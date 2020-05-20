Мешканка Маріуполя покусала патрульного і пошкодила машину поліції. ФОТО

У Маріуполі затримали 26-річну жінку, яка поводилась неадекватно, а потім кинулася на поліцейського і покусала його.

Як повідомляє патрульна поліція Донеччини, інцидент з жінкою стався 19 травня, коли поліцейські приїхали на її виклик, передає Цензор.НЕТ.

Вона повідомила, що в неї стався конфлікт із співмешканцем. Прибувши на місце, інспектори запропонували жінці написати заяву та пояснення. У поліції сстверджують, що під час спілкування з поліцейськими заявниця раптово почала поводитись неадекватно, висловлювалася нецензурною лайкою в бік перехожих та патрульних.

"Після того, як жінку попередили про відповідальність за статтею "Хуліганство", остання раптово кинулася на поліцейського, почала хапати його за формений одяг, дряпати руки та вкусила за ногу", - говориться в повідомленні.

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Згідно з чинним законодавством, жінку затримали та надягли кайданки, після чого посадили до патрульного автомобіля. В салоні затримана не заспокоїлася, почала бити ногами двері і вибила скло у службовому автомобілі.





На місце викликали слідчих Лівобережного відділу поліції та швидку, яка діагностувала у поліцейського забій м'яких тканин кінцівок та укуси.

Для подальшого з'ясування обставин затриману доставили до відділу поліції. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 КК (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків)