Правоохранители разоблачили группировку, отправлявшую украинцев в РФ для продажи наркотиков
Оперативники Сумского пограничного отряда совместно с сотрудниками следственного управления ГУНП в г. Киеве обнаружили организованную группу лиц, которая причастна к вербовке и перемещению в Российскую Федерацию 12 граждан Украины для осуществления противоправной деятельности, связанной с незаконным распространением наркотических средств.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
В ходе реализации оперативной информации правоохранители задокументировали деятельность преступной группы из четырех человек, которая в течение 2015-2016 годов вербовала жителей Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей для работы в России. Желающих находили через сайты объявлений . Жертвами становились люди, которые имели материальные трудности. Преступники способствовали перемещению граждан в РФ, где последних и встречали "работодатели". На территории РФ украинцев, угрожая расправой, принуждали к распространению наркотических средств. В дальнейшем за такую противоправную деятельность они были задержаны правоохранительными органами РФ и приговорены к лишению свободы.
В ходе досудебного расследования, которое длится почти четыре года, правоохранители установили причастность сообщников к новым фактам противоправной деятельности. Сейчас четырем участникам преступной организованной группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч. 3 ст. 149 "Торговля людьми" УК Украины.
Следственные действия продолжаются.
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Був на парашці у відрядженні на початку 1999 року (ставив апаратуру в інтересах української фірми). Парашники запропонували виконати аналогічні роботи і в них. Кілька місяців, за дуже дорослі гроші. Проїхався по об'єктах (а возив мене колега-українець на своїй автівці з укр.номерами). І що я побачив: вкрай зубожіле (після дефолту) населення. Вони на нас дивилися з ненавистю (шкіряні куртки, ноутбуки, KIA Sportage, обмін доларів на руплі, розмови про вартість апаратури в англійських фунтах). Відмовилися ми від того контракту і жодного разу не пошкодували.
Більше ніяких контактів з кацапами я не мав.
Згодом, наприкінці 90-х, якщо нашій фірмі потрібно було замовити кілька одиниць дівайсів "ручної роботи", колишні мої викладачі пачками кидалися - "мені, мені замовте!" Але я знав хто є хто і хто на що здатний. типу "Я на Космос працював!"
- Не звизди, не на космос, а на тролейбусне депо. І не знаєш ******** елементної бази.
Мушу сказати що викладачі та завлаби військових інститутів такі "халтури" робили дуже якісно і без понтів (від кількості зірок на погонах).
Перекрыли канал, которым Расия пополняла запасы украинских граждан для обмена.