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Новости Коронавирус и карантин
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Украина планирует закупить на средства Европейского инвестиционного банка несколько сотен аппаратов ИВЛ экспертного класса, - Степанов

Украина планирует закупить на средства Европейского инвестиционного банка несколько сотен аппаратов ИВЛ экспертного класса, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов и министр Кабинета министров Олег Немчинов посетили Черновицкую областную клиническую больницу в рамках рабочей поездки в область.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Они обсудили с врачами действенность протоколов лечения COVID-19 и список недостающего оборудования.

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"Уже в ближайшее время на средства Европейского инвестиционного банка будут закуплены несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса и мобильные рентген-установки", - сообщил Степанов.

С главой Черновицкой ОГА Сергеем Осачуком он обсудил заработные платы врачей.

"Вместе с премьер-министром и президентом мы ищем возможности, как уже в этом году увеличить заработную плату медикам в среднем на 50%. Считаю также, что в следующем году на медицину следует направить 6% от ВВП, а не 3%, как сейчас", - заявил министр.

Украина планирует закупить на средства Европейского инвестиционного банка несколько сотен аппаратов ИВЛ экспертного класса, - Степанов 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Пишут что ИВЛ бесполезен так как Ковид вызывает не пневмонию (как щитали Китайский товарищи), а тромбоз легких. Тромбоз лечится другим методом, попроще. Но для распилу ИВЛ самое оно...
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21.05.2020 15:56
+2
Я так понимаю если есть "экспертного класса", то есть и любительского
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21.05.2020 15:47
+1
Дуже вчасно, блискавична реакція, тепер треба тільки своїх масок прикупити у китаю за державні гроші в тридорога.
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21.05.2020 15:34
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Стало быть, министр осознает неизбежность полного п...деца, когда снимет карантин. В Киеве при 2 400 найденных зараженных, пока что только 27 подключали к ИВЛ, есть довольно много сообщений, что и польза от них сомнительна.
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21.05.2020 15:32 Ответить
В чём сомнения? В том, что аппараты ИВЛ вытягивают кого-то с того света или в том, что они убивают?
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21.05.2020 15:35 Ответить
Фейковая пандемия - а карантины реальные и это жаль.
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21.05.2020 15:42 Ответить
Все хорошо с карантином - малярия подоспела.
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21.05.2020 15:35 Ответить
не то что сомнительна а напрочь бесполезна(если дело доходит до подключения)максимум от него помощи что сможет продержать до того времени чтоб родсвенники успели попрощаться.(эт уже на каждом столбу-заборе медики открыто пишут)однако распил требует жертв!!(читай денег)
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21.05.2020 15:44 Ответить
Товарищи, поддержим китайского выробныка !
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21.05.2020 15:34 Ответить
Дуже вчасно, блискавична реакція, тепер треба тільки своїх масок прикупити у китаю за державні гроші в тридорога.
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21.05.2020 15:34 Ответить
"экспертного класса" может лучше середняков или нубов???
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21.05.2020 15:37 Ответить
Я так понимаю если есть "экспертного класса", то есть и любительского
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21.05.2020 15:47 Ответить
😅😅😅
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21.05.2020 15:52 Ответить
Немного не так. Если есть "экспертного класса", то есть и губительского.
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21.05.2020 15:53 Ответить
навіщо?
хіба медреформа від сивого мародера не вирішила це питання?
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21.05.2020 15:39 Ответить
Пишут что ИВЛ бесполезен так как Ковид вызывает не пневмонию (как щитали Китайский товарищи), а тромбоз легких. Тромбоз лечится другим методом, попроще. Но для распилу ИВЛ самое оно...
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21.05.2020 15:56 Ответить
Людськими словами - легені не можуть поглинати та передавати кисень в крові, так що тут ІВЛ не допоможе.
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21.05.2020 16:04 Ответить
по данным навороченной московской клиники по ковиду,

86% подключеннных к ИВЛ не выживают


так что похоже на правду
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21.05.2020 23:46 Ответить
Денег ****** уже не знают где отмутить.
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21.05.2020 16:55 Ответить
Совковый снабженец, или имитатор-министр не меняет свой почерк имитации работы, продолжает вещать лапшу.
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21.05.2020 17:23 Ответить
 
 