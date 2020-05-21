Кабмин назначил Левчука замминистра по делам ветеранов

Кабинет министров назначил Владимира Левчука заместителем министра по делам ветеранов. Он будет отвечать за цифровую трансформацию министерства.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Как отмечается, Левчук назначен заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

В министерстве сообщили, что чиновник будет отвечать за обеспечение политики цифровой трансформации министерства, координировать создание и запуск Единого государственного реестра ветеранов войны и сервиса "Е-ветеран".

Кроме того, Левчук будет координировать сотрудничество с проектами других государственных органов власти и цифровых платформ.

Владимир Левчук имеет высшее военное и экономическое образование. 20 лет служил в Вооруженных силах. Руководил боевой подготовкой бойцов ВДВ и сил Специальных операций. С 2014 по 2017 год принимал участие в АТО. Защитник Луганского аэропорта.

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