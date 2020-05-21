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Патрульного, изготовлявшего и продававшего амфетамин, задержали во Львове, - ГБР. ФОТО

Во Львове задержали сотрудника Управления патрульной полиции Львова во время сбыта психотропного вещества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, правоохранитель устроил лабораторию для изготовления наркотических веществ в квартире, где изготавливал психотропное вещество - амфетамин, для дальнейшего сбыта с помощью сообщников.

20 мая 2020 следователи ГБР задержали полицейского во время сбыта 300 граммов амфетамина на общую сумму 54 тыс. гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Патрульного, изготовлявшего и продававшего амфетамин, задержали во Львове, - ГБР 01
Патрульного, изготовлявшего и продававшего амфетамин, задержали во Львове, - ГБР 02

Автор: 

амфетамин (23) Львов (4582) наркотики (2144) патрульная полиция (1813) ГБР (2988)


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Топ комментарии
+4
Такая себе, почти самозанятая людина. Может стоило ФОПом оформиться
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21.05.2020 10:04
+4
Когда-то давно цыгане продавали конфеты-петушки на палочках, теперь милицанеры - амфетамин. Прогресс!
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21.05.2020 10:05
+4
Нічого дивного, типовий представник ОЗУ під назвою патрульна поліція. Основне завдання цієї ганебної установи не служити народу а брати хабари, розповсюджувати наркотичні засоби, калічити і вбивати людей, фальсіфікувати постанови, покривати злочинів, брехати. Патрульна поліція це є банда.
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21.05.2020 10:09
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Рецепт в студию!
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21.05.2020 10:03 Ответить
Тока не надо самодеятельности. Людей травить. Производство надо.
Его изготавливают на горловском "Стирол" - далее бодяжат в Мариуполе. Для простоты - патрульный сам делал.
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21.05.2020 10:29 Ответить
Такая себе, почти самозанятая людина. Может стоило ФОПом оформиться
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21.05.2020 10:04 Ответить
Когда-то давно цыгане продавали конфеты-петушки на палочках, теперь милицанеры - амфетамин. Прогресс!
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21.05.2020 10:05 Ответить
Нічого дивного, типовий представник ОЗУ під назвою патрульна поліція. Основне завдання цієї ганебної установи не служити народу а брати хабари, розповсюджувати наркотичні засоби, калічити і вбивати людей, фальсіфікувати постанови, покривати злочинів, брехати. Патрульна поліція це є банда.
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21.05.2020 10:09 Ответить
Ще треба довести вину!? А використання службовим становищем, це просто хоббі!
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21.05.2020 10:10 Ответить
у Хазанова есть такой номер:
"что характерно, имеем фото и видеоматериалы, показания свидетелей, признание задержанного - а доказать ничего не можем."
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21.05.2020 10:41 Ответить
Полицейская "реформа" шокулудного кондома! Грузинских реформаторов вышвырнул, ситуативного подельника рюкакана оставил! То же самое и с кондомом с подмосток!
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21.05.2020 10:31 Ответить
Всіх мєнтів вибірково, але часто і на постійній основі потрібно перевіряти на вживання наркотиків і допитувати на поліграфі на предмет корупції. Всіх: від харківських заробітчан Авакова і Геращенко до останнього підворотного сторожового мєнта біля їх дач. Не обов'язково кров з них викачувати на аналіз на наявність наркотиків, а достатньо зробити змив з клавіатури їх компа, змив з рукоятки дверцят особистого автомобіля, витерти серветкою піт з лоба або взяти кілька волосин на аналіз. Але мєнтів так багато, що для цього треба окрема лабораторія. От і організуйте судово-експертний інститут ДБР, щодо створення якого вже прийняте рішення парламентом.
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21.05.2020 11:41 Ответить
 
 