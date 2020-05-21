Молдова обиратиме президента 1 листопада
Вибори президента Молдови відбудуться 1 листопада 2020 року.
Про це повідомляє Newsmaker, передає Цензор.НЕТ.
Парламент Молдови схвалив проведення президентських виборів 1 листопада 2020 р., підтримавши пропозицію чинного президента Ігоря Додона.
"За" проголосували 50 із 97 присутніх на засіданні депутатів.
Депутат від партії "Дія і солідарність" (PAS) Сергій Литвиненко пропонував іншу дату - 25 жовтня, але юридична комісія не розглянула її і вона не була винесена на голосування.
Спікер парламенту Зінаїда Гречана пояснила це тим, що поправка подана з порушенням регламенту. Сам депутат стверджує, що вимоги регламенту були дотримані.
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Сергей Трофимов #428890
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Сергей Трофимов #428890
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ALEX SUROVV
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