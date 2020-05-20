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Мешканка Маріуполя покусала патрульного і пошкодила машину поліції. ФОТО

У Маріуполі затримали 26-річну жінку, яка поводилась неадекватно, а потім кинулася на поліцейського і покусала його.

Як повідомляє патрульна поліція Донеччини, інцидент з жінкою стався 19 травня, коли поліцейські приїхали на її виклик, передає Цензор.НЕТ.

Вона повідомила, що в неї стався конфлікт із співмешканцем. Прибувши на місце, інспектори запропонували жінці написати заяву та пояснення. У поліції сстверджують, що під час спілкування з поліцейськими заявниця раптово почала поводитись неадекватно, висловлювалася нецензурною лайкою в бік перехожих та патрульних.

"Після того, як жінку попередили про відповідальність за статтею "Хуліганство", остання раптово кинулася на поліцейського, почала хапати його за формений одяг, дряпати руки та вкусила за ногу", - говориться в повідомленні.

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Згідно з чинним законодавством, жінку затримали та надягли кайданки, після чого посадили до патрульного автомобіля. В салоні затримана не заспокоїлася, почала бити ногами двері і вибила скло у службовому автомобілі.

Мешканка Маріуполя покусала патрульного і пошкодила машину поліції 01
Мешканка Маріуполя покусала патрульного і пошкодила машину поліції 02

На місце викликали слідчих Лівобережного відділу поліції та швидку, яка діагностувала у поліцейського забій м'яких тканин кінцівок та укуси.

Для подальшого з'ясування обставин затриману доставили до відділу поліції. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 КК (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків)

Мешканка Маріуполя покусала патрульного і пошкодила машину поліції 03

Автор: 

Маріуполь (3228) хуліганство (233) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+15
Вот такие и корректирую огонь на жилые микрорайоны и по украиским солдатам. Биомусор
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20.05.2020 17:27
+12
Убогая самка. наследие ссср
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20.05.2020 17:25
+12
дамбас.
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20.05.2020 17:31
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Фигасе
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20.05.2020 17:25 Відповісти
- Знаю только, что я напился, вёл себя непристойно, отколотил одну даму и умышленно плюнул незнакомому господину за соседним столиком в чёрный кофе. Поверьте мне, я порядочный, интеллигентный человек .(с)
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20.05.2020 17:33 Відповісти
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20.05.2020 19:07 Відповісти
"..я как раненый зверь,на последок чудил,выбил окна и дверь,и балкон уронил.."В.Высоцкий.Из песни слов не выбросишь...
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21.05.2020 07:45 Відповісти
Неудовлетворенная «леди» всегда опасна
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20.05.2020 17:37 Відповісти
Когда-то в журнале "Химия и жизнь" в 80-х в разделе коротких цитат из зарубежных журналов попалась эпичная фраза "Коровы с признаками половой охоты должны осеменяться незамедлительно".
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20.05.2020 20:54 Відповісти
внезапно бросилась на полицейского, начала хватать его за форменную одежду, царапать руки и укусила за ногу"

