В Ривненской области не будем ослаблять карантин, - глава ОГА Коваль

Ривненская область приняла решение не ослаблять карантин с 22 мая из-за роста количества больных коронавирусом.

Об этом сообщил в Facebook глава Ривненской ОГА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

Коваль отметил, что комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение не ослаблять карантин в области из-за эпидемической ситуации. За минувшие сутки в регионе зафиксировали 66 случаев COVID-19 - это новый местный антирекорд.

Он добавил, что вспышку выявили в Здолбуновском интернате для пожилых и лиц с инвалидностью, где заразились 6 работников и 6 подопечных. Интернат закрыт для посетителей, контактные лица обследуются.

"В связи с продлением карантина, ограничения, которые действовали до сих пор, остаются. Если в течение 7 дней на территории области будет зафиксировано не более 150 случаев заболевания коронавирусом, областная комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрит свое решение", - сообщил Коваль.

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