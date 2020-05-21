Молдова будет выбирать президента 1 ноября
Выборы президента Молдовы состоятся 1 ноября 2020 года.
Об этом сообщает Newsmaker, передает Цензор.НЕТ.
Парламент Молдовы одобрил проведение президентских выборов 1 ноября 2020 г., поддержав предложение действующего президента Игоря Додона.
"За" проголосовали 50 из 97 присутствующих на заседании депутатов.
Депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Сергей Литвиненко предлагал другую дату - 25 октября, но юридическая комиссия не рассмотрела ее и она не была вынесена на голосование.
Спикер парламента Зинаида Гречаная объяснила это тем, что поправка подана с нарушением регламента. Сам депутат утверждает, что требования регламента были соблюдены.
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Сергей Трофимов #428890
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Сергей Трофимов #428890
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ALEX SUROVV
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