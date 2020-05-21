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Патрульного, який виготовляв і продавав амфетамін, затримали у Львові, - ДБР. ФОТО

У Львові затримали співробітника Управління патрульної поліції Львова під час збуту психотропної речовини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронець влаштував лабораторію для виготовлення наркотичних речовин у квартирі, де виготовляв психотропну речовину - амфетамін, для подальшого збуту за допомогою спільників.

20 травня 2020 слідчі ДБР затримали поліцейського під час збуту 300 грамів амфетаміну на загальну суму 54 тис. гривень.

Нині вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання щодо нього запобіжного заходу і звільнення із займаної посади.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

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Патрульного, який виготовляв і продавав амфетамін, затримали у Львові, - ДБР 01
Патрульного, який виготовляв і продавав амфетамін, затримали у Львові, - ДБР 02

Автор: 

амфетамін (20) Львів (3069) наркотики (1447) патрульна поліція (1442) ДБР (3491)


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Топ коментарі
+4
Такая себе, почти самозанятая людина. Может стоило ФОПом оформиться
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21.05.2020 10:04
+4
Когда-то давно цыгане продавали конфеты-петушки на палочках, теперь милицанеры - амфетамин. Прогресс!
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21.05.2020 10:05
+4
Нічого дивного, типовий представник ОЗУ під назвою патрульна поліція. Основне завдання цієї ганебної установи не служити народу а брати хабари, розповсюджувати наркотичні засоби, калічити і вбивати людей, фальсіфікувати постанови, покривати злочинів, брехати. Патрульна поліція це є банда.
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21.05.2020 10:09
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Рецепт в студию!
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21.05.2020 10:03 Відповісти
Тока не надо самодеятельности. Людей травить. Производство надо.
Его изготавливают на горловском "Стирол" - далее бодяжат в Мариуполе. Для простоты - патрульный сам делал.
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21.05.2020 10:29 Відповісти
Такая себе, почти самозанятая людина. Может стоило ФОПом оформиться
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21.05.2020 10:04 Відповісти
Когда-то давно цыгане продавали конфеты-петушки на палочках, теперь милицанеры - амфетамин. Прогресс!
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21.05.2020 10:05 Відповісти
Нічого дивного, типовий представник ОЗУ під назвою патрульна поліція. Основне завдання цієї ганебної установи не служити народу а брати хабари, розповсюджувати наркотичні засоби, калічити і вбивати людей, фальсіфікувати постанови, покривати злочинів, брехати. Патрульна поліція це є банда.
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21.05.2020 10:09 Відповісти
Ще треба довести вину!? А використання службовим становищем, це просто хоббі!
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21.05.2020 10:10 Відповісти
у Хазанова есть такой номер:
"что характерно, имеем фото и видеоматериалы, показания свидетелей, признание задержанного - а доказать ничего не можем."
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21.05.2020 10:41 Відповісти
Полицейская "реформа" шокулудного кондома! Грузинских реформаторов вышвырнул, ситуативного подельника рюкакана оставил! То же самое и с кондомом с подмосток!
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21.05.2020 10:31 Відповісти
Всіх мєнтів вибірково, але часто і на постійній основі потрібно перевіряти на вживання наркотиків і допитувати на поліграфі на предмет корупції. Всіх: від харківських заробітчан Авакова і Геращенко до останнього підворотного сторожового мєнта біля їх дач. Не обов'язково кров з них викачувати на аналіз на наявність наркотиків, а достатньо зробити змив з клавіатури їх компа, змив з рукоятки дверцят особистого автомобіля, витерти серветкою піт з лоба або взяти кілька волосин на аналіз. Але мєнтів так багато, що для цього треба окрема лабораторія. От і організуйте судово-експертний інститут ДБР, щодо створення якого вже прийняте рішення парламентом.
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21.05.2020 11:41 Відповісти
 
 