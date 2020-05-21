Патрульного, який виготовляв і продавав амфетамін, затримали у Львові, - ДБР. ФОТО

У Львові затримали співробітника Управління патрульної поліції Львова під час збуту психотропної речовини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронець влаштував лабораторію для виготовлення наркотичних речовин у квартирі, де виготовляв психотропну речовину - амфетамін, для подальшого збуту за допомогою спільників.

20 травня 2020 слідчі ДБР затримали поліцейського під час збуту 300 грамів амфетаміну на загальну суму 54 тис. гривень.

Нині вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання щодо нього запобіжного заходу і звільнення із займаної посади.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканка Маріуполя покусала патрульного і пошкодила машину поліції. ФОТО



