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Нацсовет проверит телеканал NewsOne из-за высказываний о еврейских дивизиях СС

Нацсовет проверит телеканал NewsOne из-за высказываний о еврейских дивизиях СС

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверит ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал NewsOne) из-за высказываний в День памяти и примирения.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в рамках мониторинга эфиров телеканала 8-10 мая регулятор проверил передачу "Противостояние". В Нацсовете заявили, что озвученные в эфире этой программы утверждения о службе значительного количества евреев в войсках Третьего Рейха и существования еврейских дивизий СС имеют признаки отрицания и искажения Холокоста и разжигания вражды по отношению к еврейскому народу, "который понес миллионные жертвы от действий формирований СС и других военных формирований нацистского Третьего Рейха".

В частности, один из гостей Андрей Пальчевский сказал, что во времена Второй мировой войны 180 тысяч евреев воевали в немецких войсках и "еврейский народ как-то живет с этим".

Другой гость передачи, Вадим Карасев высказался так: "Я могу сказать - были еврейские дивизии СС, были евреи. Ну и что отменяет Холокост? Это отменяет то, что немцы называли окончательным решением вопроса".

Во время внеплановой проверки Нацсовет проверит соблюдение законодательных норм, которые не допускают использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию войны или ее пропаганды. Проверка телекомпании состоится после завершения карантина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о телеканале NewsOne: "Вас можно смотреть, слушать вас сложно"

Автор: 

Нацсовет ТРВ (572) проверка (819) Newsone (175)


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Топ комментарии
+13
Опять на Пальчевского нападки устраивают.. В стране других проблем нет, политиков и чиновников наших лучше бы просматривали за их общещания-обнищания!
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21.05.2020 14:51
+11
согласен...
СС это не НКВД и не расстрельные тройки ВЧК , где евреев было как грязи...,думаю если и служили евреи в СС то не много..., только за выдающие заслуги могли попасть..
а вообще в немецкой армии воевало 150 тыс евреев в качестве солдат и офицеров...- и многие воевали храбро и умело....
награждены многие наградами Рейха....
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21.05.2020 14:38
+11
Нацрада, вы бы лучше занялись ПРЯМЫМ за высказывания о Президенте Украины. Или слабо?!
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21.05.2020 15:20
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У нас что, в стране проблем других нет?!
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21.05.2020 15:37 Ответить
Интересная тема. Никогда не интересовался... Жизнь, как всегда, интереснее, чем кажется
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21.05.2020 15:37 Ответить
Мне кажется Пальчевского пытаются слить! Он слишком много говорит правды о правительстве и сильный конкурент Кличку на мэрских выборах в Киеве! Он мешает! По-сему его пытаются утстранить всеми возможными способами!
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21.05.2020 15:39 Ответить
балобол твой пальчевский
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21.05.2020 15:45 Ответить
Безглуздо звинувачувати Пальчевського в антисемітизмі!!!!!
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21.05.2020 15:42 Ответить
сплетни, слухи, расследования? к чему весь этот ссор?
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21.05.2020 15:44 Ответить
У нас "журналисты" любят подхватить цитату, а потом делать на этом хайп. Ну вот потому у нас нет ни нормальных законов об этом, ни нормальной журналистики в стране.
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21.05.2020 15:46 Ответить
бо за це грошей не платять, треб бути або дурналістом, таких на цьому сайті тримають, або журнашлюхою, ними керувати.
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21.05.2020 19:52 Ответить
я бы еще оштрафовал карасева и пальчевского за понос который они выливают в эфир
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21.05.2020 15:46 Ответить
Русская Вики так гласит:
"Евреи участвовали также в армиях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 стран Оси . Официальной статистики такого участия нет. Участие евреев в армиях стран Оси подтверждается статистическими данными, в которых указаны количество и национальный состав военнопленных, сдавшихся СССР в период с начала Великой Отечественной войны (https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 22 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1941 года ) до окончания Второй мировой войны (https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 2 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1945 года )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-206 [206] . Пленные евреи в основном были военнослужащими так называемых «трудовых батальонов» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8 вооруженных сил Венгрии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-gerlah-207 [207] :
еhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 вреи 10173
Большинство евреев было уволено из германской армии ещё в 1933 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-mil-10 [10] . С 1935 года евреям официально было запрещено служить в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 вермахте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-jvl1935-208 [208] . Под давлением нацистов во время войны евреи были изгнаны также из румынской армииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-mil-10 [10] .
Однако некоторое количество лиц https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5 смешанного немецко-еврейского происхождения служили в вермахте. Наиболее высокопоставленным из них был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB генерал-фельдмаршал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%85,_%D0%AD%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4 Эрхард Мильх , заместитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC Геринга , генеральный инспектор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_1933%E2%80%941945 люфтваффе ."
Однако, ошибки Карасева и Пальчевского легко объясняются тем, что наша патриотическая пресса часто содержит тексты о том, что Гитлер даровал арийство сотням тысяч евреев-фронтовиков 1й мировой и они потом воевали в Вермахте.
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21.05.2020 15:47 Ответить
Es wurde erklärt, der jüdische Vater sei nicht der biologische Vater. An dieser Verleugnung ihres Ehemanns und der eigenen Erniedrigung zerbrach Löwens deutsche Mutter. Beide Brüder - Heinz war Oberscharführer der Waffen-SS und Joachim kämpfte als Unteroffizier - verleugneten ihren jüdischen Vater, um ein leichteres Leben führen zu können. Seinen wirklichen Namen wollte Joachim im Buch nicht benannt haben, zu groß ist anscheinend immer noch seine Scham.

