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Завозной случай малярии зафиксирован в Харькове, - ЦОЗ

Завозной случай малярии зафиксирован в Харькове, - ЦОЗ

Во время лабораторного исследования у студента в Харькове обнаружили возбудители малярии P.vivax и P.оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет).

Об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦОЗ, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии. 22-летний студент приехал в Украину 3 сентября прошлого года. Первые симптомы появились еще 9 мая: студент почувствовал слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37° С", - говорится в сообщении.

Только через 6 дней, 15 мая, студент впервые обратился за медицинской помощью к врачу-терапевту.

Во время лабораторного исследования у молодого человека обнаружили возбудители малярии P.vivax и P.оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет).

16 мая молодого человека госпитализировали с диагнозом малярия. По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологические обследования. В связи с отсутствием в настоящее генерации малярийных комаров, малярийный сезон в Харькове не начался.

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Автор: 

Харьков (7450) малярия (17) ЦОЗ (269)


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Топ комментарии
+4
у штурвала Украины Капитан Беда
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21.05.2020 15:02
+2
Срочно вводить новый карантин!!!
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21.05.2020 14:49
+2
у наркоманіках
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21.05.2020 14:57
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Срочно вводить новый карантин!!!
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21.05.2020 14:49 Ответить
обяжут всех ходить в накомарниках?
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21.05.2020 14:55 Ответить
у наркоманіках
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21.05.2020 14:57 Ответить
это завозной Саакашвили зелёное болото разворошил и случилась малярия
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21.05.2020 15:06 Ответить
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21.05.2020 15:18 Ответить
Нет, обяжут пересидеть 2 недели в наркоманниках.
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21.05.2020 16:06 Ответить
С почином!
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21.05.2020 14:51 Ответить
А так каждый год малярийный сезон вовремя начинается. Холодно просто.
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21.05.2020 14:51 Ответить
На жаль, зараз в Україні водяться малярійні комарі. Раніше санстанція перевіряла озера, ставки, болота на наявність личинок малярійних комарів, і якщо знаходили таких, то травили їх. Зараз цим ніхто не займається, як і кліщами, тому у нас зараз є і хвороба Лайма і кліщовий енцефаліт.
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21.05.2020 15:13 Ответить
Малярию к нам тоже завозили из тропиков, но это не горло и 37 градусов. И вообще, с какого перепугу они ее по таким симптомам заподозрили?
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21.05.2020 15:17 Ответить
шо, завезли малярів-гастарбайтерів?
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21.05.2020 14:56 Ответить
у штурвала Украины Капитан Беда
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21.05.2020 15:02 Ответить
Ничьо, у нас теперь залежи хинина есть, а в ВОЗе - чудодейственная вакцина.
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21.05.2020 15:23 Ответить
залежи хренина ЗЕЛЬОНОГО у нас, а не хинина
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21.05.2020 15:38 Ответить
да.
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21.05.2020 15:39 Ответить
жесть!
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21.05.2020 15:12 Ответить
локально карантин введут там???
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21.05.2020 15:13 Ответить
Нахвіга? Будуть все лікувати хінінном, як рекомендували заокеанські реформатори, а плазмодії нехай самі з коронавірусом борються, якщо жити хочуть...
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21.05.2020 15:57 Ответить
Не знаю, шо там за океаном, а в нас протокол по препаратам такий самий, як в рашкє.
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21.05.2020 16:27 Ответить
US President Donald Trump has said he's taking the malaria drug ****************** as a preventative measure against Covid-19, although scientists have warned about side effects.

Завізний випадок малярії зафіксовано в Харкові, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 7932
* The World Health Organization has said it's concerned by reports of individuals self-medicating and causing themselves serious harm.
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21.05.2020 23:05 Ответить
Это я тоже знаю. От артрита его тоже принимают... Но не знаю про дозировки там и там ничего. Копаться пока не хочу, т.к. Израиль, оказалось, тоже пробовал, может, не везде и только в качестве эксперимента, потом отказались...
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21.05.2020 23:36 Ответить
Вот на этом сайте даны карты с обозначением стран, где малярия явл. эндемичным заболеванием
https://phc.org.ua/news/v-yakikh-krainakh-mozhna-zarazitisya-malyarieyu-karta-endemichnikh-krain

Украины среди них нет.
Для переноса малярии нужен ряд условий - теплый климат, малярийные комары, обилие осадков и тд. Пока всего этого комплекса факторов у нас нет, хотя в СССР болели еще после войны. Потом с помощью ДДТ победили. Хотя, зараженные самки комаров могут быть завезены самолетами. Зона опасности 2-4 км от аэропорта. Перезимовать их потомство пока не может, но климат все время теплеет...
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21.05.2020 15:42 Ответить
Зато потом всю жизнь с плазмодиями😁
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21.05.2020 17:21 Ответить
Плазмодий легко убивается антималярийным средством.
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21.05.2020 18:22 Ответить
Малярия не заразна от человека к человеку. Её передаёт только малярийный комар.
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21.05.2020 18:21 Ответить
Степанов и Ляшко уже обдумывают очередной карантин, ещё раз трухонут бюджет Украины.
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24.07.2020 16:49 Ответить
 
 