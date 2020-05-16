Поліцейські Донеччини провели комплексне відпрацювання Маріуполя, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Співробітники поліції Донецької області та військовослужбовці Національної гвардії провели комплексне відпрацювання Маріуполя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"160 правоохоронців Головного управління Національної поліції в Донецькій області, підрозділів зі складу ОС, співробітників патрульної поліції та військовослужбовців Нацгвардії України було задіяно для проведення спецзаходів", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські перевірили майже 1 200 осіб і понад 500 транспортних засобів.

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