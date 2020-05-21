РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11819 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 900 46

Беларуси еще где-то месяц придется "барахтаться" с коронавирусом, - Лукашенко

Беларуси еще где-то месяц придется

Президент Беларуси Александр Лукашенко прогнозирует, что сложная ситуация с коронавирусом сохранится в стране еще месяц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, Беларуси расслабляться пока нельзя, но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обстановка постепенно улучшается.

"Я вижу информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране, - сказал Лукашенко. - Нам надо бороться за жизнь людей. Надо держаться изо всех сил и спасать людей, потому что останется один показатель - смертность".

"Но ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и Министерство здравоохранения хорошо организует эту работу. А главное, что вы изучаете каждодневный опыт. Хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться", - заявил белорусский лидер.

Он в частности отметил, что особенно в Витебске и Минске, которые первыми столкнулись с вирусной проблемой, заболеваемость уже идет на спад: "Побывали вы в Витебске. Мы вышли на плато и видим, что пошли на спад. Минск, Витебск - они раньше, особенно Витебск, вошли в эту проблему, и они уже выходят. Вы видите, что места освобождаются. Там, где мы резервировали онкологические, гинекологические койки, еще какие-то, они нам не нужны, их надо выводить, зачищать, вымывать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": После парада на 9 мая в Минске белорусы стали вдвое меньше болеть пневмониями, - Лукашенко

"Мы не видим роста в Минске сейчас. Это счастье. Даже уже в минус пошли. Это хорошо. Тоже надо освобождать больницы, которые мы заранее готовили на всякий случай, чтобы у нас были койки в запасе. Надо понимать, что у нас же онкологические операции. Пусть не сложные, не тяжелые, но отложенные. Поэтому надо срочно возвращать эти больницы онкобольным. То же самое и другие больницы, которые должны заниматься лечением других болезней", - сказал президент Беларуси.

Он отметил, что в стране избрали верную стратегию уделять приоритетное внимание лечению пневмоний, независимо от вызвавших их причин, а не только коронавирусных: "Это была правильная стратегия. И мы сегодня видим, что эти пневмонии, слава богу, пошли вниз".

Лукашенко также обратил внимание, что эпидемиологическая обстановка в мире в целом влияет и на экономическое развитие, производственные цепочки, порождает социальные вопросы, и в этом плане необходимо принимать решения на государственном уровне.

"Мне надо это все объединять, сопоставлять, связывать и управлять страной и обществом. Поэтому если будут какие-то ваши рекомендации для меня в этом плане, я готов их выслушать", - добавил он.

Отметим, что по состоянию на 6 утра 21.05.2020 число инфицированных в Беларуси 33 371, умерли 185 человек, выздоровели и выписаны 12 057.

Беларусь (7888) карантин (16729) Лукашенко Александр (3611) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
В Північній Кореї он взагалі коронавірусу нема.
показать весь комментарий
21.05.2020 13:01
+13
Шизофреник, то коронавіруса не існує, то з цим привидом барахтається.
показать весь комментарий
21.05.2020 13:01
+9
с тобой Беларуси, к сожалению, барахтаться еще очень долго
показать весь комментарий
21.05.2020 12:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тебя б прибрал бы тот вирус, глядишь беларусам легче было бы, тракторист.
показать весь комментарий
21.05.2020 12:54 Ответить
Бацка , ты красавчик, не то, что наши барыги коронавирусные на смертях и страхе нажились.
показать весь комментарий
21.05.2020 12:56 Ответить
В Північній Кореї он взагалі коронавірусу нема.
показать весь комментарий
21.05.2020 13:01 Ответить
сколько квадрильонов беларусов умерло на самом деле?
показать весь комментарий
21.05.2020 13:47 Ответить
офіційно 185.ну "трошки помилились"...
тобто можна спокійно множити на 10-ть..згідно кількості інфікованих...

тобто ,Припустивши,що в Білорусі(33 тис інфікованих) Швейцарська медицина -то і цифри швейцарські.1800 померлих на 30 тис інфікованих....
показать весь комментарий
21.05.2020 14:15 Ответить
насколько я понял, смертность зависит не столько от уровня медицины, сколько от количества тех, кому черти уже давно прогулы ставят. в Швейцарии таких много, в Беларуси - мало.
с другой стороны, количество инфицированных определяется очень неточно: ошибка может быть в 10 раз и более.
была предложена формула: количество инфицированных равно количеству умерших умножить на 800. если учесть, что её вывел немец, то разница в 2 раза объяснима.
показать весь комментарий
21.05.2020 14:27 Ответить
У Туркменистані теж.

Білорусі ще із місяць доведеться "борсатися" з коронавірусом, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1428
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выпустил новый музыкальный трек. Он исполнил рэп о Роваче - это ахалтекинский конь. Президенту подарили его
показать весь комментарий
21.05.2020 14:09 Ответить
с тобой Беларуси, к сожалению, барахтаться еще очень долго
показать весь комментарий
21.05.2020 12:56 Ответить
Что с ним его страна барахтается, что тут с постоянно сменяемой властью. Даже у Беларуси преимущество в экономике.
показать весь комментарий
21.05.2020 13:07 Ответить
А хіба могло бути інакше після блазнів наших?
показать весь комментарий
21.05.2020 13:12 Ответить
Надо делать выводы, бо лояльность, терпимость и надежда на ум и совесть с дебилами (зебилами) не работают.
показать весь комментарий
21.05.2020 13:18 Ответить
вражають.. близькість результатів (летальності) на 1 млн. населення Білорусі і расєї,що вдвічі менші середньосвітової 42.3..

