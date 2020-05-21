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Новини
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З 1 червня "Укрзалізниця" готова відновити пасажирські перевезення, - Криклій

З 1 червня

Укрзалізниця готова до відновлення пасажирських перевезень. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури, про це заявив міністр Владислав Криклій.

"Вже з 1 червня Україна розпочне перші пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів. На станції "Київ-Пасажирський" вже демонтовано МАФи, встановлено сучасну систему відеонагляду, повністю відремонтовано приміський вокзал", - зазначив Криклій.

"Укрзалізниця" завершила демонтаж 35 МАФів на Вокзальній площі та у конкорсі вокзалу. Під ліквідацію потрапили торговельні території, на які закінчився термін оренди, у тому числі точки продажу алкоголю на розлив. МАФи, що залишаться, будуть реконструйовані та приведені до єдиного стилю.

Також відремонтовано будівлі приміського вокзалу. Його з’єднано накриттям з платформами та виконано їхнє зарежимлення, щоб унеможливити потрапляння безквиткових пасажирів. Крім цього, замінено освітлення, встановлено сучасні лави та урни, оновлено фасад, вестибюль, квиткові каси, обладнано нові туалети, які враховують потреби маломобільних груп, у тому числі людей з інвалідністю та мам з немовлятами.

Дивіться також: Підвищення цін на залізничні квитки після закінчення карантину не буде, - Криклій. ВIДЕО

Автор: 

залізниця (1500) Укрзалізниця (6826) Мінінфраструктури (2060) Криклій Владислав (548)


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ну вот, опять начнутся "убытки от пассажирских перевозок".
ну, хоть 2 месяца были без убытков , деятели....
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21.05.2020 12:16 Відповісти
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21.05.2020 12:31 Відповісти
 
 