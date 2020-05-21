Нацсовет проверит телеканал NewsOne из-за высказываний о еврейских дивизиях СС

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверит ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал NewsOne) из-за высказываний в День памяти и примирения.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в рамках мониторинга эфиров телеканала 8-10 мая регулятор проверил передачу "Противостояние". В Нацсовете заявили, что озвученные в эфире этой программы утверждения о службе значительного количества евреев в войсках Третьего Рейха и существования еврейских дивизий СС имеют признаки отрицания и искажения Холокоста и разжигания вражды по отношению к еврейскому народу, "который понес миллионные жертвы от действий формирований СС и других военных формирований нацистского Третьего Рейха".

В частности, один из гостей Андрей Пальчевский сказал, что во времена Второй мировой войны 180 тысяч евреев воевали в немецких войсках и "еврейский народ как-то живет с этим".

Другой гость передачи, Вадим Карасев высказался так: "Я могу сказать - были еврейские дивизии СС, были евреи. Ну и что отменяет Холокост? Это отменяет то, что немцы называли окончательным решением вопроса".

Во время внеплановой проверки Нацсовет проверит соблюдение законодательных норм, которые не допускают использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию войны или ее пропаганды. Проверка телекомпании состоится после завершения карантина.

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