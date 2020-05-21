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Новини
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"Укроборонпром" хоче виробляти бойові дрони разом із приватними компаніями

У дежконцерні "Укроборонпром" заявили, що шукають механізми співпраці з приватними виробниками озброєння, зокрема щодо розвитку авіаційних і наземних безпілотних апаратів оборонного та подвійного призначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну.

"Ми відкриті до співпраці з приватним сектором щодо нових розробок. Ми працюємо на зближення потреб ринку та можливостей наших конструкторських бюро, аби дійсно створювати, з одного боку, новітні зразки, які би були цікавими на ринку, а з іншого боку, – безпосередньо задовольняти потреби МОУ та Генштабу. Тому ми вирішили розпочати з такого перспективного напрямку, як безпілотні апарати, і зібрали за одним столом ключових гравців українського ринку БПА та наших основних клієнтів – сили безпеки та оборони України, аби визначити спільні інтереси та очікування", - зазначила заступниця гендиректора "Укроборонпрому" з інновацій Надія Васильєва.

За її словами, вже напрацьовано кілька потенційних моделей співпраці з приватним сектором, триває обговорення та пошук нових інвестиційних і фінансових моделей. Наступного тижня планується обговорення цих бізнес-моделей співробітництва в Міністерстві економіки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа "Укроборонпрому" передбачає три стадії і має завершитися після 2022 року, - Абромавичус

Автор: 

безпілотник (4102) Укроборонпром (1732)


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Топ коментарі
+6
там могут только украсть
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21.05.2020 12:21
+5
Наконец до упоротых совков из МО начало доходить. А ведь могли бы с путинской бронетехникой на донбассе творить то же, что и турки в Сирии, если бы мозгами шевелить умели.
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21.05.2020 12:26
+5
Напомню, что когда подписывали Минские соглашения ВСУ отступали и несли тяжелые потери.
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21.05.2020 12:45
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Смотря кому те фирмы принадлежат...
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21.05.2020 12:08 Відповісти
"ЗЕдроны мира"
"Укроборонпром" хочет производить боевые дроны вместе с частными компаниями - Цензор.НЕТ 1707
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21.05.2020 12:11 Відповісти
Быстрее шевелитесь - будем сбрасывать на путинскую территорию грязные ядерные отходы....
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21.05.2020 12:13 Відповісти
там могут только украсть
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21.05.2020 12:21 Відповісти
Наконец до упоротых совков из МО начало доходить. А ведь могли бы с путинской бронетехникой на донбассе творить то же, что и турки в Сирии, если бы мозгами шевелить умели.
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21.05.2020 12:26 Відповісти
У преза в голове туманный мир, о чем вы?
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21.05.2020 13:51 Відповісти
"Антонов" уже распилили или пока еще в процессе уничтожения?
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21.05.2020 12:31 Відповісти
Вже пищить і "челобітниє" подає
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21.05.2020 17:04 Відповісти
А смысл, все равно украинцев в оборону загнал падлошенко со своими минскими договорняками
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21.05.2020 12:35 Відповісти
Напомню, что когда подписывали Минские соглашения ВСУ отступали и несли тяжелые потери.
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21.05.2020 12:45 Відповісти
Что там ещё в ватных методичках пишут, Пытро вяликий полководец и к многочисленным котлам не имеет никакого отношения?
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21.05.2020 12:49 Відповісти
А ти, ватацефал, вже читати розучився? Тільки копіпастити з методички вмієш.
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21.05.2020 12:54 Відповісти
Треба було наступати на Ростов?
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21.05.2020 12:46 Відповісти
Ну так давай, заводь свій бронедіван і вперед, нах остен!
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21.05.2020 12:55 Відповісти
Частные компании хотят сделать Дойными коровами , а сами получать деньги как за свои разработки.Госкомпании инертные и не разворотливые , требующие согласований уточнений подписей А частным нужно дни или Минуты , для принятия Решения.
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21.05.2020 12:50 Відповісти
.....продолжается обсуждение.....
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21.05.2020 12:54 Відповісти
Ціле КБ "Антонов" і кільканадцять держпідприємств під його керівництвом здатні тільки за "парушениі связі з раісєй" гундіти...
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21.05.2020 12:57 Відповісти
В госконцерне "Укроборонпром" заявили, что ищут механизмы сотрудничества с частными производителями вооружения - после такого сотрудничества частные производители хорошо обогатятся за счёт Укроборонпрома.
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21.05.2020 13:06 Відповісти
В США нет оборонпрома,и ни когда не было. Может в этом секрет?
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21.05.2020 13:12 Відповісти
Касьянич сильно напружився.
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21.05.2020 14:22 Відповісти
Певно вже по квартирах реєструються фірмочки з уставним на 1000 грн , для стабільного розпилу фінансів Оборонпрому . Звичайно за участю "фахівців" від Оборонпрому . На кшталт Мустафи . Там в чужу кишеню копійка не впаде . Все своїм .
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21.05.2020 14:25 Відповісти
 
 