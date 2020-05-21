"Укроборонпром" хочет производить боевые дроны вместе с частными компаниями
В госконцерне "Укроборонпром" заявили, что ищут механизмы сотрудничества с частными производителями вооружения, в частности, по развитию авиационных и наземных беспилотных аппаратов оборонного и двойного назначения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.
"Мы открыты к сотрудничеству с частным сектором по новым разработкам. Мы работаем на сближение потребностей рынка и возможностей наших конструкторских бюро, чтобы действительно создавать, с одной стороны, новейшие образцы, которые бы были интересны на рынке, а с другой - непосредственно удовлетворять потребности МОУ и Генштаба. Поэтому мы решили начать с такого перспективного направления, как беспилотные аппараты, и собрали за одним столом ключевых игроков украинского рынка БПА и наших основных клиентов - силы безопасности и обороны Украины, чтобы определить общие интересы и ожидания", - отметила заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по инновациям Надежда Васильева.
По ее словам, уже наработано несколько потенциальных моделей сотрудничества с частным сектором, продолжается обсуждение и поиск новых инвестиционных и финансовых моделей. На следующей неделе планируется обсуждение этих бизнес-моделей сотрудничества в Министерстве экономики.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль