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Жительница Мариуполя покусала патрульного и повредила машину полиции. ФОТО

В Мариуполе задержали 26-летнюю женщину, которая вела себя неадекватно, а потом бросилась на полицейского и покусала его.

Как сообщает патрульная полиция Донетчины, инцидент с женщиной произошел 19 мая, когда полицейские приехали на ее вызов, передает Цензор.НЕТ.

Она сообщила, что у нее произошел конфликт с сожителем. Прибыв на место, инспекторы предложили женщине написать заявление и объяснение. В полиции утверждают, что во время общения с полицейскими заявительница внезапно начала вести себя неадекватно, выражалась нецензурной бранью в сторону прохожих и патрульных.

"После того, как женщину предупредили об ответственности по статье "Хулиганство", последняя внезапно бросилась на полицейского, начала хватать его за форменную одежду, царапать руки и укусила за ногу", - говорится в сообщении.

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Согласно действующему законодательству, женщину задержали и надели наручники, после чего посадили в патрульный автомобиль. В салоне задержанная не успокоилась и стала бить ногами по двери, после чего выбил стекло в служебном автомобиле.

Жительница Мариуполя покусала патрульного и повредила машину полиции 01
Жительница Мариуполя покусала патрульного и повредила машину полиции 02

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На место вызвали следователей Левобережного отдела полиции и скорую, которая диагностировала у полицейского ушиб мягких тканей конечностей и укусы.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств задержанную доставили в отдел полиции. Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК (Умышленное нанесение работнику правоохранительного органа побоев в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Жительница Мариуполя покусала патрульного и повредила машину полиции 03

Мариуполь (5710) хулиганство (352) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+15
Вот такие и корректирую огонь на жилые микрорайоны и по украиским солдатам. Биомусор
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20.05.2020 17:27
+12
Убогая самка. наследие ссср
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20.05.2020 17:25
+12
дамбас.
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20.05.2020 17:31
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Фигасе
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20.05.2020 17:25 Ответить
- Знаю только, что я напился, вёл себя непристойно, отколотил одну даму и умышленно плюнул незнакомому господину за соседним столиком в чёрный кофе. Поверьте мне, я порядочный, интеллигентный человек .(с)
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20.05.2020 17:33 Ответить
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20.05.2020 19:07 Ответить
"..я как раненый зверь,на последок чудил,выбил окна и дверь,и балкон уронил.."В.Высоцкий.Из песни слов не выбросишь...
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21.05.2020 07:45 Ответить
Неудовлетворенная «леди» всегда опасна
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20.05.2020 17:37 Ответить
Когда-то в журнале "Химия и жизнь" в 80-х в разделе коротких цитат из зарубежных журналов попалась эпичная фраза "Коровы с признаками половой охоты должны осеменяться незамедлительно".
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20.05.2020 20:54 Ответить
внезапно бросилась на полицейского, начала хватать его за форменную одежду, царапать руки и укусила за ногу"

