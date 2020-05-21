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С 1 июня "Укрзализныця" готова возобновить пассажирские перевозки, - Криклий

С 1 июня

Укрзализныця готова к возобновлению пассажирских перевозок. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры, об этом заявил министр Владислав Криклий.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. На станции "Киев-Пассажирский" уже демонтированы МАФы, установлена современная система видеонаблюдения, полностью отремонтирован пригородный вокзал", - отметил Криклий.

"Укрзализныця" завершила демонтаж 35 МАФов на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала. Под ликвидацию попали торговые территории, на которые истек срок аренды, в том числе, точки продажи алкоголя на разлив. МАФы, которые останутся, будут реконструированы и приведены к единому стилю.

Также отремонтировано здание пригородного вокзала. Его соединили навесом с платформами. Теперь безбилетные пассажири не смогут попасть на плаформу. Кроме этого, заменено освещение, установлены современные скамейки и урны, обновлен фасад, вестибюль, билетные кассы, оборудованы новые туалеты, которые учитывают потребности маломобильных групп, в том числе, людей с инвалидностью и мам с младенцами.

Также читайте: Повышения цен на железнодорожные билеты после окончания карантина не будет, - Криклий. ВИДЕО

Автор: 

железная дорога (1411) Укрзализныця (2744) Мининфраструктуры (941) Криклий Владислав (323)


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ну вот, опять начнутся "убытки от пассажирских перевозок".
ну, хоть 2 месяца были без убытков , деятели....
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21.05.2020 12:16 Ответить
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21.05.2020 12:31 Ответить
 
 