Жительница Мариуполя покусала патрульного и повредила машину полиции. ФОТО
В Мариуполе задержали 26-летнюю женщину, которая вела себя неадекватно, а потом бросилась на полицейского и покусала его.
Как сообщает патрульная полиция Донетчины, инцидент с женщиной произошел 19 мая, когда полицейские приехали на ее вызов, передает Цензор.НЕТ.
Она сообщила, что у нее произошел конфликт с сожителем. Прибыв на место, инспекторы предложили женщине написать заявление и объяснение. В полиции утверждают, что во время общения с полицейскими заявительница внезапно начала вести себя неадекватно, выражалась нецензурной бранью в сторону прохожих и патрульных.
"После того, как женщину предупредили об ответственности по статье "Хулиганство", последняя внезапно бросилась на полицейского, начала хватать его за форменную одежду, царапать руки и укусила за ногу", - говорится в сообщении.
Согласно действующему законодательству, женщину задержали и надели наручники, после чего посадили в патрульный автомобиль. В салоне задержанная не успокоилась и стала бить ногами по двери, после чего выбил стекло в служебном автомобиле.
На место вызвали следователей Левобережного отдела полиции и скорую, которая диагностировала у полицейского ушиб мягких тканей конечностей и укусы.
Для дальнейшего выяснения обстоятельств задержанную доставили в отдел полиции. Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК (Умышленное нанесение работнику правоохранительного органа побоев в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).
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Добре що не за хер вкусила а взагалі-то її тре в дурку оформити.Прокапають 10 днів і деякий час в неї все буде добре.
https://korrespondent.net/ukraine/4194827-na-rovenschyne-pianyi-natshvardeets-poterial-pystolet
https://www.unn.com.ua/ru/news/1842986-na-lvivschini-pyaniy-vodiy-pobiv-politseyskogo
https://lypa.com.ua/2019/11/06/v-ternopoli-neadekvat-kynuvsya-na-lyudej-z-nozhom/
https://golos.ua/i/747775
https://sud.ua/ru/news/ukraine/165064-v-chernovtsakh-voditel-nasmert-sbil-zhenschinu-a-potom-szheg-svoy-avtomobil-foto
Всяка мразь простягає руки до поліцейських, якби в Магадані п'ять років мерзляк киркою віддовбала, то більше навряд чи кусала б полісмена!
А если машину, то - повредила.
А шо?
Надо было наоборот? ))