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Новини
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Ексміністр Кожара, якого підозрюють у вбивстві бізнесмена Старицького, вийшов під заставу

Ексміністр Кожара, якого підозрюють у вбивстві бізнесмена Старицького, вийшов під заставу

Ексглава МЗС України Леонід Кожара, заарештований за підозрою у вбивстві підприємця Сергія Старицького, вийшов із СІЗО після внесення застави.

Про це повідомила дочка вбитого Катерина Старицька, передає Цензор.НЕТ.

"Кожара вніс заставу і вийшов на свободу", - написала вона в Facebook.

Журналіст Денис Казанський також повідомив, що замість 14 млн призначеного раніше застави Кожара вніс всього 2 млн.

Читайте: Суд відмовився знімати арешт з ексміністра Кожари, підозрюваного у вбивстві бізнесмена Старицького

"Днями сталося чудо. Найгуманніший у світі суд знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. А сьогодні він вніс цю заставу ... Загалом, зрозуміло, що справу злили. Тепер все затягнеться на роки, поки всі забудуть про цю історію, і в підсумку під яким-небудь приводом Кожару відмажуть від тривалого тюремного терміну", - написав він.

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Пізніше смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group.

А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка.Джерело: https://censor.net/ua/n3195325

Ексміністр Кожара, якого підозрюють у вбивстві бізнесмена Старицького, вийшов під заставу 01

Автор: 

застава (675) Кожара Леонід (47) Казанський Денис (308) Старицький Сергій (21)


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Топ коментарі
+26
Клас..вбивство і залог..🥴
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21.05.2020 16:08
+23
Был бы он патриотом, ветераном войны, сидел бы как миленький. А так да, все логично...
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21.05.2020 16:08
+16
из требуемых 14 млн внёс 2 млн . Внимание вопрос - кому внесли (занесли) остальные 12 млн грн ?
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21.05.2020 16:11
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Клас..вбивство і залог..🥴
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21.05.2020 16:08 Відповісти
- Дали ему… десять лет… неделю тому назад…- Ну, вот видите! - сказал Швейк. - Значит, семь дней уже отсидел.(с)
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21.05.2020 16:23 Відповісти
СЛОВ НЕТ ---ОДНИ МАТЫ !!!!!!
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21.05.2020 16:28 Відповісти
Был бы он патриотом, ветераном войны, сидел бы как миленький. А так да, все логично...
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21.05.2020 16:08 Відповісти
Это действительно логично. Рыги рулят, а Зебил и его "команда" всего лишь ширма в балагане
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21.05.2020 16:26 Відповісти
Так и было задумано, когда олигархи скинулись на фильм про "слугу народа", и завели по всем своим каналам шарманку про мародеров...
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21.05.2020 16:28 Відповісти
из требуемых 14 млн внёс 2 млн . Внимание вопрос - кому внесли (занесли) остальные 12 млн грн ?
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21.05.2020 16:11 Відповісти
Какая разница...
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21.05.2020 16:23 Відповісти
вопрос риторический , куму носят чтобы отмазаться от правосудия известно всем
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21.05.2020 16:26 Відповісти
Все те же на манеже.
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21.05.2020 16:29 Відповісти
Це дно чи ще буде далі?
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21.05.2020 16:11 Відповісти
Дна давно нет, летим в турборежиме
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21.05.2020 16:13 Відповісти
Так он же рыго-анал, фуле...
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21.05.2020 16:11 Відповісти
А музыкант, военная и хирург сидят без доказательств. Зесептиконы, это выпускают тех 8000 атошников что Порох посадил или что то не так пошло?
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21.05.2020 16:11 Відповісти
Ищут их по тюрьмам, не могут найти, наверно Порох их сьел как брата...
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21.05.2020 16:31 Відповісти
Ну кАроче Фсё вже пАрЄшалі, як завжди. Пацани пАвздорілі, вияснілі АтнАшЄнія пА пАнятіям... Кому нужно бабла отстЄгнул кожара, за бЄспАкойство і Фсё...
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21.05.2020 16:12 Відповісти
И где все эти кричащие уроды, которые хотят посадить Стеренко? Почему не орете, верните Кожару на нары? Нюанс в том, что Стернеко защищался от ватного быдла,а Кожара сам пьяное быдло...Теперь все эти заседания судов, будут тянутся годами и в итоге Кожару отмажут
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21.05.2020 16:16 Відповісти
Подозреваемый в убийстве вышел под залог. Такого даже при Януковиче не было.
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21.05.2020 16:20 Відповісти
Чего подозреваемый? Он ведь признался. А чистосердечное признание смягчает наказание, невиновен...
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21.05.2020 16:24 Відповісти
У вас проблемы с понятием юридических терминов. Учитесь и не задавайте глупых вопросов
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21.05.2020 16:36 Відповісти
Сарказма не понимаете? Не нужно дуть щеки, отсутствие чувства юмора, признак тупоумия...
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21.05.2020 16:41 Відповісти
Сарказм он разный бывает. ты хоть смайлы добавляй, а то разные люди комы пишут - кто с сарказмом на уме, а кто с дурью в башке
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21.05.2020 18:04 Відповісти
Зебилы ,а где гарант конституции Кокс принимает
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21.05.2020 16:26 Відповісти
При чём тут президент, тут не Рашкастан.
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21.05.2020 16:28 Відповісти
Охереть
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21.05.2020 16:46 Відповісти
Мягко сказано.
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21.05.2020 17:13 Відповісти
так вроде бы за тяжкие преступления нельзя выйти под залог. Ничего не понимаю в этом кривосудии.
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21.05.2020 17:12 Відповісти
ну это же вам не Стерненко, а Кожаре можно все делать, важная персона.
Потрясающая страна, убил, дал денег и домой! *******

Можно и дальше убивать, все равно тебе за это ничего не будет, под залог можно выйти за убийство. Шоу продажных судов продолжается. Система сгнила совсем, полностью. Беспредел, и бардак.
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21.05.2020 17:28 Відповісти
Кто в гости Кожаре следующий??! Теперь имея деньги большие в Украине можно и убивать. Для таких убийц, воров, коррупционеров и вели залог...на убийство.

Там что то шнырь Малюська пердел для кого Вип - сизо сделал ?! Сидел бы отдыхал как в санатории!
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21.05.2020 18:14 Відповісти
Давайте же намажем это на хлеб!
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21.05.2020 18:43 Відповісти
Полная жопа!!! На... такую реформу и реформаторов !!!
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21.05.2020 18:44 Відповісти
А В Англии за такое преступление- сразу пожизненное и без разговоров ....
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21.05.2020 19:42 Відповісти
 
 