Paul-Ludwig Hirschfeld, ein "Volljude", ließ sich als "Arier" registrieren und benutzte seine Stellung, um Juden heimlich Passierscheine auszustellen.
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21.05.2020 15:53 Ответить
напевне він мав на увазі дівізії не загальних СС (Альґемайне СС) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Allgemeine SS), а ваффен СС (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Waffen-SS - «Збройні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС» ) ..там могли і євреї...але все рівно перегнув бо спеціальних єврєйських ваффен не було....проте...."https://gazeta.rjews.net/briman1.shtml Кем же были "мишлинге" вермахта - жертвами антисемитских преследований или сообщниками палачей? Жизнь часто ставила их в абсурдные ситуации. Один солдат с Железным крестом на груди приехал с фронта в концлагерь Заксенхаузен, чтобы... проведать там своего отца-еврея. Офицер СС был шокирован этим гостем: "Если бы не награда на твоем мундире, ты бы у меня быстро оказался там же, где твой отец". Другую историю сообщил 76-летний житель ФРГ, 100-процентный еврей: ему удалось в 1940 году бежать из оккупированной Франции по поддельным документам. Под новым немецким именем его призвали в ваффен-СС - отборные боевые части. "Если я служил в немецкой армии, а моя мать погибла в Освенциме, то кто я - жертва или один из преследователей? Немцы, испытывающие вину за содеянное, не хотят слышать о нас. Еврейская община также отворачивается от таких, как я, ведь наши истории противоречат всему, что привыкли считать Холокостом". "
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21.05.2020 15:59 Ответить
"СПИСОК 77-ми В январе 1944 года кадровый отдел вермахта подготовил секретный список 77 высокопоставленных офицеров и генералов, "смешанных с еврейской расой или женатых на еврейках". Все 77 имели личные удостоверения Гитлера о "немецкой крови". Среди перечисленных в списке - 23 полковника, 5 генерал-майоров, 8 генерал-лейтенантов и два полных генерала армии. Сегодня Брайан Ригг заявляет. К этому списку можно добавить еще 60 фамилий высших офицеров и генералов вермахта, авиации и флота, включая- двух фельдмаршалов". В 1940 году всем офицерам, имевшим двух еврейских дедушек или бабушек, было приказано покинуть военную службу. Те, кто были "запятнаны" еврейством только со стороны одного из дедушек, могли остаться в армии на рядовых должностях. Реальность была иной - эти приказы не исполнялись. Поэтому их безрезультатно повторяли в 1942, 1943 и 1944 годах. Частыми были случаи, когда немецкие солдаты, движимые законами "фронтового братства", скрывали "своих евреев", не выдавая их партийным и карательным органам. Вполне могли происходить такие сцены образца 1941 года: немецкая рота, скрывающая "своих евреев", берет в плен красноармейцев, которые, в свою очередь, выдают на расправу "своих евреев" и комиссаров. Бывший канцлер ФРГ Гельмут Шмидт, офицер люфтваффе и внук еврея, свидетельствует: "Только в моей авиачасти было 15-20 таких же парней, как и я. Убежден, что глубокое погружение Ригга в проблематику немецких солдат еврейского происхождения откроет новые перспективы в изучении военной истории Германии XX века". Ригг в одиночку задокументировал 1200 примеров службы "мишлинге" в вермахте - солдат и офицеров с ближайшими еврейскими предками. У тысячи из этих фронтовиков были уничтожены 2300 еврейских родственников - племянники, тети, дяди, дедушки, бабушки, матери и отцы. Нацрада перевірить телеканал NewsOne через висловлювання про єврейські дивізії СС - Цензор.НЕТ 7331 Одна из самых зловещих фигур нацистского режима могла бы дополнить "список 77-ми". Рейнхард Гейдрих, любимец фюрера и глава РСХА, контролирующий гестапо, криминальную полицию, разведку, контрразведку, всю свою (к счастью, недолгую) жизнь боролся со слухами о еврейском происхождении. Рейнхард родился в Лейпциге (1904), в семье директора консерватории. Семейная история гласит, что его бабушка вышла замуж за еврея вскоре после рождения отца будущего шефа РСХА. "
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21.05.2020 16:00 Ответить
Короче, опять не самая "чистая" Нацрада решила покзать за что ее из госказны кормят. Всепонятно
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21.05.2020 16:02 Ответить
хто кормить, якщо точніше
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21.05.2020 19:58 Ответить
На https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5 территориях стран Оси и оккупированных нацистами по их инициативе в местах массового проживания евреев создавались юденраты (нем. Judenrat - «еврейские советы») административные органы самоуправления. Отдельный юденрат мог отвечать за определенное гетто, отдельную территорию, регион или даже за целую страну.В полномочия юденрата входило обеспечение хозяйственной жизни и порядка в гетто, сбор денежных средств, отбор кандидатов
для работы в трудовых лагерях, а также исполнение распоряжений оккупационной власти. Юденрату формально подчинялась https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F еврейская полиция , которая выполняла следующие функции:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-5 [5] Выполнение немецких приказов, полученных через юденрат или непосредственно от оккупационных властей;Выполнение распоряжений юденрата в связи с его мероприятиями: сбор контрибуций.Удовлетворение внутренних нужд еврейского общества: охрана улиц гетто, охрана входа и выхода из гетто. Члены юденратов сотрудничали с немцами по разным мотивам. Некоторые считали, что таким образом они помогают сохраниться еврейской общине - особенно такие идеи были популярны до начала кампании массового уничтожения. Некоторые сотрудничали в надежде спасти себя и свои семьи или из-за власти или материальных благhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-6 [6] . Члены юденратов часто тайно сотрудничали с антинацистским подпольем, например в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE рижском гетто , многие пытались теми или иными способами облег
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21.05.2020 16:04 Ответить
Примером двойственности положения и трагической судьбы является история руководителя еврейской полиции, а затем и руководителя юденрата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE вильнюсского гетто https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1 Якова Генса , который для спасения жителей гетто выдал нацистам руководителя подполья https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%98%D1%86%D1%85%D0%B0%D0%BA Ицхака Виттенберга , неоднократно отправляя на расстрел хронически больных и старых евреев вместо женщин и детей оправдывался тем, что так он пытается спасти «будущее еврейского народа»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-10 [10] . https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 14 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1943 года Генс был казнён гестаповцами за сотрудничество с подпольемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-11 [11] .

