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Нацрада перевірить телеканал NewsOne через висловлювання про єврейські дивізії СС

Нацрада перевірить телеканал NewsOne через висловлювання про єврейські дивізії СС

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позапланово перевірить ТОВ "Новини 24 години" (супутниковий телеканал NewsOne) через висловлювання в День пам'яті та примирення.

Про це повідомляється на сайті Нацради, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в межах моніторингу ефірів телеканалу 8-10 травня регулятор перевірив передачу "Протистояння". У Нацраді заявили, що озвучені в ефірі цієї програми висловлювання про службу значної кількості євреїв у військах Третього Рейху та існування єврейських дивізій СС мають ознаки заперечення і спотворення Голокосту та розпалювання ворожнечі щодо єврейського народу, "який зазнав мільйонних жертви від дій формувань СС та інших військових формувань нацистського Третього Рейху".

Зокрема, один із гостей Андрій Пальчевський сказав, що за часів Другої світової війни 180 тисяч євреїв воювали в німецьких військах і "єврейський народ якось живе з цим".

Інший гість передачі, Вадим Карасьов, висловився так: "Я можу сказати - були єврейські дивізії СС, були євреї. Ну і що скасовує Голокост? Це скасовує те, що німці називали остаточним вирішенням питання".

Під час позапланової перевірки Нацрада перевірить дотримання законодавчих норм, які не допускають використання телерадіоорганізацій для закликів до розв'язування війни або її пропаганди. Перевірка телекомпанії відбудеться після завершення карантину.

Також читайте: Зеленський про телеканал NewsOne: "Вас можна дивитися, слухати вас складно"

Автор: 

Нацрада ТРМ (458) перевірка (1229) Newsone (183)


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Топ коментарі
+13
Опять на Пальчевского нападки устраивают.. В стране других проблем нет, политиков и чиновников наших лучше бы просматривали за их общещания-обнищания!
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21.05.2020 14:51
+11
согласен...
СС это не НКВД и не расстрельные тройки ВЧК , где евреев было как грязи...,думаю если и служили евреи в СС то не много..., только за выдающие заслуги могли попасть..
а вообще в немецкой армии воевало 150 тыс евреев в качестве солдат и офицеров...- и многие воевали храбро и умело....
награждены многие наградами Рейха....
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21.05.2020 14:38
+11
Нацрада, вы бы лучше занялись ПРЯМЫМ за высказывания о Президенте Украины. Или слабо?!
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21.05.2020 15:20
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У нас что, в стране проблем других нет?!
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21.05.2020 15:37 Відповісти
Интересная тема. Никогда не интересовался... Жизнь, как всегда, интереснее, чем кажется
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21.05.2020 15:37 Відповісти
Мне кажется Пальчевского пытаются слить! Он слишком много говорит правды о правительстве и сильный конкурент Кличку на мэрских выборах в Киеве! Он мешает! По-сему его пытаются утстранить всеми возможными способами!
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21.05.2020 15:39 Відповісти
балобол твой пальчевский
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21.05.2020 15:45 Відповісти
Безглуздо звинувачувати Пальчевського в антисемітизмі!!!!!
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21.05.2020 15:42 Відповісти
сплетни, слухи, расследования? к чему весь этот ссор?
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21.05.2020 15:44 Відповісти
У нас "журналисты" любят подхватить цитату, а потом делать на этом хайп. Ну вот потому у нас нет ни нормальных законов об этом, ни нормальной журналистики в стране.
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21.05.2020 15:46 Відповісти
бо за це грошей не платять, треб бути або дурналістом, таких на цьому сайті тримають, або журнашлюхою, ними керувати.
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21.05.2020 19:52 Відповісти
я бы еще оштрафовал карасева и пальчевского за понос который они выливают в эфир
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21.05.2020 15:46 Відповісти
Русская Вики так гласит:
"Евреи участвовали также в армиях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 стран Оси . Официальной статистики такого участия нет. Участие евреев в армиях стран Оси подтверждается статистическими данными, в которых указаны количество и национальный состав военнопленных, сдавшихся СССР в период с начала Великой Отечественной войны (https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 22 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1941 года ) до окончания Второй мировой войны (https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 2 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1945 года )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-206 [206] . Пленные евреи в основном были военнослужащими так называемых «трудовых батальонов» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8 вооруженных сил Венгрии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-gerlah-207 [207] :
еhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 вреи 10173
Большинство евреев было уволено из германской армии ещё в 1933 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-mil-10 [10] . С 1935 года евреям официально было запрещено служить в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 вермахте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-jvl1935-208 [208] . Под давлением нацистов во время войны евреи были изгнаны также из румынской армииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-mil-10 [10] .
Однако некоторое количество лиц https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5 смешанного немецко-еврейского происхождения служили в вермахте. Наиболее высокопоставленным из них был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB генерал-фельдмаршал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%85,_%D0%AD%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4 Эрхард Мильх , заместитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC Геринга , генеральный инспектор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_1933%E2%80%941945 люфтваффе ."
Однако, ошибки Карасева и Пальчевского легко объясняются тем, что наша патриотическая пресса часто содержит тексты о том, что Гитлер даровал арийство сотням тысяч евреев-фронтовиков 1й мировой и они потом воевали в Вермахте.
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21.05.2020 15:47 Відповісти
Es wurde erklärt, der jüdische Vater sei nicht der biologische Vater. An dieser Verleugnung ihres Ehemanns und der eigenen Erniedrigung zerbrach Löwens deutsche Mutter. Beide Brüder - Heinz war Oberscharführer der Waffen-SS und Joachim kämpfte als Unteroffizier - verleugneten ihren jüdischen Vater, um ein leichteres Leben führen zu können. Seinen wirklichen Namen wollte Joachim im Buch nicht benannt haben, zu groß ist anscheinend immer noch seine Scham.