20.і 21.

Це напевне сила совєтської медицини..
показать весь комментарий
21.05.2020 14:19 Ответить
Наконец-то дошло в какой медицинской системе сила. Система Семашко и была как раз заточена на профилактику и борьбу с инфекциями.
показать весь комментарий
21.05.2020 15:36 Ответить
Атец народа беларусского😀
показать весь комментарий
21.05.2020 12:58 Ответить
Шизофреник, то коронавіруса не існує, то з цим привидом барахтається.
показать весь комментарий
21.05.2020 13:01 Ответить
Почему?Просто человек отнесся к жизни сограждан как совок: вирус этот=простуда простудой, кто-то перекашляет, кто-то умрёт, кто-то выздоровеет. Экономка важнее, а новых ещё бабы нарожают. Сугубо рационалистический подход ткскзть.
показать весь комментарий
21.05.2020 13:10 Ответить
Как раз он говорит, что надо спасать всех больных. А то все зациклились на вирусе, а аппендициты кто удалять будет?
показать весь комментарий
21.05.2020 13:35 Ответить
не, с аппендицитом мозга и с оккупационном флагом - сразу отпускают домой, советуют глубже подышать и просмотреть леции тов. лукашенки.
показать весь комментарий
21.05.2020 14:19 Ответить
аппендициты кто удалять будет? Никто. Аппендикс удаляют в случае аппендицита.
показать весь комментарий
21.05.2020 14:35 Ответить
Він говорив, що "його там нема!", як росіян на даунбаці. І що тепер? Щось літає чи ні? Від чого "спасать нада"? Може він напився до чортів, та тепер їх відганяє?
показать весь комментарий
21.05.2020 19:57 Ответить
Потому что всем, кто за месяц не успеет выздороветь - расстрел!
показать весь комментарий
21.05.2020 13:02 Ответить
Білл Гейтс сказав що при вакцинації окрім Чіпа буде вводитися ще й Дейл.
А кому пощастить- ще й Гайка.
показать весь комментарий
21.05.2020 13:05 Ответить
Нехай той Билл сам гайками чипируется, а Дейлом закусывает.
показать весь комментарий
21.05.2020 13:06 Ответить
Ух уж тє праклятиє пєндоси! Да, господин нєтоварісч, совсєм распоясалісь?
показать весь комментарий
21.05.2020 14:21 Ответить
Беларуси еще где-то месяц придется "барахтаться" с коронавирусом, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2719
показать весь комментарий
21.05.2020 13:08 Ответить
У меня знакомая докторша когда то рассказывала, что ее всегда удивляет, что больных почти не интересует, что им в венку из капельниц заливают. Да хоть канализационные стоки. Тем более не спросят, что за состав у вакцины, какие побочки, какие отдаленные последствия.
Доверчивый у нас народ.
показать весь комментарий
21.05.2020 13:13 Ответить
якої вакцини ?
вона що,вже є від Ковід-2019, антивакцинатори ?
показать весь комментарий
21.05.2020 13:24 Ответить
на подходе. если верить врунам...
показать весь комментарий
21.05.2020 14:00 Ответить
ну.. це поки що мрії..
важко за місяць навіть довести,що допомогла якась прото-вакцина людині,а не "сильний організм"..

Ще рік треба чекати.. МІНІМУМ.
показать весь комментарий
21.05.2020 14:07 Ответить
У вас, у кацапья, нарот такой. Фсьо, ужє пашла чіпізація! В вєнку! Кто-то в носік просіт, кто-то і в анусік. Кому как нравіцца.
показать весь комментарий
21.05.2020 14:24 Ответить
Оно , конечно, так, а с другой стороны попробуй объяснить какому менеджеру о чём вообще речь. Когда работал на машиностроительном заводе у нас там был директор по производству-по образованию бухгалтер, а в армии был старшиной, термоядерная смесь, чего-то по верхам нахватался и считал, что во всём разбирается, такому что-то обьяснить было довольно проблематично.
показать весь комментарий
21.05.2020 15:44 Ответить
сколько Беларуси с ним барахтаться лучше б предсказал...
показать весь комментарий
21.05.2020 13:05 Ответить
бульбаші терплячий народ ))))
показать весь комментарий
21.05.2020 13:25 Ответить
Странно..он же говорил что нет вируса...пора знать на пенсию. С деменцией нельзя руководить
показать весь комментарий
21.05.2020 13:19 Ответить
Не Вдасться...
Білорусі "прорватись" у "світові лідери" Слідом за США,Китаєм,Бразилією,росією у цьому питанні.

Просто населення 9млн.. і смертність від Ковід максимум 3.9 відсотки...І навіть якщо Бацька буде старатись....
показать весь комментарий
21.05.2020 13:20 Ответить
не путай смертность с летальностью
показать весь комментарий
21.05.2020 14:01 Ответить
Важливіше не плутати просто довбо..бів-антивакцинаторів з "ольгінськими"...
показать весь комментарий
21.05.2020 14:05 Ответить
Даких дол...бов- вакцинолюбов, как ты, ни с кем не перепутать.
показать весь комментарий
21.05.2020 15:42 Ответить
Брехло
показать весь комментарий
21.05.2020 13:34 Ответить
люди добрі, хто скаже, як доїхати з Мінська до Києва 27 мая?
показать весь комментарий
21.05.2020 16:45 Ответить
поручік Ржевський, мовчати!
показать весь комментарий
21.05.2020 20:01 Ответить
????
що вже немає добрих людей на цензорi?
показать весь комментарий
21.05.2020 20:04 Ответить
 
 