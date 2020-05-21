Комітет Ради рекомендує ухвалити законопроєкт для запровадження електронного квитка

Комітет з питань цифрової трансформації підтримав законопроєкт щодо усунення перешкод для функціонування електронного квитка та стимулювання безготівкових методів оплати в транспорті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне управління апарату Ради.

Народні депутати розглянули проєкт закону "Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо усунення перешкод для функціонування систем електронного квитка та стимулювання впровадження безготівкових методів оплати на транспорті" (№3113) .

Законопроєктом пропонується внести зміни до пункту 4 статті 9 Закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", якими передбачається можливість не застосовувати вимогу використання реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок при здійсненні оплати за проїзд на автомобільному і електричному транспорті в безготівковій формі з використанням електронних платіжних засобів.

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