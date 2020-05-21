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Комитет Рады рекомендует принять законопроект для введения электронного билета

Комитет Рады рекомендует принять законопроект для введения электронного билета

Комитет по вопросам цифровой трансформации поддержал законопроект по устранению препятствий для функционирования электронного билета и стимулирования безналичных методов оплаты в транспорте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.

Народные депутаты рассмотрели проект закона "О внесении изменений в статью 9 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по устранению препятствий для функционирования систем электронного билета и стимулирования внедрения безналичных методов оплаты на транспорте" (№3113).

Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 4 статьи 9 Закона "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", которыми предусматривается возможность не применять требование использования регистраторов расчетных операций и расчетных книжек при осуществлении оплаты за проезд на автомобильном и электрическом транспорте в безналичной форме с использованием электронных платежных средств.

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Автор: 

ВР (29228) законопроект (3219) электронные билеты (38)


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Коррупционная херня этот е-квыток.
В отличие от точно таких же электронных многоразовых билетов на метро, которые покупались за 12-16 грн и которые можно было вернуть назад, получив обратно залоговую стоимость, этот е-квыток почему-то стоит в 5 раз дороже и его нельзя вернуть назад! При этом он по сути выполняет роль бесконтактной банковской карты.
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21.05.2020 11:16 Ответить
Ездил по нему в метро.Его стоимость -50гривасов,пополняешь на опред.кол-во поездок.
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21.05.2020 11:20 Ответить
 
 