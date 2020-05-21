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Новини Коронавірус і карантин
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У Рівненській області не будемо послаблювати карантин, - голова ОДА Коваль

Рівненська область ухвалила рішення не послаблювати карантин із 22 травня через зростання кількості хворих на коронавірус.

Про це повідомив у Facebook глава Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ.

Коваль зазначив, що комісія з питань ТЕБ ​​та НС ухвалила рішення не послаблювати карантин в області через епідемічну ситуацію. За минулу добу в регіоні зафіксували 66 випадків COVID-19 - це новий місцевий антирекорд.

Він додав, що спалах виявили в Здолбунівському інтернаті для літніх і осіб з інвалідністю, де заразилися 6 працівників і 6 підопічних. Інтернат закритий для відвідувачів, контактні особи обстежуються.

"У зв'язку з продовженням карантину, обмеження, які діяли досі, залишаються. Якщо протягом 7 днів на території області буде зафіксовано не більш як 150 випадків захворювання на коронавірус, обласна комісія ТЕБ та НС перегляне своє рішення", - повідомив Коваль.

У Рівненській області не будемо послаблювати карантин, - голова ОДА Коваль 01

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