"Укроборонпром" хоче виробляти бойові дрони разом із приватними компаніями

У дежконцерні "Укроборонпром" заявили, що шукають механізми співпраці з приватними виробниками озброєння, зокрема щодо розвитку авіаційних і наземних безпілотних апаратів оборонного та подвійного призначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну.

"Ми відкриті до співпраці з приватним сектором щодо нових розробок. Ми працюємо на зближення потреб ринку та можливостей наших конструкторських бюро, аби дійсно створювати, з одного боку, новітні зразки, які би були цікавими на ринку, а з іншого боку, – безпосередньо задовольняти потреби МОУ та Генштабу. Тому ми вирішили розпочати з такого перспективного напрямку, як безпілотні апарати, і зібрали за одним столом ключових гравців українського ринку БПА та наших основних клієнтів – сили безпеки та оборони України, аби визначити спільні інтереси та очікування", - зазначила заступниця гендиректора "Укроборонпрому" з інновацій Надія Васильєва.

За її словами, вже напрацьовано кілька потенційних моделей співпраці з приватним сектором, триває обговорення та пошук нових інвестиційних і фінансових моделей. Наступного тижня планується обговорення цих бізнес-моделей співробітництва в Міністерстві економіки.

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