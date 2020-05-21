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Комітет Ради рекомендує ухвалити законопроєкт для запровадження електронного квитка

Комітет Ради рекомендує ухвалити законопроєкт для запровадження електронного квитка

Комітет з питань цифрової трансформації підтримав законопроєкт щодо усунення перешкод для функціонування електронного квитка та стимулювання безготівкових методів оплати в транспорті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне управління апарату Ради.

Народні депутати розглянули проєкт закону "Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо усунення перешкод для функціонування систем електронного квитка та стимулювання впровадження безготівкових методів оплати на транспорті" (№3113) .

Законопроєктом пропонується внести зміни до пункту 4 статті 9 Закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", якими передбачається можливість не застосовувати вимогу використання реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок при здійсненні оплати за проїзд на автомобільному і електричному транспорті в безготівковій формі з використанням електронних платіжних засобів.

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Автор: 

ВР (14942) законопроєкт (3583) електронні квитки (161)


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Коррупционная херня этот е-квыток.
В отличие от точно таких же электронных многоразовых билетов на метро, которые покупались за 12-16 грн и которые можно было вернуть назад, получив обратно залоговую стоимость, этот е-квыток почему-то стоит в 5 раз дороже и его нельзя вернуть назад! При этом он по сути выполняет роль бесконтактной банковской карты.
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21.05.2020 11:16 Відповісти
Ездил по нему в метро.Его стоимость -50гривасов,пополняешь на опред.кол-во поездок.
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21.05.2020 11:20 Відповісти
 
 