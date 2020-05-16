Полицейские Донетчины провели комплексную отработку Мариуполя, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Сотрудники полиции Донецкой области и военнослужащие Национальной гвардии провели комплексную отработку Мариуполя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"160 правоохранителей Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, подразделений из состава ОС, сотрудников патрульной полиции, и военнослужащих Нацгвардии Украины были задействованы для проведения спецмероприятий", - говорится в сообщении.

Полицейские проверили почти 1 200 человек и более 500 транспортных средств.

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