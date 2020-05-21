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Молдова будет выбирать президента 1 ноября

Молдова будет выбирать президента 1 ноября

Выборы президента Молдовы состоятся 1 ноября 2020 года.

Об этом сообщает Newsmaker, передает Цензор.НЕТ.

Парламент Молдовы одобрил проведение президентских выборов 1 ноября 2020 г., поддержав предложение действующего президента Игоря Додона.

"За" проголосовали 50 из 97 присутствующих на заседании депутатов.

Депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Сергей Литвиненко предлагал другую дату - 25 октября, но юридическая комиссия не рассмотрела ее и она не была вынесена на голосование.

Спикер парламента Зинаида Гречаная объяснила это тем, что поправка подана с нарушением регламента. Сам депутат утверждает, что требования регламента были соблюдены.

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Молдова (1867) Президент (4424)


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Молдавский Додон до президентства был непримиримым борцом с коррупцией, оказалось - популист и кремлёвский агент. Кого-то мне это напоминает...
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21.05.2020 14:00 Ответить
Антикоррупционера по имени Пеца я не помню.
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21.05.2020 14:32 Ответить
Как не помнишь? А кто кричал с трактора что бандитам тюрьмы, колаборантам и сепаратистам люстрация, а убийцам Небесной Сотни тюрьма?
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21.05.2020 14:34 Ответить
Если Вы имеете в виду Порошенко, я таких слов не помню, особенно "с трактора". Да и, в перечисленном Вами, слов о борьбе с коррупцией - нет.
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21.05.2020 16:53 Ответить
краще замість молдовії була б мордовія
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21.05.2020 14:03 Ответить
Чем интересны выборы в Мордовии?
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21.05.2020 17:21 Ответить
выбором президента
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21.05.2020 21:14 Ответить
 
 