Нацрада перевірить телеканал NewsOne через висловлювання про єврейські дивізії СС
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позапланово перевірить ТОВ "Новини 24 години" (супутниковий телеканал NewsOne) через висловлювання в День пам'яті та примирення.
Про це повідомляється на сайті Нацради, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в межах моніторингу ефірів телеканалу 8-10 травня регулятор перевірив передачу "Протистояння". У Нацраді заявили, що озвучені в ефірі цієї програми висловлювання про службу значної кількості євреїв у військах Третього Рейху та існування єврейських дивізій СС мають ознаки заперечення і спотворення Голокосту та розпалювання ворожнечі щодо єврейського народу, "який зазнав мільйонних жертви від дій формувань СС та інших військових формувань нацистського Третього Рейху".
Зокрема, один із гостей Андрій Пальчевський сказав, що за часів Другої світової війни 180 тисяч євреїв воювали в німецьких військах і "єврейський народ якось живе з цим".
Інший гість передачі, Вадим Карасьов, висловився так: "Я можу сказати - були єврейські дивізії СС, були євреї. Ну і що скасовує Голокост? Це скасовує те, що німці називали остаточним вирішенням питання".
Під час позапланової перевірки Нацрада перевірить дотримання законодавчих норм, які не допускають використання телерадіоорганізацій для закликів до розв'язування війни або її пропаганди. Перевірка телекомпанії відбудеться після завершення карантину.
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"Евреи участвовали также в армиях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 стран Оси . Официальной статистики такого участия нет. Участие евреев в армиях стран Оси подтверждается статистическими данными, в которых указаны количество и национальный состав военнопленных, сдавшихся СССР в период с начала Великой Отечественной войны (https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 22 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1941 года ) до окончания Второй мировой войны (https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 2 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1945 года )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-206 [206] . Пленные евреи в основном были военнослужащими так называемых «трудовых батальонов» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8 вооруженных сил Венгрии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-gerlah-207 [207] :
еhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 вреи 10173
Большинство евреев было уволено из германской армии ещё в 1933 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-mil-10 [10] . С 1935 года евреям официально было запрещено служить в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 вермахте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-jvl1935-208 [208] . Под давлением нацистов во время войны евреи были изгнаны также из румынской армииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-mil-10 [10] .
Однако некоторое количество лиц https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5 смешанного немецко-еврейского происхождения служили в вермахте. Наиболее высокопоставленным из них был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB генерал-фельдмаршал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%85,_%D0%AD%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4 Эрхард Мильх , заместитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC Геринга , генеральный инспектор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_1933%E2%80%941945 люфтваффе ."
Однако, ошибки Карасева и Пальчевского легко объясняются тем, что наша патриотическая пресса часто содержит тексты о том, что Гитлер даровал арийство сотням тысяч евреев-фронтовиков 1й мировой и они потом воевали в Вермахте.
Paul-Ludwig Hirschfeld, ein "Volljude", ließ sich als "Arier" registrieren und benutzte seine Stellung, um Juden heimlich Passierscheine auszustellen.
для работы в трудовых лагерях, а также исполнение распоряжений оккупационной власти. Юденрату формально подчинялась https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F еврейская полиция , которая выполняла следующие функции:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-5 [5] Выполнение немецких приказов, полученных через юденрат или непосредственно от оккупационных властей;Выполнение распоряжений юденрата в связи с его мероприятиями: сбор контрибуций.Удовлетворение внутренних нужд еврейского общества: охрана улиц гетто, охрана входа и выхода из гетто. Члены юденратов сотрудничали с немцами по разным мотивам. Некоторые считали, что таким образом они помогают сохраниться еврейской общине - особенно такие идеи были популярны до начала кампании массового уничтожения. Некоторые сотрудничали в надежде спасти себя и свои семьи или из-за власти или материальных благhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-6 [6] . Члены юденратов часто тайно сотрудничали с антинацистским подпольем, например в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE рижском гетто , многие пытались теми или иными способами облег
Одним из наиболее известных представителей еврейского коллаборационизма является руководитель юденрата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE варшавского гетто https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC Адам Черняков . После того как он узнал, что депортации, списки на которые он подписывал, обозначают смерть тысяч евреев, он покончил с собойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-12 [12] . Печальную известность приобрел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D0%BC Хаим Румковский - глава https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE гетто Лодзи , активно сотрудничавший с немцами и произнесший речь перед узниками гетто с рефреном «Отдайте мне ваших детей!» пытаясь убедить узников, что ценой жизни детей можно будет спасти остальныхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-13 [13] .
Ряд коллаборационистов (например, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B3,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4 Альфред Носсиг и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1_%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD Якуб Лейкин ) были казнены еврейскими подпольщиками.
остальные получили право выбора: оставаться им в "серой зоне"людей без перспективы, или влиться в германский народ ( и Вермахт в том числе) на общих основаниях
был и третий путь - эмиграция, но не всегда и не для всех