============================
Добре що не за хер вкусила а взагалі-то її тре в дурку оформити.Прокапають 10 днів і деякий час в неї все буде добре.
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20.05.2020 21:50 Відповісти
Непонятка, мусор даже бомжи не едят.
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20.05.2020 18:56 Відповісти
Фигасе. А психиатры вчера митинговали. Они знают, чем закончится перекос в сторону ковида у неадекватного населения. Перегрызет такая баба горло мужику, рядом спящему, или ножницами ненужный , по ее мнению орган отчикает, и какой с нее спрос ?
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20.05.2020 20:15 Відповісти
Убогая самка. наследие ссср
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20.05.2020 17:25 Відповісти
Вот такие и корректирую огонь на жилые микрорайоны и по украиским солдатам. Биомусор
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20.05.2020 17:27 Відповісти
Скоро заставят ходить в намордниках , а не в масках .
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20.05.2020 17:27 Відповісти
царапать руки и укусила за ногу", как стоя можно укусить за ногу если еще не было задержания он что на руках к ней подошел.
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20.05.2020 17:28 Відповісти
Во гимнаст!
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20.05.2020 17:33 Відповісти
Подойди к собаке на ногах и узнаешь.
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20.05.2020 17:48 Відповісти
Похоже уже к тому времени повалили на землю и били ногами.
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20.05.2020 18:24 Відповісти
Сроее, заломили ей руку за спину, а она согнулась.
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20.05.2020 20:57 Відповісти
узкий мир
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20.05.2020 17:30 Відповісти
26-летняя неадекватка...думаю она, как придет в себя, в состоянии отработать (класть асфальт, например...а вы о чем подумали???))) или мести улицы города, чистить сортиры в больничках) ну чтоб оплатить разбитое стекло и лечение покусанного копа (как она до его ноги дотянулась? )
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20.05.2020 17:30 Відповісти
Да ну нафиг, что бы в больницах всех врачей и больных искусала, а то и загрызла?
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20.05.2020 20:34 Відповісти
ой... об этом не подумал...ну хоть тубзик чистить сгодиться?... нехай горшок кусает ))))
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20.05.2020 20:39 Відповісти
дамбас.
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20.05.2020 17:31 Відповісти
Вам накидать ссылок, где жители вашей любимой западенщины бухие, обдолбаные или кидаются на копов с топорами? При чем здесь город или местность? Алкашня есть везде. И Мариуполь не Донбасс, убогий троль.
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20.05.2020 18:06 Відповісти
Что, данбасит, за даунбас абыдна, даааааааа?
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20.05.2020 20:36 Відповісти
https://strichka.com/article/102347114
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20.05.2020 18:09 Відповісти
https://sud.ua/ru/news/ukraine/132080-v-rovenskoy-oblasti-pyanyy-neadekvat-brosil-granatu-v-lyudey

https://korrespondent.net/ukraine/4194827-na-rovenschyne-pianyi-natshvardeets-poterial-pystolet

https://www.unn.com.ua/ru/news/1842986-na-lvivschini-pyaniy-vodiy-pobiv-politseyskogo

https://lypa.com.ua/2019/11/06/v-ternopoli-neadekvat-kynuvsya-na-lyudej-z-nozhom/

https://golos.ua/i/747775

https://sud.ua/ru/news/ukraine/165064-v-chernovtsakh-voditel-nasmert-sbil-zhenschinu-a-potom-szheg-svoy-avtomobil-foto
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20.05.2020 18:17 Відповісти
«Только от жизни собачьей, Собака бывает кусачей...»
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20.05.2020 17:31 Відповісти
Полицейские спасли сожителя от гнева .Женщина прекрасна,пока не в гневе.
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20.05.2020 17:31 Відповісти
Зомби-апокалипсис какой-то.
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20.05.2020 17:32 Відповісти
Еще одна побочка коронавируа.
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20.05.2020 20:16 Відповісти
***** или ****
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20.05.2020 17:32 Відповісти
Прекрасна кандидатура на сторожового пса. Беру.
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20.05.2020 17:33 Відповісти
Нет в слуги народа у них кадровый голод .
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20.05.2020 17:57 Відповісти
Прямоходящая . Зеля зря закрывает дурдомы .
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20.05.2020 17:33 Відповісти
А может полицейский ее муж или парень?)
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20.05.2020 17:33 Відповісти
Намекаешь что в порыве страсти ногу с другим органом спутала?
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20.05.2020 20:38 Відповісти
Скорейшего выздоровления патрульному,надеюсь,самка не бешеная.
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20.05.2020 17:34 Відповісти
свинособаки
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20.05.2020 17:34 Відповісти
Горячая
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20.05.2020 17:35 Відповісти
Генофонд "руцького мира"
Жительница Мариуполя покусала патрульного и повредила машину полиции - Цензор.НЕТ 1334
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20.05.2020 17:37 Відповісти
Геноцид...
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20.05.2020 17:57 Відповісти
Вы на западенских землях давно бывали? Там по селам рожи похуже.
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20.05.2020 18:07 Відповісти
А где-ж их кацапе не бывает рож тронутых чисто раисским менталитетом.
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20.05.2020 18:26 Відповісти
не говори то о чем понятия не имеешь."западенские земли".Да там дома в селах как на Конче-заспа.Украинцы роботяги.ты свою кацапню беззубую сюда даже не примеряй
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20.05.2020 19:13 Відповісти
Сиськастая ... )))
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20.05.2020 17:37 Відповісти
А я постеснялся хоть и старый чуть. Меня стали крепко админы блокировать. Только б предложил конкурс кто угадает размер визуально---сразу бы опять зарубили бы меня! А вам конечно протеже---ник сильный! Шутка.
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20.05.2020 17:43 Відповісти
Надо ввести намордники как у дядюшки Лектора
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20.05.2020 17:38 Відповісти
Сказ, нє?
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20.05.2020 17:39 Відповісти
Ящур... ну или сап...
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20.05.2020 17:41 Відповісти
Ящур більше у великої рогатої худоби, сап у коней, а вона кусюча, може "чумка"?
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20.05.2020 17:44 Відповісти
Може і "чумка"... В будь якому разі краще було б її, про всяк випадок, пристрелити на місці.
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20.05.2020 18:18 Відповісти
Не пребільшуйте, ми не настільки кровожерливі, може її так коронавірус розчавив
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20.05.2020 18:22 Відповісти
Здається мені, що короновірус сам від неї постраждав, бідолага...
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20.05.2020 18:25 Відповісти
😉
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20.05.2020 18:26 Відповісти
А кто то же стоит за тем что психиатрию прикрывают и сокращают! Может это кузнецы ручной ковки? Пора заказывать кольчуги лёгкие---пока другие не догадались!
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20.05.2020 17:39 Відповісти
Треба такій"розумниці" хрокальник начистить так, щоб не було чим кусать!
Всяка мразь простягає руки до поліцейських, якби в Магадані п'ять років мерзляк киркою віддовбала, то більше навряд чи кусала б полісмена!
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20.05.2020 17:40 Відповісти
Ты что, хочешь под Расеюшку лечь? Если нет, зачем о Магадане ностальгируешь?
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20.05.2020 17:47 Відповісти
Если полицейского, то - покусала.
А если машину, то - повредила.
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20.05.2020 17:42 Відповісти

