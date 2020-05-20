Зеленский о телеканале NewsOne: "Вас можно смотреть, слушать вас сложно"

Президент Владимир Зеленский критически отозвался о телеканале "NewsOne".

Об этом сказал Зеленский во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Вы же канал NewsOne. Вас можно смотреть, слушать вас сложно", - сказал президент корреспонденту.

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