В Украину авиарейсами из Азербайджана и Израиля прибыли 320 человек, - пограничники

Пограничники оформили за минувшие сутки более 320 пассажиров, прибывших аэропорт "Борисполь" двумя авиарейсами из Баку и Тель-Авива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Госпогранслужбу".

Отмечается, что среди прибывших не был выявлен ни один человек с повышенной температурой тела, также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

"Прибывшие граждане установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Пограничники проверили правильность внесения пассажирами необходимой информации в мобильное приложение "Действуй дома". Трое граждан Украины, прибывших из Израиля и не установившие приложение, согласились пройти обсервацию", - говорится в сообщении.

Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины 18,4 тыс. человек. Пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили гражданина, который нарушил правила прохождения карантина. По данному факту проинформированы сотрудники Национальной полиции.

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