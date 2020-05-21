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Кабмін призначив Левчука заступником міністра у справах ветеранів

Кабмін призначив Левчука заступником міністра у справах ветеранів

Кабінет міністрів призначив Володимира Левчука заступником міністра у справах ветеранів. Він буде відповідати за цифрову трансформацію міністерства.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження опубліковано на сайті уряду.

Як зазначається, Левчук призначений заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

У міністерстві повідомили, що чиновник відповідатиме за забезпечення політики цифрової трансформації міністерства, координуватиме створення і запуск Єдиного державного реєстру ветеранів війни та сервісу "Е-ветеран".

Крім того, Левчук координуватиме співпрацю з проєктами інших державних органів влади та цифрових платформ.

Володимир Левчук має вищу військову і економічну освіту. 20 років служив у Збройних силах. Керував бойовою підготовкою бійців ПДВ і сил Спеціальних операцій. З 2014 по 2017 рік брав участь в АТО. Захисник Луганського аеропорту.

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Автор: 

призначення (2272) Міністерство у справах ветеранів (304)


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Ему уже не надо говорить и убеждать о Войне и кто напал , а не Гражданской войне и их там Нет. Сначала надо было , видно Сивохи заблуждались или пошло что не так.
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21.05.2020 12:41 Відповісти
А де це син Гриценка, Герой-захисник Дніпропетровського Аеропорту?
Кабмін призначив Левчука заступником міністра у справах ветеранів - Цензор.НЕТ 1626
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21.05.2020 12:59 Відповісти
Міністра і міністерства для лісової галузі немає, а для ветеранів створили теплу посаду . Тварини.
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21.05.2020 13:01 Відповісти
по личику видно ветеран ещетот 99 лвл ххх отряд голубой котик
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21.05.2020 14:14 Відповісти
 
 