============================
Добре що не за хер вкусила а взагалі-то її тре в дурку оформити.Прокапають 10 днів і деякий час в неї все буде добре.
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20.05.2020 21:50 Ответить
Непонятка, мусор даже бомжи не едят.
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20.05.2020 18:56 Ответить
Фигасе. А психиатры вчера митинговали. Они знают, чем закончится перекос в сторону ковида у неадекватного населения. Перегрызет такая баба горло мужику, рядом спящему, или ножницами ненужный , по ее мнению орган отчикает, и какой с нее спрос ?
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20.05.2020 20:15 Ответить
Убогая самка. наследие ссср
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20.05.2020 17:25 Ответить
Вот такие и корректирую огонь на жилые микрорайоны и по украиским солдатам. Биомусор
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20.05.2020 17:27 Ответить
Скоро заставят ходить в намордниках , а не в масках .
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20.05.2020 17:27 Ответить
царапать руки и укусила за ногу", как стоя можно укусить за ногу если еще не было задержания он что на руках к ней подошел.
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20.05.2020 17:28 Ответить
Во гимнаст!
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20.05.2020 17:33 Ответить
Подойди к собаке на ногах и узнаешь.
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20.05.2020 17:48 Ответить
Похоже уже к тому времени повалили на землю и били ногами.
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20.05.2020 18:24 Ответить
Сроее, заломили ей руку за спину, а она согнулась.
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20.05.2020 20:57 Ответить
узкий мир
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20.05.2020 17:30 Ответить
26-летняя неадекватка...думаю она, как придет в себя, в состоянии отработать (класть асфальт, например...а вы о чем подумали???))) или мести улицы города, чистить сортиры в больничках) ну чтоб оплатить разбитое стекло и лечение покусанного копа (как она до его ноги дотянулась? )
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20.05.2020 17:30 Ответить
Да ну нафиг, что бы в больницах всех врачей и больных искусала, а то и загрызла?
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20.05.2020 20:34 Ответить
ой... об этом не подумал...ну хоть тубзик чистить сгодиться?... нехай горшок кусает ))))
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20.05.2020 20:39 Ответить
дамбас.
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20.05.2020 17:31 Ответить
Вам накидать ссылок, где жители вашей любимой западенщины бухие, обдолбаные или кидаются на копов с топорами? При чем здесь город или местность? Алкашня есть везде. И Мариуполь не Донбасс, убогий троль.
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20.05.2020 18:06 Ответить
Что, данбасит, за даунбас абыдна, даааааааа?
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20.05.2020 20:36 Ответить
https://strichka.com/article/102347114
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20.05.2020 18:09 Ответить
https://sud.ua/ru/news/ukraine/132080-v-rovenskoy-oblasti-pyanyy-neadekvat-brosil-granatu-v-lyudey

https://korrespondent.net/ukraine/4194827-na-rovenschyne-pianyi-natshvardeets-poterial-pystolet

https://www.unn.com.ua/ru/news/1842986-na-lvivschini-pyaniy-vodiy-pobiv-politseyskogo

https://lypa.com.ua/2019/11/06/v-ternopoli-neadekvat-kynuvsya-na-lyudej-z-nozhom/

https://golos.ua/i/747775

https://sud.ua/ru/news/ukraine/165064-v-chernovtsakh-voditel-nasmert-sbil-zhenschinu-a-potom-szheg-svoy-avtomobil-foto
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20.05.2020 18:17 Ответить
«Только от жизни собачьей, Собака бывает кусачей...»
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20.05.2020 17:31 Ответить
Полицейские спасли сожителя от гнева .Женщина прекрасна,пока не в гневе.
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20.05.2020 17:31 Ответить
Зомби-апокалипсис какой-то.
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20.05.2020 17:32 Ответить
Еще одна побочка коронавируа.
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20.05.2020 20:16 Ответить
***** или ****
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20.05.2020 17:32 Ответить
Прекрасна кандидатура на сторожового пса. Беру.
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20.05.2020 17:33 Ответить
Нет в слуги народа у них кадровый голод .
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20.05.2020 17:57 Ответить
Прямоходящая . Зеля зря закрывает дурдомы .
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20.05.2020 17:33 Ответить
А может полицейский ее муж или парень?)
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20.05.2020 17:33 Ответить
Намекаешь что в порыве страсти ногу с другим органом спутала?
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20.05.2020 20:38 Ответить
Скорейшего выздоровления патрульному,надеюсь,самка не бешеная.
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20.05.2020 17:34 Ответить
свинособаки
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20.05.2020 17:34 Ответить
Горячая
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20.05.2020 17:35 Ответить
Генофонд "руцького мира"
Жительница Мариуполя покусала патрульного и повредила машину полиции - Цензор.НЕТ 1334
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20.05.2020 17:37 Ответить
Геноцид...
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20.05.2020 17:57 Ответить
Вы на западенских землях давно бывали? Там по селам рожи похуже.
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20.05.2020 18:07 Ответить
А где-ж их кацапе не бывает рож тронутых чисто раисским менталитетом.
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20.05.2020 18:26 Ответить
не говори то о чем понятия не имеешь."западенские земли".Да там дома в селах как на Конче-заспа.Украинцы роботяги.ты свою кацапню беззубую сюда даже не примеряй
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20.05.2020 19:13 Ответить
Сиськастая ... )))
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20.05.2020 17:37 Ответить
А я постеснялся хоть и старый чуть. Меня стали крепко админы блокировать. Только б предложил конкурс кто угадает размер визуально---сразу бы опять зарубили бы меня! А вам конечно протеже---ник сильный! Шутка.
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20.05.2020 17:43 Ответить
Надо ввести намордники как у дядюшки Лектора
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20.05.2020 17:38 Ответить
Сказ, нє?
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20.05.2020 17:39 Ответить
Ящур... ну или сап...
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20.05.2020 17:41 Ответить
Ящур більше у великої рогатої худоби, сап у коней, а вона кусюча, може "чумка"?
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20.05.2020 17:44 Ответить
Може і "чумка"... В будь якому разі краще було б її, про всяк випадок, пристрелити на місці.
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20.05.2020 18:18 Ответить
Не пребільшуйте, ми не настільки кровожерливі, може її так коронавірус розчавив
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20.05.2020 18:22 Ответить
Здається мені, що короновірус сам від неї постраждав, бідолага...
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20.05.2020 18:25 Ответить
😉
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20.05.2020 18:26 Ответить
А кто то же стоит за тем что психиатрию прикрывают и сокращают! Может это кузнецы ручной ковки? Пора заказывать кольчуги лёгкие---пока другие не догадались!
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20.05.2020 17:39 Ответить
Треба такій"розумниці" хрокальник начистить так, щоб не було чим кусать!
Всяка мразь простягає руки до поліцейських, якби в Магадані п'ять років мерзляк киркою віддовбала, то більше навряд чи кусала б полісмена!
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20.05.2020 17:40 Ответить
Ты что, хочешь под Расеюшку лечь? Если нет, зачем о Магадане ностальгируешь?
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20.05.2020 17:47 Ответить
Если полицейского, то - покусала.
А если машину, то - повредила.
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20.05.2020 17:42 Ответить

