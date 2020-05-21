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Кабмин назначил Левчука замминистра по делам ветеранов

Кабмин назначил Левчука замминистра по делам ветеранов

Кабинет министров назначил Владимира Левчука заместителем министра по делам ветеранов. Он будет отвечать за цифровую трансформацию министерства.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Как отмечается, Левчук назначен заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

В министерстве сообщили, что чиновник будет отвечать за обеспечение политики цифровой трансформации министерства, координировать создание и запуск Единого государственного реестра ветеранов войны и сервиса "Е-ветеран".

Кроме того, Левчук будет координировать сотрудничество с проектами других государственных органов власти и цифровых платформ.

Владимир Левчук имеет высшее военное и экономическое образование. 20 лет служил в Вооруженных силах. Руководил боевой подготовкой бойцов ВДВ и сил Специальных операций. С 2014 по 2017 год принимал участие в АТО. Защитник Луганского аэропорта.

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назначение (2165) Министерство по делам ветеранов (232)


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Ему уже не надо говорить и убеждать о Войне и кто напал , а не Гражданской войне и их там Нет. Сначала надо было , видно Сивохи заблуждались или пошло что не так.
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21.05.2020 12:41 Ответить
А де це син Гриценка, Герой-захисник Дніпропетровського Аеропорту?
Кабмін призначив Левчука заступником міністра у справах ветеранів - Цензор.НЕТ 1626
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21.05.2020 12:59 Ответить
Міністра і міністерства для лісової галузі немає, а для ветеранів створили теплу посаду . Тварини.
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21.05.2020 13:01 Ответить
по личику видно ветеран ещетот 99 лвл ххх отряд голубой котик
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21.05.2020 14:14 Ответить
 
 