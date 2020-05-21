Завозной случай малярии зафиксирован в Харькове, - ЦОЗ
Во время лабораторного исследования у студента в Харькове обнаружили возбудители малярии P.vivax и P.оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет).
Об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦОЗ, информирует Цензор.НЕТ.
"В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии. 22-летний студент приехал в Украину 3 сентября прошлого года. Первые симптомы появились еще 9 мая: студент почувствовал слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37° С", - говорится в сообщении.
Только через 6 дней, 15 мая, студент впервые обратился за медицинской помощью к врачу-терапевту.
Во время лабораторного исследования у молодого человека обнаружили возбудители малярии P.vivax и P.оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет).
16 мая молодого человека госпитализировали с диагнозом малярия. По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологические обследования. В связи с отсутствием в настоящее генерации малярийных комаров, малярийный сезон в Харькове не начался.
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* The World Health Organization has said it's concerned by reports of individuals self-medicating and causing themselves serious harm.
https://phc.org.ua/news/v-yakikh-krainakh-mozhna-zarazitisya-malyarieyu-karta-endemichnikh-krain
Украины среди них нет.
Для переноса малярии нужен ряд условий - теплый климат, малярийные комары, обилие осадков и тд. Пока всего этого комплекса факторов у нас нет, хотя в СССР болели еще после войны. Потом с помощью ДДТ победили. Хотя, зараженные самки комаров могут быть завезены самолетами. Зона опасности 2-4 км от аэропорта. Перезимовать их потомство пока не может, но климат все время теплеет...