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"Укроборонпром" хочет производить боевые дроны вместе с частными компаниями

В госконцерне "Укроборонпром" заявили, что ищут механизмы сотрудничества с частными производителями вооружения, в частности, по развитию авиационных и наземных беспилотных аппаратов оборонного и двойного назначения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.

"Мы открыты к сотрудничеству с частным сектором по новым разработкам. Мы работаем на сближение потребностей рынка и возможностей наших конструкторских бюро, чтобы действительно создавать, с одной стороны, новейшие образцы, которые бы были интересны на рынке, а с другой - непосредственно удовлетворять потребности МОУ и Генштаба. Поэтому мы решили начать с такого перспективного направления, как беспилотные аппараты, и собрали за одним столом ключевых игроков украинского рынка БПА и наших основных клиентов - силы безопасности и обороны Украины, чтобы определить общие интересы и ожидания", - отметила заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по инновациям Надежда Васильева.

По ее словам, уже наработано несколько потенциальных моделей сотрудничества с частным сектором, продолжается обсуждение и поиск новых инвестиционных и финансовых моделей. На следующей неделе планируется обсуждение этих бизнес-моделей сотрудничества в Министерстве экономики.

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Автор: 

беспилотник (3542) Укроборонпром (1238)


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Топ комментарии
+6
там могут только украсть
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21.05.2020 12:21
+5
Наконец до упоротых совков из МО начало доходить. А ведь могли бы с путинской бронетехникой на донбассе творить то же, что и турки в Сирии, если бы мозгами шевелить умели.
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21.05.2020 12:26
+5
Напомню, что когда подписывали Минские соглашения ВСУ отступали и несли тяжелые потери.
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21.05.2020 12:45
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Смотря кому те фирмы принадлежат...
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21.05.2020 12:08 Ответить
"ЗЕдроны мира"
"Укроборонпром" хочет производить боевые дроны вместе с частными компаниями - Цензор.НЕТ 1707
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21.05.2020 12:11 Ответить
Быстрее шевелитесь - будем сбрасывать на путинскую территорию грязные ядерные отходы....
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21.05.2020 12:13 Ответить
там могут только украсть
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21.05.2020 12:21 Ответить
Наконец до упоротых совков из МО начало доходить. А ведь могли бы с путинской бронетехникой на донбассе творить то же, что и турки в Сирии, если бы мозгами шевелить умели.
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21.05.2020 12:26 Ответить
У преза в голове туманный мир, о чем вы?
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21.05.2020 13:51 Ответить
"Антонов" уже распилили или пока еще в процессе уничтожения?
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21.05.2020 12:31 Ответить
Вже пищить і "челобітниє" подає
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21.05.2020 17:04 Ответить
А смысл, все равно украинцев в оборону загнал падлошенко со своими минскими договорняками
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21.05.2020 12:35 Ответить
Напомню, что когда подписывали Минские соглашения ВСУ отступали и несли тяжелые потери.
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21.05.2020 12:45 Ответить
Что там ещё в ватных методичках пишут, Пытро вяликий полководец и к многочисленным котлам не имеет никакого отношения?
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21.05.2020 12:49 Ответить
А ти, ватацефал, вже читати розучився? Тільки копіпастити з методички вмієш.
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21.05.2020 12:54 Ответить
Треба було наступати на Ростов?
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21.05.2020 12:46 Ответить
Ну так давай, заводь свій бронедіван і вперед, нах остен!
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21.05.2020 12:55 Ответить
Частные компании хотят сделать Дойными коровами , а сами получать деньги как за свои разработки.Госкомпании инертные и не разворотливые , требующие согласований уточнений подписей А частным нужно дни или Минуты , для принятия Решения.
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21.05.2020 12:50 Ответить
.....продолжается обсуждение.....
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21.05.2020 12:54 Ответить
Ціле КБ "Антонов" і кільканадцять держпідприємств під його керівництвом здатні тільки за "парушениі связі з раісєй" гундіти...
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21.05.2020 12:57 Ответить
В госконцерне "Укроборонпром" заявили, что ищут механизмы сотрудничества с частными производителями вооружения - после такого сотрудничества частные производители хорошо обогатятся за счёт Укроборонпрома.
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21.05.2020 13:06 Ответить
В США нет оборонпрома,и ни когда не было. Может в этом секрет?
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21.05.2020 13:12 Ответить
Касьянич сильно напружився.
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21.05.2020 14:22 Ответить
Певно вже по квартирах реєструються фірмочки з уставним на 1000 грн , для стабільного розпилу фінансів Оборонпрому . Звичайно за участю "фахівців" від Оборонпрому . На кшталт Мустафи . Там в чужу кишеню копійка не впаде . Все своїм .
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21.05.2020 14:25 Ответить
 
 