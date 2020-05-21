Нацрада перевірить телеканал NewsOne через висловлювання про єврейські дивізії СС

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позапланово перевірить ТОВ "Новини 24 години" (супутниковий телеканал NewsOne) через висловлювання в День пам'яті та примирення.

Про це повідомляється на сайті Нацради, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в межах моніторингу ефірів телеканалу 8-10 травня регулятор перевірив передачу "Протистояння". У Нацраді заявили, що озвучені в ефірі цієї програми висловлювання про службу значної кількості євреїв у військах Третього Рейху та існування єврейських дивізій СС мають ознаки заперечення і спотворення Голокосту та розпалювання ворожнечі щодо єврейського народу, "який зазнав мільйонних жертви від дій формувань СС та інших військових формувань нацистського Третього Рейху".

Зокрема, один із гостей Андрій Пальчевський сказав, що за часів Другої світової війни 180 тисяч євреїв воювали в німецьких військах і "єврейський народ якось живе з цим".

Інший гість передачі, Вадим Карасьов, висловився так: "Я можу сказати - були єврейські дивізії СС, були євреї. Ну і що скасовує Голокост? Це скасовує те, що німці називали остаточним вирішенням питання".

Під час позапланової перевірки Нацрада перевірить дотримання законодавчих норм, які не допускають використання телерадіоорганізацій для закликів до розв'язування війни або її пропаганди. Перевірка телекомпанії відбудеться після завершення карантину.

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