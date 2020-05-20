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Зеленський про телеканал NewsOne: "Вас можна дивитися, слухати вас складно"
Президент Володимир Зеленський критично відгукнувся про телеканал "NewsOne".
Про це сказав Зеленський під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Ви ж канал NewsOne. Вас можна дивитися, слухати вас складно", - сказав президент кореспонденту.
Топ коментарі
+25 Федор solovero
показати весь коментар20.05.2020 13:01
+19 Yakov Yakov
показати весь коментар20.05.2020 13:01
+15 Виктор Потоцкий #426787
показати весь коментар20.05.2020 13:09
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сначала подумал, что ОНО - дурак,
но когда ОНО с пресс-конференции попросилось в туалет, понял:
да, Порох на пресс-конференциях неписался
Він "бреше ако дише"...
ні слова правди Він може видавати "годинами"....
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«Я ЗАВЖДИ ГОВОРЮ ПРАВДУ»
Сказав Зеленський і ВІДРАЗУ ТУПО ЗБРЕХАВ!!!
«Пан Єрмак немає ніякого досвіду кінопродюсування...» наголосив Володимир Зеленський... Ну от вам цитата із Вікіпедії про Андрія Єрмака! І да... «Правило бою» і «Межа» реально круті фільми вийшли!!!!
Продюсерська діяльність
Є засновником Garnet International Media Grouphttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-19 [19] . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97 Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Української кіноакадемії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Європейської кіноакадемії (2017).
Конечно надо было оставить! Приговор есть, свободные места на зоне тоже имеются....
обосрался али как?
Маргарита Стецюк з Прямого - доганала його вже на вході в будівлю з химерами, щоб поставити питання, хоча би про його нинішніх та колишніх "любих друзів".
Какое же убогое, бестактное быдло так называемый модератор этого действа. При полной несимпатии к Мандель стыдно за нашу державу, за низкий уровень организации и ведения этого балагана.
Это какой-то позор!
Що хтось щось очікує від "пресух" ЗЕ...
вона тупо не смішна...
Сценарист "іспісался"....