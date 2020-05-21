Комитет Рады рекомендует принять законопроект для введения электронного билета

Комитет по вопросам цифровой трансформации поддержал законопроект по устранению препятствий для функционирования электронного билета и стимулирования безналичных методов оплаты в транспорте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.

Народные депутаты рассмотрели проект закона "О внесении изменений в статью 9 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по устранению препятствий для функционирования систем электронного билета и стимулирования внедрения безналичных методов оплаты на транспорте" (№3113).

Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 4 статьи 9 Закона "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", которыми предусматривается возможность не применять требование использования регистраторов расчетных операций и расчетных книжек при осуществлении оплаты за проезд на автомобильном и электрическом транспорте в безналичной форме с использованием электронных платежных средств.

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