Украина планирует закупить на средства Европейского инвестиционного банка несколько сотен аппаратов ИВЛ экспертного класса, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов и министр Кабинета министров Олег Немчинов посетили Черновицкую областную клиническую больницу в рамках рабочей поездки в область.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Они обсудили с врачами действенность протоколов лечения COVID-19 и список недостающего оборудования.

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"Уже в ближайшее время на средства Европейского инвестиционного банка будут закуплены несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса и мобильные рентген-установки", - сообщил Степанов.

С главой Черновицкой ОГА Сергеем Осачуком он обсудил заработные платы врачей.

"Вместе с премьер-министром и президентом мы ищем возможности, как уже в этом году увеличить заработную плату медикам в среднем на 50%. Считаю также, что в следующем году на медицину следует направить 6% от ВВП, а не 3%, как сейчас", - заявил министр.