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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Двое экс-"беркутовцев" подозреваются в фальсификации доказательств против митингующих, - Офис Генпрокурора

Двое экс-

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум бывшим работникам полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в городе Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Экс-правоохранителям инкриминируют незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов и предоставление следователю заведомо ложных показаний с искусственным созданием доказательств обвинения (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины).

"Следствием установлено, что утром 20 января 2014 группой так называемых "титушок" задержаны на ул. Лаврской в ​​Киеве трое участников
акции протеста Евромайдана, которые шли домой с Майдана Незалежности. Задержанных передали милиции. Сотрудники "Беркута" составили рапорты и предоставили следователю заведомо ложные показания, что лица были задержаны на улице Грушевского во время совершения ими преступления", - говорится в сообщении.

Таким образом правоохранители сфальсифицировали доказательства относительно "майдановцев". На основании этого трое активистов были задержаны, им сообщили о подозрении и взяли под стражу за особо тяжкое преступление, которого они не совершали.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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Ну и где сейчас эти "герои" - беркут с титушками? Надеюсь, что в СИЗО. Или все-таки где-нибудь в Ростове, а в СИЗО - те трое активистов?
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21.05.2020 13:02 Ответить
 
 