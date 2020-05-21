Нацсовет проверит телеканал NewsOne из-за высказываний о еврейских дивизиях СС
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверит ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал NewsOne) из-за высказываний в День памяти и примирения.
Об этом сообщается на сайте Нацсовета, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в рамках мониторинга эфиров телеканала 8-10 мая регулятор проверил передачу "Противостояние". В Нацсовете заявили, что озвученные в эфире этой программы утверждения о службе значительного количества евреев в войсках Третьего Рейха и существования еврейских дивизий СС имеют признаки отрицания и искажения Холокоста и разжигания вражды по отношению к еврейскому народу, "который понес миллионные жертвы от действий формирований СС и других военных формирований нацистского Третьего Рейха".
В частности, один из гостей Андрей Пальчевский сказал, что во времена Второй мировой войны 180 тысяч евреев воевали в немецких войсках и "еврейский народ как-то живет с этим".
Другой гость передачи, Вадим Карасев высказался так: "Я могу сказать - были еврейские дивизии СС, были евреи. Ну и что отменяет Холокост? Это отменяет то, что немцы называли окончательным решением вопроса".
Во время внеплановой проверки Нацсовет проверит соблюдение законодательных норм, которые не допускают использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию войны или ее пропаганды. Проверка телекомпании состоится после завершения карантина.
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"Евреи участвовали также в армиях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 стран Оси . Официальной статистики такого участия нет. Участие евреев в армиях стран Оси подтверждается статистическими данными, в которых указаны количество и национальный состав военнопленных, сдавшихся СССР в период с начала Великой Отечественной войны (https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 22 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1941 года ) до окончания Второй мировой войны (https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 2 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1945 года )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-206 [206] . Пленные евреи в основном были военнослужащими так называемых «трудовых батальонов» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8 вооруженных сил Венгрии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-gerlah-207 [207] :
еhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 вреи 10173
Большинство евреев было уволено из германской армии ещё в 1933 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-mil-10 [10] . С 1935 года евреям официально было запрещено служить в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 вермахте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-jvl1935-208 [208] . Под давлением нацистов во время войны евреи были изгнаны также из румынской армииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-mil-10 [10] .
Однако некоторое количество лиц https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5 смешанного немецко-еврейского происхождения служили в вермахте. Наиболее высокопоставленным из них был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB генерал-фельдмаршал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%85,_%D0%AD%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4 Эрхард Мильх , заместитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC Геринга , генеральный инспектор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_1933%E2%80%941945 люфтваффе ."
Однако, ошибки Карасева и Пальчевского легко объясняются тем, что наша патриотическая пресса часто содержит тексты о том, что Гитлер даровал арийство сотням тысяч евреев-фронтовиков 1й мировой и они потом воевали в Вермахте.
Paul-Ludwig Hirschfeld, ein "Volljude", ließ sich als "Arier" registrieren und benutzte seine Stellung, um Juden heimlich Passierscheine auszustellen.
для работы в трудовых лагерях, а также исполнение распоряжений оккупационной власти. Юденрату формально подчинялась https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F еврейская полиция , которая выполняла следующие функции:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-5 [5] Выполнение немецких приказов, полученных через юденрат или непосредственно от оккупационных властей;Выполнение распоряжений юденрата в связи с его мероприятиями: сбор контрибуций.Удовлетворение внутренних нужд еврейского общества: охрана улиц гетто, охрана входа и выхода из гетто. Члены юденратов сотрудничали с немцами по разным мотивам. Некоторые считали, что таким образом они помогают сохраниться еврейской общине - особенно такие идеи были популярны до начала кампании массового уничтожения. Некоторые сотрудничали в надежде спасти себя и свои семьи или из-за власти или материальных благhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-6 [6] . Члены юденратов часто тайно сотрудничали с антинацистским подпольем, например в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE рижском гетто , многие пытались теми или иными способами облег
Одним из наиболее известных представителей еврейского коллаборационизма является руководитель юденрата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE варшавского гетто https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC Адам Черняков . После того как он узнал, что депортации, списки на которые он подписывал, обозначают смерть тысяч евреев, он покончил с собойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-12 [12] . Печальную известность приобрел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D0%BC Хаим Румковский - глава https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE гетто Лодзи , активно сотрудничавший с немцами и произнесший речь перед узниками гетто с рефреном «Отдайте мне ваших детей!» пытаясь убедить узников, что ценой жизни детей можно будет спасти остальныхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-13 [13] .
Ряд коллаборационистов (например, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B3,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4 Альфред Носсиг и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1_%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD Якуб Лейкин ) были казнены еврейскими подпольщиками.
остальные получили право выбора: оставаться им в "серой зоне"людей без перспективы, или влиться в германский народ ( и Вермахт в том числе) на общих основаниях
был и третий путь - эмиграция, но не всегда и не для всех