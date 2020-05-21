Патрульного, изготовлявшего и продававшего амфетамин, задержали во Львове, - ГБР. ФОТО
Во Львове задержали сотрудника Управления патрульной полиции Львова во время сбыта психотропного вещества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, правоохранитель устроил лабораторию для изготовления наркотических веществ в квартире, где изготавливал психотропное вещество - амфетамин, для дальнейшего сбыта с помощью сообщников.
20 мая 2020 следователи ГБР задержали полицейского во время сбыта 300 граммов амфетамина на общую сумму 54 тыс. гривен.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.
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Его изготавливают на горловском "Стирол" - далее бодяжат в Мариуполе. Для простоты - патрульный сам делал.
"что характерно, имеем фото и видеоматериалы, показания свидетелей, признание задержанного - а доказать ничего не можем."