Кабмін призначив Левчука заступником міністра у справах ветеранів

Кабінет міністрів призначив Володимира Левчука заступником міністра у справах ветеранів. Він буде відповідати за цифрову трансформацію міністерства.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження опубліковано на сайті уряду.

Як зазначається, Левчук призначений заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

У міністерстві повідомили, що чиновник відповідатиме за забезпечення політики цифрової трансформації міністерства, координуватиме створення і запуск Єдиного державного реєстру ветеранів війни та сервісу "Е-ветеран".

Крім того, Левчук координуватиме співпрацю з проєктами інших державних органів влади та цифрових платформ.

Володимир Левчук має вищу військову і економічну освіту. 20 років служив у Збройних силах. Керував бойовою підготовкою бійців ПДВ і сил Спеціальних операцій. З 2014 по 2017 рік брав участь в АТО. Захисник Луганського аеропорту.

Також читайте: Зеленський про призначення на посади вихідців з "Кварталу 95": Я обіцяв, що до влади прийдуть інші люди. Жодного кума я не призначив. ВIДЕО