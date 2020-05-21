Двоє ексберкутівців підозрюються у фальсифікації доказів проти мітингувальників, - Офіс Генпрокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом колишнім працівникам полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого Головному управлінню МВС України в місті Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Експравоохоронцям інкримінують незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів і мітингів та надання слідчому завідомо неправдивих показань зі штучним створенням доказів обвинувачення (ст. 340, ч. 2 ст. 384 КК України).



"Слідством встановлено, що вранці 20 січня 2014 року групою так званих "тітушок" затримано на вул. Лаврській в місті Києві трьох учасників акції протесту Євромайдану, які йшли додому з Майдану Незалежності. Затриманих передали міліції. Співробітники "Беркуту" склали рапорти та надали слідчому завідомо неправдиві показання, що особи були затримані на вулиці Грушевського під час вчинення ними злочину", - йдеться в повідомленні.

Таким чином правоохоронці сфальсифікували докази щодо "майданівців". На підставі цього трьох активістів було затримано, повідомлено про підозру та взято під варту за особливо тяжкий злочин, якого вони не вчиняли.



Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.

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