Завізний випадок малярії зафіксовано в Харкові, - ЦГЗ

Під час лабораторного дослідження у студента в Харкові виявили збудники малярії P.vivax і P.оvale (збудники малярії такого типу можуть жити в організмі людини безсимптомно до трьох років).

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦГЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові зареєстровано завізний випадок малярії. Двадцятидворічний студент приїхав в Україну 3 вересня минулого року. Перші симптоми з’явилися ще 9 травня: студент відчув слабкість, біль у горлі, температура тіла підвищилася до 37°С", - йдеться в повідомленні.

Тільки через 6 днів, 15 травня, студент вперше звернувся по медичну допомогу до лікаря-терапевта.

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Під час лабораторного дослідження у молодого чоловіка виявили збудники малярії P.vivax та P.оvale (збудники малярії такого типу можуть жити в організмі людини безсимптомно до трьох років).

16 травня молодого чоловіка госпіталізували із діагнозом малярія. За місцем проживання хворого провели епідеміологічне та ентомологічне обстеження. У зв’язку із відсутністю на сьогодні генерації малярійних комарів, малярійний сезон у Харкові не розпочався.