А шо?
Надо было наоборот? ))
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20.05.2020 19:09 Ответить
Што тварицца, ...лять, што тварицца...
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20.05.2020 17:43 Ответить
По фото видно что это адептка "русского мира" и такое поведение для нее нормально.
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20.05.2020 17:46 Ответить
Надо в протокол допроса правонарушителей и преступников внести пункт *за кого голосовал*,интересная статистика была бы...
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20.05.2020 17:52 Ответить
Как вы уже достали.
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20.05.2020 18:22 Ответить
Таких потрібно за рішенням суду відправляти в лугандон до сородичів з забороною повернення назад.
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20.05.2020 18:03 Ответить
Примус треба спалити- скаженний стане..
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20.05.2020 18:05 Ответить
Заметьте, это уже не первый случай когда бросаются, чтобы покусать. И началось это в аккурат с эпидемией....
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20.05.2020 18:12 Ответить
А кто теперь оборотнем станет?
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20.05.2020 18:12 Ответить
Кстати укус человека опасней укуса собаки или кошки. Копу надо сделать вакцинацию от бешенства.
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20.05.2020 18:18 Ответить
У нас років тридцять назад жінка вкусила голову сільради , А через півроку він сказився то його ледве спасли і досіх пор в психлікарні тримають як буйного. А жінка нічого...вже четвертого чоловіка поховала а тепер живе з якимось циганом.
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20.05.2020 18:22 Ответить
Але фотошутінг слабкуватий.. тема сісьок не розкрита
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20.05.2020 18:49 Ответить
Тітька те що поміщається в руку, решта то просто вим'я
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20.05.2020 19:30 Ответить
100%!
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20.05.2020 20:58 Ответить
нарко, акло, а может, шизо.
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20.05.2020 18:30 Ответить
А прививку полицейскому (от бешенства) сделали!?
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20.05.2020 18:57 Ответить
Европейская страна!!!😀😀😀😀
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20.05.2020 19:12 Ответить
Дивлячись на нашу поліцію,поліцаї давно повинні висіти на гиляках.
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20.05.2020 19:21 Ответить
Ватная тітька
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20.05.2020 19:27 Ответить
Яка гаряча пані: чоловіка у формі вкусила за ногу. Мабуть заціпило на БДСМ-розвагах
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20.05.2020 19:29 Ответить
Копу укол вiд сказу.
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20.05.2020 20:32 Ответить
ТЕМА СИСЕК НЕ РАСКРЫТА!
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20.05.2020 20:52 Ответить
 
 