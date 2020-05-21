Во Львове мало оснований для существенных смягчений карантина, - главный медик Зуб

Главный медик Львова Владимир Зуб отметил, что несмотря на те критерии, которые вчера обнародовало правительство, у Львова не много оснований ослаблять карантин. Этот вопрос будет очень подробно обсуждаться на сегодняшнем заседании городского штаба по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции во Львове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Решение об ослаблении карантина не принимается единолично. Сегодня у нас будет заседание городского оперативного штаба, где будут все причастные к принятию соответствующих решений специалисты. Все нужно детально обсудить, учитывать статистику, учитывать рекомендации правительства и опыт других стран. Если говорить объективно, то по тем критериям, которые вчера объявило правительство, у нас, к сожалению, мало оснований для существенных смягчений. Но и усиливать карантин не будем. Мы наблюдаем за ситуацией: сейчас имеем стабильный результат, взрыва заболевания нет", - отметил он.

По поводу открытия детских садов, главный медик Львова сказал, что это рискованное решение.

"Их хотят открыть для того, чтобы предоставить людям возможность выходить на работу, ведь нужно поднимать экономику. Сейчас трудно сказать, будет ли соответствующее решение будет принято. Но если откроют, то всем нужно быть очень сознательными и ответственными. Мы всегда чувствовали в период заболеваемости гриппом или ОРЗ, когда родителям нужно идти на работу, и они ведут заболевшего ребенка в садик, а уже через несколько дней пол группы болеет. Сейчас такого ни в коем случае нельзя допустить! Здесь должна быть жесткая позиция: если у ребенка есть признаки заболевания - категорически не вести в заведение дошкольного образования!" - подчеркнул Зуб.

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