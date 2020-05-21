Правоохранители разоблачили группировку, отправлявшую украинцев в РФ для продажи наркотиков

Оперативники Сумского пограничного отряда совместно с сотрудниками следственного управления ГУНП в г. Киеве обнаружили организованную группу лиц, которая причастна к вербовке и перемещению в Российскую Федерацию 12 граждан Украины для осуществления противоправной деятельности, связанной с незаконным распространением наркотических средств.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

В ходе реализации оперативной информации правоохранители задокументировали деятельность преступной группы из четырех человек, которая в течение 2015-2016 годов вербовала жителей Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей для работы в России. Желающих находили через сайты объявлений . Жертвами становились люди, которые имели материальные трудности. Преступники способствовали перемещению граждан в РФ, где последних и встречали "работодатели". На территории РФ украинцев, угрожая расправой, принуждали к распространению наркотических средств. В дальнейшем за такую ​​противоправную деятельность они были задержаны правоохранительными органами РФ и приговорены к лишению свободы.

Смотрите также: Пограничники на Сумщине задержали пару из Молдовы: шли в РФ искать работу. ФОТО

В ходе досудебного расследования, которое длится почти четыре года, правоохранители установили причастность сообщников к новым фактам противоправной деятельности. Сейчас четырем участникам преступной организованной группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч. 3 ст. 149 "Торговля людьми" УК Украины.

Следственные действия продолжаются.