У Львові мало підстав для істотних пом'якшень карантину, - головний медик Зуб

Головний медик Львова Володимир Зуб зазначив, що незважаючи на ті критерії, які вчора оприлюднив уряд, у Львова небагато підстав послаблювати карантин. Це питання буде дуже докладно обговорюватися на сьогоднішньому засіданні міського штабу з ухвалення оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

"Рішення про послаблення карантину не приймається одноосібно. Сьогодні у нас буде засідання міського оперативного штабу, де будуть всі причетні до прийняття відповідних рішень фахівці. Все треба детально обговорити, враховувати статистику, враховувати рекомендації уряду і досвід інших країн. Якщо говорити об’єктивно, то по тих критеріях, які вчора оголосив уряд, в нас, на жаль, мало підстав для суттєвих пом’якшень. Але й посилювати карантин не будемо. Ми спостерігаємо за ситуацією: наразі маємо стабільний результат, вибуху захворювання немає", - зазначив він.

З приводу відкриття дитячих садків, головний медик Львова сказав, що це ризиковане рішення.

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"Їх хочуть відкрити для того, щоб надати людям можливість виходити на роботу, адже потрібно піднімати економіку. Зараз важко сказати, чи відповідне рішення буде прийняте. Але якщо відкриють, то усім треба буди дуже свідомими і відповідальними. Ми завжди відчували в період захворюваності на грип чи ГРЗ, коли батькам потрібно йти на роботу, і вони ведуть захворілу дитину у садочок, а вже на за кілька днів пів групи хворіє. Зараз такого в ніякому разі не можна допустити! Тут має бути жорстка позиція: якщо в дитини є ознаки захворювання — категорично не вести в заклад дошкільної освіти!" - підкреслив Зуб.