибывшие граждане установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Пограничники проверили правильность внесения пассажирами необходимой информации в мобильное приложение "Действуй дома". Трое граждан Украины, прибывших из Израиля и не установившие приложение, согласились пройти обсервацию", - говорится в сообщении.

Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины 18,4 тыс. человек. Пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили гражданина, который нарушил правила прохождения карантина. По данному факту проинформированы сотрудники Национальной полиции.

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Госпогранслужба (6377) карантин (16729) эвакуация (2064) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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С учетом что авиасообщение из Украины давно закрыто.. то это по прежнему "эвакуация".. Ну ни фига себе с 12 марта эвакуируем..( а трепло давало три дня).
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21.05.2020 10:46 Ответить
Ура
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21.05.2020 10:57 Ответить
Кожен день із усіх далеких країн прибувають 300-800 людей. З відпочинку? Якщо прибувають, той вилітають? А як же карантин??
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21.05.2020 11:28 Ответить
 
 