Зеленський про телеканал NewsOne: "Вас можна дивитися, слухати вас складно"

Президент Володимир Зеленський критично відгукнувся про телеканал "NewsOne".

Про це сказав Зеленський під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Ви ж канал NewsOne. Вас можна дивитися, слухати вас складно", - сказав президент кореспонденту.

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