Paul-Ludwig Hirschfeld, ein "Volljude", ließ sich als "Arier" registrieren und benutzte seine Stellung, um Juden heimlich Passierscheine auszustellen.
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21.05.2020 15:53 Відповісти
напевне він мав на увазі дівізії не загальних СС (Альґемайне СС) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Allgemeine SS), а ваффен СС (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Waffen-SS - «Збройні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС» ) ..там могли і євреї...але все рівно перегнув бо спеціальних єврєйських ваффен не було....проте...."https://gazeta.rjews.net/briman1.shtml Кем же были "мишлинге" вермахта - жертвами антисемитских преследований или сообщниками палачей? Жизнь часто ставила их в абсурдные ситуации. Один солдат с Железным крестом на груди приехал с фронта в концлагерь Заксенхаузен, чтобы... проведать там своего отца-еврея. Офицер СС был шокирован этим гостем: "Если бы не награда на твоем мундире, ты бы у меня быстро оказался там же, где твой отец". Другую историю сообщил 76-летний житель ФРГ, 100-процентный еврей: ему удалось в 1940 году бежать из оккупированной Франции по поддельным документам. Под новым немецким именем его призвали в ваффен-СС - отборные боевые части. "Если я служил в немецкой армии, а моя мать погибла в Освенциме, то кто я - жертва или один из преследователей? Немцы, испытывающие вину за содеянное, не хотят слышать о нас. Еврейская община также отворачивается от таких, как я, ведь наши истории противоречат всему, что привыкли считать Холокостом". "
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21.05.2020 15:59 Відповісти
"СПИСОК 77-ми В январе 1944 года кадровый отдел вермахта подготовил секретный список 77 высокопоставленных офицеров и генералов, "смешанных с еврейской расой или женатых на еврейках". Все 77 имели личные удостоверения Гитлера о "немецкой крови". Среди перечисленных в списке - 23 полковника, 5 генерал-майоров, 8 генерал-лейтенантов и два полных генерала армии. Сегодня Брайан Ригг заявляет. К этому списку можно добавить еще 60 фамилий высших офицеров и генералов вермахта, авиации и флота, включая- двух фельдмаршалов". В 1940 году всем офицерам, имевшим двух еврейских дедушек или бабушек, было приказано покинуть военную службу. Те, кто были "запятнаны" еврейством только со стороны одного из дедушек, могли остаться в армии на рядовых должностях. Реальность была иной - эти приказы не исполнялись. Поэтому их безрезультатно повторяли в 1942, 1943 и 1944 годах. Частыми были случаи, когда немецкие солдаты, движимые законами "фронтового братства", скрывали "своих евреев", не выдавая их партийным и карательным органам. Вполне могли происходить такие сцены образца 1941 года: немецкая рота, скрывающая "своих евреев", берет в плен красноармейцев, которые, в свою очередь, выдают на расправу "своих евреев" и комиссаров. Бывший канцлер ФРГ Гельмут Шмидт, офицер люфтваффе и внук еврея, свидетельствует: "Только в моей авиачасти было 15-20 таких же парней, как и я. Убежден, что глубокое погружение Ригга в проблематику немецких солдат еврейского происхождения откроет новые перспективы в изучении военной истории Германии XX века". Ригг в одиночку задокументировал 1200 примеров службы "мишлинге" в вермахте - солдат и офицеров с ближайшими еврейскими предками. У тысячи из этих фронтовиков были уничтожены 2300 еврейских родственников - племянники, тети, дяди, дедушки, бабушки, матери и отцы. Нацрада перевірить телеканал NewsOne через висловлювання про єврейські дивізії СС - Цензор.НЕТ 7331 Одна из самых зловещих фигур нацистского режима могла бы дополнить "список 77-ми". Рейнхард Гейдрих, любимец фюрера и глава РСХА, контролирующий гестапо, криминальную полицию, разведку, контрразведку, всю свою (к счастью, недолгую) жизнь боролся со слухами о еврейском происхождении. Рейнхард родился в Лейпциге (1904), в семье директора консерватории. Семейная история гласит, что его бабушка вышла замуж за еврея вскоре после рождения отца будущего шефа РСХА. "
