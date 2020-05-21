Завізний випадок малярії зафіксовано в Харкові, - ЦГЗ
Під час лабораторного дослідження у студента в Харкові виявили збудники малярії P.vivax і P.оvale (збудники малярії такого типу можуть жити в організмі людини безсимптомно до трьох років).
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦГЗ, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові зареєстровано завізний випадок малярії. Двадцятидворічний студент приїхав в Україну 3 вересня минулого року. Перші симптоми з’явилися ще 9 травня: студент відчув слабкість, біль у горлі, температура тіла підвищилася до 37°С", - йдеться в повідомленні.
Тільки через 6 днів, 15 травня, студент вперше звернувся по медичну допомогу до лікаря-терапевта.
Під час лабораторного дослідження у молодого чоловіка виявили збудники малярії P.vivax та P.оvale (збудники малярії такого типу можуть жити в організмі людини безсимптомно до трьох років).
16 травня молодого чоловіка госпіталізували із діагнозом малярія. За місцем проживання хворого провели епідеміологічне та ентомологічне обстеження. У зв’язку із відсутністю на сьогодні генерації малярійних комарів, малярійний сезон у Харкові не розпочався.
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* The World Health Organization has said it's concerned by reports of individuals self-medicating and causing themselves serious harm.
https://phc.org.ua/news/v-yakikh-krainakh-mozhna-zarazitisya-malyarieyu-karta-endemichnikh-krain
Украины среди них нет.
Для переноса малярии нужен ряд условий - теплый климат, малярийные комары, обилие осадков и тд. Пока всего этого комплекса факторов у нас нет, хотя в СССР болели еще после войны. Потом с помощью ДДТ победили. Хотя, зараженные самки комаров могут быть завезены самолетами. Зона опасности 2-4 км от аэропорта. Перезимовать их потомство пока не может, но климат все время теплеет...