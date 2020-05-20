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Новости Год Зеленского
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Зеленский о телеканале NewsOne: "Вас можно смотреть, слушать вас сложно"

Зеленский о телеканале NewsOne:

Президент Владимир Зеленский критически отозвался о телеканале "NewsOne".

Об этом сказал Зеленский во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Вы же канал NewsOne. Вас можно смотреть, слушать вас сложно", - сказал президент корреспонденту.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20224) пресс-конференция (324) СМИ (3833) Newsone (175)


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Топ комментарии
+25
Зеленский о телеканале NewsOne: "Вас можно смотреть, слушать вас сложно" - Цензор.НЕТ 5772
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20.05.2020 13:01
+19
вова, тєбя і слушать і смотрєть тошно.
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20.05.2020 13:01
+15
Зеленский о телеканале NewsOne: "Вас можно смотреть, слушать вас сложно" - Цензор.НЕТ 5044
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20.05.2020 13:09
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Зеленский о телеканале NewsOne: "Вас можно смотреть, слушать вас сложно" - Цензор.НЕТ 5772
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20.05.2020 13:01 Ответить
Шо?
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20.05.2020 13:01 Ответить
вова, тєбя і слушать і смотрєть тошно.
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20.05.2020 13:01 Ответить
ОНО завляло, что отличается от Пороха физиологически..... !
сначала подумал, что ОНО - дурак,

но когда ОНО с пресс-конференции попросилось в туалет, понял:

да, Порох на пресс-конференциях неписался
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20.05.2020 13:16 Ответить
У Пороха інший калібр..

Він "бреше ако дише"...

ні слова правди Він може видавати "годинами"....
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20.05.2020 13:54 Ответить
давай жги есчо
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20.05.2020 13:01 Ответить
Зеля, я тоже тебя смотрю с выключенным звуком.
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20.05.2020 13:08 Ответить
Так ты сепарок?
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20.05.2020 13:13 Ответить
Такой сцанины в глаза ни от одного презика со времен 90-х не слышал. Киселев, подвинься.
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20.05.2020 13:02 Ответить
Зеленский о телеканале NewsOne: "Вас можно смотреть, слушать вас сложно" - Цензор.НЕТ 5044
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20.05.2020 13:09 Ответить
ога, завалити іномовлення УТР, щоб крутити 95 хвартал цілодобово на наші гроші з податків
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20.05.2020 13:03 Ответить
батла была равна сражались 2 гавна
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20.05.2020 13:04 Ответить
Чому цей канал взагалі працює?
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20.05.2020 13:06 Ответить
а ты прикольный бот, сам себе отвечаешь.
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20.05.2020 13:17 Ответить
https://twitter.com/RozenkoPavlo
https://twitter.com/RozenkoPavlo Rozenko Pavlo
https://twitter.com/RozenkoPavlo @RozenkoPavlo

«Я ЗАВЖДИ ГОВОРЮ ПРАВДУ»
Сказав Зеленський і ВІДРАЗУ ТУПО ЗБРЕХАВ!!!

«Пан Єрмак немає ніякого досвіду кінопродюсування...» наголосив Володимир Зеленський... Ну от вам цитата із Вікіпедії про Андрія Єрмака! І да... «Правило бою» і «Межа» реально круті фільми вийшли!!!!

Продюсерська діяльність


Є засновником Garnet International Media Grouphttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-19 [19] . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97 Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Української кіноакадемії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Європейської кіноакадемії (2017).
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20.05.2020 13:06 Ответить
Даже ущербного Витьку Енакиевского прикольнее было смотреть, чем этого тугодума брехливого!
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20.05.2020 13:07 Ответить
этого можно разобрать на цитаты тоже
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20.05.2020 13:08 Ответить
"Я НІКОЛИ не беру на себе ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ" ...а, далі, можливо зрозумівше що ляпнув почав 3 зв "юлити" та нести маразм...
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20.05.2020 13:12 Ответить
Лучше на запчасти.
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20.05.2020 13:28 Ответить
так может быть надо было Витьку Шапкокрада оставлять, а?
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20.05.2020 13:10 Ответить
а що , багато різниці - по-змісту...
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20.05.2020 13:14 Ответить
https://censor.net/user/263667

Конечно надо было оставить! Приговор есть, свободные места на зоне тоже имеются....
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20.05.2020 13:17 Ответить
Зеленский о телеканале NewsOne: "Вас можно смотреть, слушать вас сложно" - Цензор.НЕТ 8303
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20.05.2020 13:07 Ответить
Вся прессуха зедауна это треш, ху.ня и плохая актерская игра
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20.05.2020 13:11 Ответить
Кстати, а че флажка нету на лацкане?
обосрался али как?
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20.05.2020 13:11 Ответить
какого флажка, Козлов?
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20.05.2020 13:15 Ответить
как какого то?

Зеленський про телеканал NewsOne: "Вас можна дивитися, слухати вас складно" - Цензор.НЕТ 3926
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20.05.2020 13:30 Ответить
Запитайте в нього, чому редиска й яблука дорожчі, ніж в ЄС.
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20.05.2020 13:11 Ответить
Вот сколько было свядомых всяких изданий, а никто ничего толково не задал. Стыдно, что самые острые вопросы ставят newsone и "наш"...
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20.05.2020 13:14 Ответить
Иди картоху опрыскивай, аналитег накрахмаленный!
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20.05.2020 13:16 Ответить
Ніби давали можливість поставити?!
Маргарита Стецюк з Прямого - доганала його вже на вході в будівлю з химерами, щоб поставити питання, хоча би про його нинішніх та колишніх "любих друзів".
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20.05.2020 18:04 Ответить
Вот тут порохоботы себя и выказали. Медведчуковская ***** для вас героиня
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20.05.2020 13:16 Ответить
Какое же убогое, бескультурное, бестактное быдло есть среди журналистов.
Какое же убогое, бестактное быдло так называемый модератор этого действа. При полной несимпатии к Мандель стыдно за нашу державу, за низкий уровень организации и ведения этого балагана.
Это какой-то позор!
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20.05.2020 13:23 Ответить
А Вы ожидали чего-то большего от квартальной команды КВНщиков?
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20.05.2020 13:27 Ответить
Поверьте, никогда не смотрел то убогое шоу. Сейчас понимаю: неподобство, похабность, скотство квартала перешли на государственный уровень и растут с каждым днем.
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20.05.2020 13:36 Ответить
Дивно...
Що хтось щось очікує від "пресух" ЗЕ...
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20.05.2020 13:52 Ответить
Прям про себя сказал. Я без звука еще могу его смотреть, но как только случайно включу звук и услышу этот гундосый пердеж, то бегом переключаю.
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20.05.2020 13:30 Ответить
чим пресконференція ЗЕ відрізняється від "скетчів" ЗЕ у" 95-му кварталі"?

вона тупо не смішна...
Сценарист "іспісался"....
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20.05.2020 13:51 Ответить
хорошо потроллил.
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20.05.2020 16:02 Ответить
значить, він все ж таки дивиться мертвечуківські анали. Цікаво, чи дивиться справжні опозиційні: 5-тий, Еспресо, Прямий,... Напевне, що це питання - риторичне.
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20.05.2020 18:00 Ответить
 
 