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21.05.2020 16:00 Відповісти
Короче, опять не самая "чистая" Нацрада решила покзать за что ее из госказны кормят. Всепонятно
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21.05.2020 16:02 Відповісти
хто кормить, якщо точніше
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21.05.2020 19:58 Відповісти
На https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5 территориях стран Оси и оккупированных нацистами по их инициативе в местах массового проживания евреев создавались юденраты (нем. Judenrat - «еврейские советы») административные органы самоуправления. Отдельный юденрат мог отвечать за определенное гетто, отдельную территорию, регион или даже за целую страну.В полномочия юденрата входило обеспечение хозяйственной жизни и порядка в гетто, сбор денежных средств, отбор кандидатов
для работы в трудовых лагерях, а также исполнение распоряжений оккупационной власти. Юденрату формально подчинялась https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F еврейская полиция , которая выполняла следующие функции:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-5 [5] Выполнение немецких приказов, полученных через юденрат или непосредственно от оккупационных властей;Выполнение распоряжений юденрата в связи с его мероприятиями: сбор контрибуций.Удовлетворение внутренних нужд еврейского общества: охрана улиц гетто, охрана входа и выхода из гетто. Члены юденратов сотрудничали с немцами по разным мотивам. Некоторые считали, что таким образом они помогают сохраниться еврейской общине - особенно такие идеи были популярны до начала кампании массового уничтожения. Некоторые сотрудничали в надежде спасти себя и свои семьи или из-за власти или материальных благhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-6 [6] . Члены юденратов часто тайно сотрудничали с антинацистским подпольем, например в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE рижском гетто , многие пытались теми или иными способами облег
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21.05.2020 16:04 Відповісти
Примером двойственности положения и трагической судьбы является история руководителя еврейской полиции, а затем и руководителя юденрата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE вильнюсского гетто https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1 Якова Генса , который для спасения жителей гетто выдал нацистам руководителя подполья https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%98%D1%86%D1%85%D0%B0%D0%BA Ицхака Виттенберга , неоднократно отправляя на расстрел хронически больных и старых евреев вместо женщин и детей оправдывался тем, что так он пытается спасти «будущее еврейского народа»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-10 [10] . https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 14 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1943 года Генс был казнён гестаповцами за сотрудничество с подпольемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-11 [11] .

Одним из наиболее известных представителей еврейского коллаборационизма является руководитель юденрата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE варшавского гетто https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC Адам Черняков . После того как он узнал, что депортации, списки на которые он подписывал, обозначают смерть тысяч евреев, он покончил с собойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-12 [12] . Печальную известность приобрел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D0%BC Хаим Румковский - глава https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE гетто Лодзи , активно сотрудничавший с немцами и произнесший речь перед узниками гетто с рефреном «Отдайте мне ваших детей!» пытаясь убедить узников, что ценой жизни детей можно будет спасти остальныхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-13 [13] .
Ряд коллаборационистов (например, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B3,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4 Альфред Носсиг и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1_%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD Якуб Лейкин ) были казнены еврейскими подпольщиками.
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21.05.2020 16:05 Відповісти
Да, я помню эти дивизии. Дас Райх, лейбштандарт "Адольф Гитлер", и составленная их скандинавских евреев дивизия "Викинг".
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21.05.2020 16:06 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%A1 Список дивізій Ваффен-СС
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21.05.2020 16:09 Відповісти
Мии
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21.05.2020 16:32 Відповісти
Этот мертвечуковский канал уже несколько лет занимается артиукраинской пропагандой, и все им сходило с рук, и тут из-за какой-то ерунды, каналом заинтерпсовался нацсовет, выходит, что этот канал держат евреи, а евреи в Украине священые коровы, или я чего то не понимаю?
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21.05.2020 17:06 Відповісти
Ще дуже давно,один із моїх колег говорив--якщо в колективі більше двух євреїв--жди що буде заговор. Як він був прав. ще з 1917р всі революції були під керівництвом цієї нації.
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21.05.2020 17:15 Відповісти
Ребят, имелось ввиду просто о том ,что евреи были везде и я считаю что были исключения когда евреи прятались в армиях немцев. Но это уже мои личные суждения , а придираться так к словам... Зачем?
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21.05.2020 17:26 Відповісти
-Найцікавішим феноменом руху опору ОУН-УПА була участь в ньому багатьох тисяч представників інших національностей. Серед суто добровольчих підрозділів, організованих за національною ознакою, були сотні, курені ... Перший національний курінь (батальйон) УПА з'явився в 1943 р. Він складався з узбеків, командир - майор Ташкент. У військовому окрузі (ВО) «Заграва» (Рівненщина) організувався курінь з грузин, курінь з вірмен, з'явилася відважна сотня кубанських козаків. У військовому окрузі «Турів» був курінь азербайджанців. Кількість національних частин в УПА досягло під час переходу фронтів (1944 р) 15 формувань багато тисяч бійців всіх національностей. Австрійці, бельгійці, французи, югослави і навіть німці входили до складу формувань УПА. Була навіть і добірна сотня росіян, організована тільки з офіцерів РККА в 1943 р в окрузі «Заграва», вона брала активну участь в боях з німцями і відрізнялася хоробрістю. Було також багато сотень євреїв які хоробро воювали в УПА поруч з українськими братами знищуючи сталінську комуно - фашистську і гітлерівську фашистську нечисть. Так що з українськими патріотами УПА які боролися з найжахливішим злом у світі кривавими окупантами сталінськими комуно-фашистами і такими же фашистами гітлера брали участь багато народів, які намагалися позбавити весь світ від сталінської та гітлерівської кривавої комуно-фашистської і фашистської зарази. На жаль ця зараза вона залишилася і тепер, в особі кривавих кремлівських фашистів окупантів )(уйла.
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21.05.2020 17:28 Відповісти
Лучше бы правда делом занялись ,а не проверяли известных людей, их не смущают всякие обещания депутатов? Почему их не проверяют?
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21.05.2020 17:36 Відповісти
Если кто то все таки подтвердит что Рейнхард Гейдрих еврей, то тогда все верно.
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21.05.2020 17:58 Відповісти
К стати, в пропагандистских фильмах и на вербовочных плакатах, где был голубоглазый блондин в каске, на которой было написано "Идеальный германский солдат", моделью был Вернер Гольдберг, на половину еврей.
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21.05.2020 18:11 Відповісти
ну и в качестве вишенки на торте добавлю, что "нежелательными" евреями в нацистской Германии считались лица, входившие в еврейские общины и посещавшие синагоги
остальные получили право выбора: оставаться им в "серой зоне"людей без перспективы, или влиться в германский народ ( и Вермахт в том числе) на общих основаниях
был и третий путь - эмиграция, но не всегда и не для всех
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22.05.2020 07:40 Відповісти
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