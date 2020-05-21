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Завізний випадок малярії зафіксовано в Харкові, - ЦГЗ

Завізний випадок малярії зафіксовано в Харкові, - ЦГЗ

Під час лабораторного дослідження у студента в Харкові виявили збудники малярії P.vivax і P.оvale (збудники малярії такого типу можуть жити в організмі людини безсимптомно до трьох років).

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦГЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові зареєстровано завізний випадок малярії. Двадцятидворічний студент приїхав в Україну 3 вересня минулого року. Перші симптоми з’явилися ще 9 травня: студент відчув слабкість, біль у горлі, температура тіла підвищилася до 37°С", - йдеться в повідомленні.

Тільки через 6 днів, 15 травня, студент вперше звернувся по медичну допомогу до лікаря-терапевта.

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Під час лабораторного дослідження у молодого чоловіка виявили збудники малярії P.vivax та P.оvale (збудники малярії такого типу можуть жити в організмі людини безсимптомно до трьох років).

16 травня молодого чоловіка госпіталізували із діагнозом малярія. За місцем проживання хворого провели епідеміологічне та ентомологічне обстеження. У зв’язку із відсутністю на сьогодні генерації малярійних комарів, малярійний сезон у Харкові не розпочався.

Автор: 

Харків (5563) малярія (12) ЦГЗ (264)


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Топ коментарі
+4
у штурвала Украины Капитан Беда
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21.05.2020 15:02
+2
Срочно вводить новый карантин!!!
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21.05.2020 14:49
+2
у наркоманіках
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21.05.2020 14:57
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Срочно вводить новый карантин!!!
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21.05.2020 14:49 Відповісти
обяжут всех ходить в накомарниках?
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21.05.2020 14:55 Відповісти
у наркоманіках
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21.05.2020 14:57 Відповісти
это завозной Саакашвили зелёное болото разворошил и случилась малярия
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21.05.2020 15:06 Відповісти
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21.05.2020 15:18 Відповісти
Нет, обяжут пересидеть 2 недели в наркоманниках.
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21.05.2020 16:06 Відповісти
С почином!
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21.05.2020 14:51 Відповісти
А так каждый год малярийный сезон вовремя начинается. Холодно просто.
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21.05.2020 14:51 Відповісти
На жаль, зараз в Україні водяться малярійні комарі. Раніше санстанція перевіряла озера, ставки, болота на наявність личинок малярійних комарів, і якщо знаходили таких, то травили їх. Зараз цим ніхто не займається, як і кліщами, тому у нас зараз є і хвороба Лайма і кліщовий енцефаліт.
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21.05.2020 15:13 Відповісти
Малярию к нам тоже завозили из тропиков, но это не горло и 37 градусов. И вообще, с какого перепугу они ее по таким симптомам заподозрили?
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21.05.2020 15:17 Відповісти
шо, завезли малярів-гастарбайтерів?
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21.05.2020 14:56 Відповісти
у штурвала Украины Капитан Беда
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21.05.2020 15:02 Відповісти
Ничьо, у нас теперь залежи хинина есть, а в ВОЗе - чудодейственная вакцина.
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21.05.2020 15:23 Відповісти
залежи хренина ЗЕЛЬОНОГО у нас, а не хинина
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21.05.2020 15:38 Відповісти
да.
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21.05.2020 15:39 Відповісти
жесть!
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21.05.2020 15:12 Відповісти
локально карантин введут там???
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21.05.2020 15:13 Відповісти
Нахвіга? Будуть все лікувати хінінном, як рекомендували заокеанські реформатори, а плазмодії нехай самі з коронавірусом борються, якщо жити хочуть...
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21.05.2020 15:57 Відповісти
Не знаю, шо там за океаном, а в нас протокол по препаратам такий самий, як в рашкє.
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21.05.2020 16:27 Відповісти
US President Donald Trump has said he's taking the malaria drug ****************** as a preventative measure against Covid-19, although scientists have warned about side effects.

Завізний випадок малярії зафіксовано в Харкові, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 7932
* The World Health Organization has said it's concerned by reports of individuals self-medicating and causing themselves serious harm.
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21.05.2020 23:05 Відповісти
Это я тоже знаю. От артрита его тоже принимают... Но не знаю про дозировки там и там ничего. Копаться пока не хочу, т.к. Израиль, оказалось, тоже пробовал, может, не везде и только в качестве эксперимента, потом отказались...
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21.05.2020 23:36 Відповісти
Вот на этом сайте даны карты с обозначением стран, где малярия явл. эндемичным заболеванием
https://phc.org.ua/news/v-yakikh-krainakh-mozhna-zarazitisya-malyarieyu-karta-endemichnikh-krain

Украины среди них нет.
Для переноса малярии нужен ряд условий - теплый климат, малярийные комары, обилие осадков и тд. Пока всего этого комплекса факторов у нас нет, хотя в СССР болели еще после войны. Потом с помощью ДДТ победили. Хотя, зараженные самки комаров могут быть завезены самолетами. Зона опасности 2-4 км от аэропорта. Перезимовать их потомство пока не может, но климат все время теплеет...
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21.05.2020 15:42 Відповісти
Зато потом всю жизнь с плазмодиями😁
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21.05.2020 17:21 Відповісти
Плазмодий легко убивается антималярийным средством.
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21.05.2020 18:22 Відповісти
Малярия не заразна от человека к человеку. Её передаёт только малярийный комар.
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21.05.2020 18:21 Відповісти
Степанов и Ляшко уже обдумывают очередной карантин, ещё раз трухонут бюджет Украины.
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24.07.2020 16:49 Відповісти
 
 