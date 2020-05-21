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Новости
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Экс-министр Кожара, подозреваемый в убийстве бизнесмена Старицкого, вышел под залог

Экс-министр Кожара, подозреваемый в убийстве бизнесмена Старицкого, вышел под залог

Экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, арестованный по подозрению в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, вышел из СИЗО после внесения залога.

Об этом сообщила дочь убитого Екатерина Старицкая, передает Цензор.НЕТ.

"Кожара внес залог и вышел на свободу", - написала она в Facebook.

Журналист Денис Казанский также сообщил, что вместо 14 млн назначенного ранее залога Кожара внес всего 2 млн.

"На днях произошло чудо. Самый гуманный в мире суд снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. А сегодня он внес этот залог... В общем, понятно, что дело слили. Теперь все затянется на годы, пока все забудут про эту историю, и в итоге под каким-нибудь предлогом Кожару отмажут от длительного тюремного срока", - написал он.

Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Позже смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group.

А брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержан правоохранителями.

Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, задержанному по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

Также читайте: Расследование убийства Старицкого тормозится, и это дает основания полагать, что кто-то мешает правоохранителям действовать, - адвокаты

10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля.

Экс-министр Кожара, подозреваемый в убийстве бизнесмена Старицкого, вышел под залог 01

залог (514) Кожара Леонид (336) Казанский Денис (311) Старицкий Сергей (20)


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Топ комментарии
+26
Клас..вбивство і залог..🥴
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21.05.2020 16:08
+23
Был бы он патриотом, ветераном войны, сидел бы как миленький. А так да, все логично...
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21.05.2020 16:08
+16
из требуемых 14 млн внёс 2 млн . Внимание вопрос - кому внесли (занесли) остальные 12 млн грн ?
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21.05.2020 16:11
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Клас..вбивство і залог..🥴
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21.05.2020 16:08 Ответить
- Дали ему… десять лет… неделю тому назад…- Ну, вот видите! - сказал Швейк. - Значит, семь дней уже отсидел.(с)
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21.05.2020 16:23 Ответить
СЛОВ НЕТ ---ОДНИ МАТЫ !!!!!!
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21.05.2020 16:28 Ответить
Был бы он патриотом, ветераном войны, сидел бы как миленький. А так да, все логично...
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21.05.2020 16:08 Ответить
Это действительно логично. Рыги рулят, а Зебил и его "команда" всего лишь ширма в балагане
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21.05.2020 16:26 Ответить
Так и было задумано, когда олигархи скинулись на фильм про "слугу народа", и завели по всем своим каналам шарманку про мародеров...
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21.05.2020 16:28 Ответить
из требуемых 14 млн внёс 2 млн . Внимание вопрос - кому внесли (занесли) остальные 12 млн грн ?
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21.05.2020 16:11 Ответить
Какая разница...
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21.05.2020 16:23 Ответить
вопрос риторический , куму носят чтобы отмазаться от правосудия известно всем
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21.05.2020 16:26 Ответить
Все те же на манеже.
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21.05.2020 16:29 Ответить
Це дно чи ще буде далі?
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21.05.2020 16:11 Ответить
Дна давно нет, летим в турборежиме
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21.05.2020 16:13 Ответить
Так он же рыго-анал, фуле...
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21.05.2020 16:11 Ответить
А музыкант, военная и хирург сидят без доказательств. Зесептиконы, это выпускают тех 8000 атошников что Порох посадил или что то не так пошло?
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21.05.2020 16:11 Ответить
Ищут их по тюрьмам, не могут найти, наверно Порох их сьел как брата...
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21.05.2020 16:31 Ответить
Ну кАроче Фсё вже пАрЄшалі, як завжди. Пацани пАвздорілі, вияснілі АтнАшЄнія пА пАнятіям... Кому нужно бабла отстЄгнул кожара, за бЄспАкойство і Фсё...
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21.05.2020 16:12 Ответить
И где все эти кричащие уроды, которые хотят посадить Стеренко? Почему не орете, верните Кожару на нары? Нюанс в том, что Стернеко защищался от ватного быдла,а Кожара сам пьяное быдло...Теперь все эти заседания судов, будут тянутся годами и в итоге Кожару отмажут
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21.05.2020 16:16 Ответить
Подозреваемый в убийстве вышел под залог. Такого даже при Януковиче не было.
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21.05.2020 16:20 Ответить
Чего подозреваемый? Он ведь признался. А чистосердечное признание смягчает наказание, невиновен...
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21.05.2020 16:24 Ответить
У вас проблемы с понятием юридических терминов. Учитесь и не задавайте глупых вопросов
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21.05.2020 16:36 Ответить
Сарказма не понимаете? Не нужно дуть щеки, отсутствие чувства юмора, признак тупоумия...
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21.05.2020 16:41 Ответить
Сарказм он разный бывает. ты хоть смайлы добавляй, а то разные люди комы пишут - кто с сарказмом на уме, а кто с дурью в башке
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21.05.2020 18:04 Ответить
Зебилы ,а где гарант конституции Кокс принимает
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21.05.2020 16:26 Ответить
При чём тут президент, тут не Рашкастан.
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21.05.2020 16:28 Ответить
Охереть
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21.05.2020 16:46 Ответить
Мягко сказано.
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21.05.2020 17:13 Ответить
так вроде бы за тяжкие преступления нельзя выйти под залог. Ничего не понимаю в этом кривосудии.
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21.05.2020 17:12 Ответить
ну это же вам не Стерненко, а Кожаре можно все делать, важная персона.
Потрясающая страна, убил, дал денег и домой! *******

Можно и дальше убивать, все равно тебе за это ничего не будет, под залог можно выйти за убийство. Шоу продажных судов продолжается. Система сгнила совсем, полностью. Беспредел, и бардак.
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21.05.2020 17:28 Ответить
Кто в гости Кожаре следующий??! Теперь имея деньги большие в Украине можно и убивать. Для таких убийц, воров, коррупционеров и вели залог...на убийство.

Там что то шнырь Малюська пердел для кого Вип - сизо сделал ?! Сидел бы отдыхал как в санатории!
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21.05.2020 18:14 Ответить
Давайте же намажем это на хлеб!
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21.05.2020 18:43 Ответить
Полная жопа!!! На... такую реформу и реформаторов !!!
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21.05.2020 18:44 Ответить
А В Англии за такое преступление- сразу пожизненное и без разговоров ....
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21.05.2020 19:42 Ответить
 
 