Одним из наиболее известных представителей еврейского коллаборационизма является руководитель юденрата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE варшавского гетто https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC Адам Черняков . После того как он узнал, что депортации, списки на которые он подписывал, обозначают смерть тысяч евреев, он покончил с собойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-12 [12] . Печальную известность приобрел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D0%BC Хаим Румковский - глава https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE гетто Лодзи , активно сотрудничавший с немцами и произнесший речь перед узниками гетто с рефреном «Отдайте мне ваших детей!» пытаясь убедить узников, что ценой жизни детей можно будет спасти остальныхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-13 [13] .
Ряд коллаборационистов (например, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B3,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4 Альфред Носсиг и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1_%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD Якуб Лейкин ) были казнены еврейскими подпольщиками.
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21.05.2020 16:05 Ответить
Да, я помню эти дивизии. Дас Райх, лейбштандарт "Адольф Гитлер", и составленная их скандинавских евреев дивизия "Викинг".
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21.05.2020 16:06 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%A1 Список дивізій Ваффен-СС
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21.05.2020 16:09 Ответить
Мии
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21.05.2020 16:32 Ответить
Этот мертвечуковский канал уже несколько лет занимается артиукраинской пропагандой, и все им сходило с рук, и тут из-за какой-то ерунды, каналом заинтерпсовался нацсовет, выходит, что этот канал держат евреи, а евреи в Украине священые коровы, или я чего то не понимаю?
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21.05.2020 17:06 Ответить
Ще дуже давно,один із моїх колег говорив--якщо в колективі більше двух євреїв--жди що буде заговор. Як він був прав. ще з 1917р всі революції були під керівництвом цієї нації.
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21.05.2020 17:15 Ответить
Ребят, имелось ввиду просто о том ,что евреи были везде и я считаю что были исключения когда евреи прятались в армиях немцев. Но это уже мои личные суждения , а придираться так к словам... Зачем?
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21.05.2020 17:26 Ответить
-Найцікавішим феноменом руху опору ОУН-УПА була участь в ньому багатьох тисяч представників інших національностей. Серед суто добровольчих підрозділів, організованих за національною ознакою, були сотні, курені ... Перший національний курінь (батальйон) УПА з'явився в 1943 р. Він складався з узбеків, командир - майор Ташкент. У військовому окрузі (ВО) «Заграва» (Рівненщина) організувався курінь з грузин, курінь з вірмен, з'явилася відважна сотня кубанських козаків. У військовому окрузі «Турів» був курінь азербайджанців. Кількість національних частин в УПА досягло під час переходу фронтів (1944 р) 15 формувань багато тисяч бійців всіх національностей. Австрійці, бельгійці, французи, югослави і навіть німці входили до складу формувань УПА. Була навіть і добірна сотня росіян, організована тільки з офіцерів РККА в 1943 р в окрузі «Заграва», вона брала активну участь в боях з німцями і відрізнялася хоробрістю. Було також багато сотень євреїв які хоробро воювали в УПА поруч з українськими братами знищуючи сталінську комуно - фашистську і гітлерівську фашистську нечисть. Так що з українськими патріотами УПА які боролися з найжахливішим злом у світі кривавими окупантами сталінськими комуно-фашистами і такими же фашистами гітлера брали участь багато народів, які намагалися позбавити весь світ від сталінської та гітлерівської кривавої комуно-фашистської і фашистської зарази. На жаль ця зараза вона залишилася і тепер, в особі кривавих кремлівських фашистів окупантів )(уйла.
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21.05.2020 17:28 Ответить
Лучше бы правда делом занялись ,а не проверяли известных людей, их не смущают всякие обещания депутатов? Почему их не проверяют?
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21.05.2020 17:36 Ответить
Если кто то все таки подтвердит что Рейнхард Гейдрих еврей, то тогда все верно.
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21.05.2020 17:58 Ответить
К стати, в пропагандистских фильмах и на вербовочных плакатах, где был голубоглазый блондин в каске, на которой было написано "Идеальный германский солдат", моделью был Вернер Гольдберг, на половину еврей.
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21.05.2020 18:11 Ответить
ну и в качестве вишенки на торте добавлю, что "нежелательными" евреями в нацистской Германии считались лица, входившие в еврейские общины и посещавшие синагоги
остальные получили право выбора: оставаться им в "серой зоне"людей без перспективы, или влиться в германский народ ( и Вермахт в том числе) на общих основаниях
был и третий путь - эмиграция, но не всегда и не для всех
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22.05.2020 07:40 Ответить
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