А шо?
Надо было наоборот? ))
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20.05.2020 19:09 Відповісти
Што тварицца, ...лять, што тварицца...
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20.05.2020 17:43 Відповісти
По фото видно что это адептка "русского мира" и такое поведение для нее нормально.
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20.05.2020 17:46 Відповісти
Надо в протокол допроса правонарушителей и преступников внести пункт *за кого голосовал*,интересная статистика была бы...
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20.05.2020 17:52 Відповісти
Как вы уже достали.
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20.05.2020 18:22 Відповісти
Таких потрібно за рішенням суду відправляти в лугандон до сородичів з забороною повернення назад.
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20.05.2020 18:03 Відповісти
Примус треба спалити- скаженний стане..
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20.05.2020 18:05 Відповісти
Заметьте, это уже не первый случай когда бросаются, чтобы покусать. И началось это в аккурат с эпидемией....
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20.05.2020 18:12 Відповісти
А кто теперь оборотнем станет?
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20.05.2020 18:12 Відповісти
Кстати укус человека опасней укуса собаки или кошки. Копу надо сделать вакцинацию от бешенства.
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20.05.2020 18:18 Відповісти
У нас років тридцять назад жінка вкусила голову сільради , А через півроку він сказився то його ледве спасли і досіх пор в психлікарні тримають як буйного. А жінка нічого...вже четвертого чоловіка поховала а тепер живе з якимось циганом.
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20.05.2020 18:22 Відповісти
Але фотошутінг слабкуватий.. тема сісьок не розкрита
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20.05.2020 18:49 Відповісти
Тітька те що поміщається в руку, решта то просто вим'я
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20.05.2020 19:30 Відповісти
100%!
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20.05.2020 20:58 Відповісти
нарко, акло, а может, шизо.
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20.05.2020 18:30 Відповісти
А прививку полицейскому (от бешенства) сделали!?
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20.05.2020 18:57 Відповісти
Европейская страна!!!😀😀😀😀
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20.05.2020 19:12 Відповісти
Дивлячись на нашу поліцію,поліцаї давно повинні висіти на гиляках.
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20.05.2020 19:21 Відповісти
Ватная тітька
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20.05.2020 19:27 Відповісти
Яка гаряча пані: чоловіка у формі вкусила за ногу. Мабуть заціпило на БДСМ-розвагах
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20.05.2020 19:29 Відповісти
Копу укол вiд сказу.
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20.05.2020 20:32 Відповісти
ТЕМА СИСЕК НЕ РАСКРЫТА!
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20.05.2020 20:52 Відповісти
 
 