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Молдова обиратиме президента 1 листопада

Молдова обиратиме президента 1 листопада

Вибори президента Молдови відбудуться 1 листопада 2020 року.

Про це повідомляє Newsmaker, передає Цензор.НЕТ.

Парламент Молдови схвалив проведення президентських виборів 1 листопада 2020 р., підтримавши пропозицію чинного президента Ігоря Додона.

"За" проголосували 50 із 97 присутніх на засіданні депутатів.

Депутат від партії "Дія і солідарність" (PAS) Сергій Литвиненко пропонував іншу дату - 25 жовтня, але юридична комісія не розглянула її і вона не була винесена на голосування.

Спікер парламенту Зінаїда Гречана пояснила це тим, що поправка подана з порушенням регламенту. Сам депутат стверджує, що вимоги регламенту були дотримані.

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Автор: 

Молдова (2063) Президент (815)


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Молдавский Додон до президентства был непримиримым борцом с коррупцией, оказалось - популист и кремлёвский агент. Кого-то мне это напоминает...
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21.05.2020 14:00 Відповісти
Антикоррупционера по имени Пеца я не помню.
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21.05.2020 14:32 Відповісти
Как не помнишь? А кто кричал с трактора что бандитам тюрьмы, колаборантам и сепаратистам люстрация, а убийцам Небесной Сотни тюрьма?
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21.05.2020 14:34 Відповісти
Если Вы имеете в виду Порошенко, я таких слов не помню, особенно "с трактора". Да и, в перечисленном Вами, слов о борьбе с коррупцией - нет.
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21.05.2020 16:53 Відповісти
краще замість молдовії була б мордовія
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21.05.2020 14:03 Відповісти
Чем интересны выборы в Мордовии?
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21.05.2020 17:21 Відповісти
выбором президента
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21.05.2020 21:14 Відповісти
 
 