Ексміністр Кожара, якого підозрюють у вбивстві бізнесмена Старицького, вийшов під заставу

Ексглава МЗС України Леонід Кожара, заарештований за підозрою у вбивстві підприємця Сергія Старицького, вийшов із СІЗО після внесення застави.

Про це повідомила дочка вбитого Катерина Старицька, передає Цензор.НЕТ.

"Кожара вніс заставу і вийшов на свободу", - написала вона в Facebook.

Журналіст Денис Казанський також повідомив, що замість 14 млн призначеного раніше застави Кожара вніс всього 2 млн.

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"Днями сталося чудо. Найгуманніший у світі суд знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. А сьогодні він вніс цю заставу ... Загалом, зрозуміло, що справу злили. Тепер все затягнеться на роки, поки всі забудуть про цю історію, і в підсумку під яким-небудь приводом Кожару відмажуть від тривалого тюремного терміну", - написав він.

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Пізніше смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group.

А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка.Джерело: https://censor.net/ua/n3195325