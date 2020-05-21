С 1 июня "Укрзализныця" готова возобновить пассажирские перевозки, - Криклий

Укрзализныця готова к возобновлению пассажирских перевозок. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры, об этом заявил министр Владислав Криклий.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. На станции "Киев-Пассажирский" уже демонтированы МАФы, установлена современная система видеонаблюдения, полностью отремонтирован пригородный вокзал", - отметил Криклий.

"Укрзализныця" завершила демонтаж 35 МАФов на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала. Под ликвидацию попали торговые территории, на которые истек срок аренды, в том числе, точки продажи алкоголя на разлив. МАФы, которые останутся, будут реконструированы и приведены к единому стилю.

Также отремонтировано здание пригородного вокзала. Его соединили навесом с платформами. Теперь безбилетные пассажири не смогут попасть на плаформу. Кроме этого, заменено освещение, установлены современные скамейки и урны, обновлен фасад, вестибюль, билетные кассы, оборудованы новые туалеты, которые учитывают потребности маломобильных групп, в том числе, людей с инвалидностью и мам с младенцами.

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