Жительница Мариуполя покусала патрульного и повредила машину полиции. ФОТО

В Мариуполе задержали 26-летнюю женщину, которая вела себя неадекватно, а потом бросилась на полицейского и покусала его.

Как сообщает патрульная полиция Донетчины, инцидент с женщиной произошел 19 мая, когда полицейские приехали на ее вызов, передает Цензор.НЕТ.

Она сообщила, что у нее произошел конфликт с сожителем. Прибыв на место, инспекторы предложили женщине написать заявление и объяснение. В полиции утверждают, что во время общения с полицейскими заявительница внезапно начала вести себя неадекватно, выражалась нецензурной бранью в сторону прохожих и патрульных.

"После того, как женщину предупредили об ответственности по статье "Хулиганство", последняя внезапно бросилась на полицейского, начала хватать его за форменную одежду, царапать руки и укусила за ногу", - говорится в сообщении.

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Согласно действующему законодательству, женщину задержали и надели наручники, после чего посадили в патрульный автомобиль. В салоне задержанная не успокоилась и стала бить ногами по двери, после чего выбил стекло в служебном автомобиле.





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На место вызвали следователей Левобережного отдела полиции и скорую, которая диагностировала у полицейского ушиб мягких тканей конечностей и укусы.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств задержанную доставили в отдел полиции. Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК (Умышленное нанесение работнику правоохранительного органа побоев в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).