Комитет Рады рекомендует принять законопроект для введения электронного билета
Комитет по вопросам цифровой трансформации поддержал законопроект по устранению препятствий для функционирования электронного билета и стимулирования безналичных методов оплаты в транспорте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.
Народные депутаты рассмотрели проект закона "О внесении изменений в статью 9 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по устранению препятствий для функционирования систем электронного билета и стимулирования внедрения безналичных методов оплаты на транспорте" (№3113).
Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 4 статьи 9 Закона "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", которыми предусматривается возможность не применять требование использования регистраторов расчетных операций и расчетных книжек при осуществлении оплаты за проезд на автомобильном и электрическом транспорте в безналичной форме с использованием электронных платежных средств.
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В отличие от точно таких же электронных многоразовых билетов на метро, которые покупались за 12-16 грн и которые можно было вернуть назад, получив обратно залоговую стоимость, этот е-квыток почему-то стоит в 5 раз дороже и его нельзя вернуть назад! При этом он по сути выполняет роль бесконтактной банковской карты.