Патрульного, изготовлявшего и продававшего амфетамин, задержали во Львове, - ГБР. ФОТО

Во Львове задержали сотрудника Управления патрульной полиции Львова во время сбыта психотропного вещества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, правоохранитель устроил лабораторию для изготовления наркотических веществ в квартире, где изготавливал психотропное вещество - амфетамин, для дальнейшего сбыта с помощью сообщников.

20 мая 2020 следователи ГБР задержали полицейского во время сбыта 300 граммов амфетамина на общую сумму 54 тыс. гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

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