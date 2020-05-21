Завозной случай малярии зафиксирован в Харькове, - ЦОЗ

Во время лабораторного исследования у студента в Харькове обнаружили возбудители малярии P.vivax и P.оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет).

Об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦОЗ, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии. 22-летний студент приехал в Украину 3 сентября прошлого года. Первые симптомы появились еще 9 мая: студент почувствовал слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37° С", - говорится в сообщении.

Только через 6 дней, 15 мая, студент впервые обратился за медицинской помощью к врачу-терапевту.

Во время лабораторного исследования у молодого человека обнаружили возбудители малярии P.vivax и P.оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет).

16 мая молодого человека госпитализировали с диагнозом малярия. По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологические обследования. В связи с отсутствием в настоящее генерации малярийных комаров, малярийный сезон в Харькове не начался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине с COVID-19 госпитализированы 6205 человек, из них 239 детей и 701 медик. К аппаратам ИВЛ подключены 249 пациентов, - ЦОЗ