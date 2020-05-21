Экс-министр Кожара, подозреваемый в убийстве бизнесмена Старицкого, вышел под залог

Экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, арестованный по подозрению в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, вышел из СИЗО после внесения залога.

Об этом сообщила дочь убитого Екатерина Старицкая, передает Цензор.НЕТ.

"Кожара внес залог и вышел на свободу", - написала она в Facebook.

Журналист Денис Казанский также сообщил, что вместо 14 млн назначенного ранее залога Кожара внес всего 2 млн.

"На днях произошло чудо. Самый гуманный в мире суд снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. А сегодня он внес этот залог... В общем, понятно, что дело слили. Теперь все затянется на годы, пока все забудут про эту историю, и в итоге под каким-нибудь предлогом Кожару отмажут от длительного тюремного срока", - написал он.

Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Позже смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group.

А брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержан правоохранителями.

Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, задержанному по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

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10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля.