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Новости Коронавирус и карантин
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В детсадах ребенку будут измерять температуру каждые 4 часа, - Мандзий

В детсадах ребенку будут измерять температуру каждые 4 часа, - Мандзий

В Украине после открытия детсадов детям и сотрудникам будут измерять температуру, если она будет выше 37,2 градусов, то их не пустят.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LIGA.net" рассказала и.о. министра образования Любомира Мандзий.

"Перед входом им измерят температуру. Если температура высокая, их не будут допускать в заведение. Родители должны забрать их (детей. - Ред.) домой. Сады мы открываем с 25 мая, но при условии создания безопасных условий", - отметила и.о. министра.

По ее словам, детям должны мерить температуру каждые четыре часа. "Если в течение дня поднимается температура, ребенку должны создать условия, чтобы изучить ее состояние", - объяснила гглава Минобразования.

Что касается прогулок на улице, то важно, утверждает Мандзий, обеспечить социальную дистанцию.

"Главное - обеспечить социальную дистанцию ​​между группами, чтобы дети меньше контактировали между собой, но при этом взаимодействовали. Воспитатели имеют достаточно опыта и средства для таких условий", - сказала она, уточнив, что все игрушки должны быть продезинфицированы.

Мандзий добавила, что если во время еды дети раньше сидели за столом по четыре человека, то теперь будут по двое по диагонали.

Также читайте: В начале нового учебного года учителя будут выяснять, как школьники освоили материал во время карантина, - и.о. главы Минобразования Мандзий

Автор: 

детсад (428) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Мандзий Любомира (56)


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Топ комментарии
+11
З урахуванням 5-ти денного інкубаційного періоду ці вимірювання до пи"ди. Хвора дитина вже встигне всіх заразити. А ті батьків.
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21.05.2020 16:38
+9
Пусть себе голову больную измеряют. Клоуни керують державою.
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21.05.2020 16:28
+7
Шооо? "Если в течение дня поднимается температура, ребенку должны создать условия, чтобы изучить ее состояние.
Детские концлагеря какие-то.
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21.05.2020 16:30
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Пусть себе голову больную измеряют. Клоуни керують державою.
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21.05.2020 16:28 Ответить
а хто тих клоунів клепає? освіта.
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21.05.2020 16:41 Ответить
Шооо? "Если в течение дня поднимается температура, ребенку должны создать условия, чтобы изучить ее состояние.
Детские концлагеря какие-то.
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21.05.2020 16:30 Ответить
Ага.
Если в течение дня поднимается температура, ребенку должны создать условия, чтобы изучить ее состояние Источник: https://censor.net/n3197118
Ребёнок пойдёт гулять, а изучать будут её - температуру. (условные показания градусника).
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21.05.2020 16:58 Ответить
я уже представляю, что такое "изучить" у воспитателя - закроют одного в другой комнате, потому что перед скринингом по времени (а график будет) ребенок мог реветь по каким-то причинам, стресить и єто все отразиться в температуре, и увидев ее воспитатель усрется.
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21.05.2020 19:16 Ответить
И что это даст? При обыкновенной простуде запрете ребенка в изолятор вместе с больными COVID-19?
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21.05.2020 16:31 Ответить
Шо вообще значит - изучить состояние? Они без родительского согласия даже пальцем ребенка коснутся не имеют права.
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21.05.2020 16:35 Ответить
*коснуться.
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21.05.2020 16:37 Ответить
то все теорія. і все не правда. - так думають освітяни.
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21.05.2020 16:42 Ответить
При обыкновенной простуде запросто возьмут какой-нибудь анализ.
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21.05.2020 16:57 Ответить
воспиталки анализ? а я то думаю, откуда куча теорий и диагнозов среди и от клуш с дипломами в сфере образования и воспитания.
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21.05.2020 19:12 Ответить
З урахуванням 5-ти денного інкубаційного періоду ці вимірювання до пи"ди. Хвора дитина вже встигне всіх заразити. А ті батьків.
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21.05.2020 16:38 Ответить
ну а маляті треба потрахать мізки. це ж підготовка до життя.
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21.05.2020 16:40 Ответить
а шо це дасть? це дасть лише те, що виховалка доведе їх до темперетури. або поки мама добіжить забрати температура "зникне". це нічого не дасть. хоч буде температура хоч ні протягом дня, все рівно усі залишаться у зоні ризику,бо дитина вже у групі, не залежно була Т сьогодні у групі чи у дома.
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21.05.2020 16:39 Ответить
Пока мама добіжіть, дитину ізучать. Страшно.
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21.05.2020 16:49 Ответить
вони свою поведінку до вірусу ізучіть не в состоянії, а тут чужу дитину під час пандемії.
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21.05.2020 19:05 Ответить
а чому не кожну годину...- маразм крепчает
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21.05.2020 16:43 Ответить
Слушайте, если напимер: (русская) мамашка при температуре сейчас плюс 15-20 одевает на ребенка колготки и джинсьі, как вьі думаете, какая температура у дитяти?
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21.05.2020 16:45 Ответить
А чего вы удивляетесь? Никто не протестовал против карантина с его атрибутами. Медработники получили в руки реальную власть и сейчас тестируют границу своей власти. Более всех в постоянном коронабесии заинтересованы получатели тех денег, что выделены на поддержку Вируса.
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21.05.2020 16:46 Ответить
А чому юристи цією справою не займаються?.. Чи ми чогось не знаємо?
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21.05.2020 16:52 Ответить
Мені здається, що займатися цією справою дуже небезпечно для здоров'я і життя. Там,в сфері підтримки Вірусу, таки гроші і такі важелі впливу, що мало нікому не стане.
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21.05.2020 17:02 Ответить
По сфере ******** можно Томагавком заехать. Они же не на Луне прячутся. (Хотя их, в случае чего, и там можно достать.)
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21.05.2020 17:09 Ответить
Ну какие юристы, о чём Вы...
Это же война на уничтожение. Хозяева всех этих Зеленских, Степановых, Шмыгалей и проч. - это наднациональные финансовые проходимцы. В их раскладах нет никаких "независимых государств". Они ломают Вестфальскую систему, для установления своей сатанинской всемирной диктатуры.
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21.05.2020 17:08 Ответить
бачив депутатшу у маскі в"язаній? а бачив московсько-патріархатну транду з резиновю сіточкою у новинах? так от ні на ту , ні на цю закон не діє, бо дає право носити на морді усе, що сам носун вважає маскою. так отам як раз юристи.
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21.05.2020 19:20 Ответить
Бо нема такого закону.
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21.05.2020 19:23 Ответить
є, постанова, яка зобов"язує носити маску, яка вона повинна бути, закон не зазначає. і як її правильно носити - теж.
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21.05.2020 19:25 Ответить
Нічого вона не зобов'язує, ми таке в 2009-му проходили.
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21.05.2020 19:26 Ответить
а що було у 2009? усі про щось розказують, а мені 2009 був як усі до цього.
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21.05.2020 19:37 Ответить
Отож, нічого - масочний режим, який майже ніхто і не помітив.
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21.05.2020 19:48 Ответить
Нет. Просто натягивают сову на глобус. Нужно или карантин или нет. А вместе простите какая то дурость получается. Дети на прогулке с дистанцией 1,5 метра, кушать по диагонали.
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21.05.2020 17:06 Ответить
То есть вы считаете, что подобные дурацкие меры просто от нечего делать. А я думаю что тут вопрос в деньгах, больших деньгах. Вирус есть - средства на якобы борьбу с ним есть. А как доказать всем что вирус есть? Простыми приемами визуализации в виде намордников и еды по диагонали.
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21.05.2020 17:34 Ответить
Я считаю условиями нахождения детишек в садике пытаются впихнуть не впихиваемое. Страну надо было разбить на сектора и в зависимости от ситуации вводить меры карантина. Общественная ситуация заставляет снимать карантинные ограничения раньше времени. Сан. врачи прикрывают свой зад невыполнимыми нужными требованиями. Никто ребёнку не запретить подходить ближе полтора метра. Но опять, если что виноват будет воспитатель. Карантин он как, простите, беременность есть или нет.
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21.05.2020 17:55 Ответить
А вам не приходило в голову что реально никакого карантина не было? Люди общались, ходили в гости, на природу,ездили в ашаны и эпицентры. Ездили в такси и в лифтах. Но главный вопрос - а зачем вообще карантин при вирусных инфекциях? Что даже теоретически карантин может дать?
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21.05.2020 18:03 Ответить
У нас власть недоделанная, у нас и карантин такой же самый. Не теоретически, а практически карантин должен давать нераспространение и локализацию заболевания. Закрытие западных областей, минимизацию миграции населения. Чего не было сделано.
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21.05.2020 18:12 Ответить
То что вы говорите это главный тезис пропаганды Вируса. Это , что касается вируса передающегося воздушно-капельным путем, невозможно в принципе. Нельзя изолировать людей от людей, это невозможно.
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21.05.2020 18:28 Ответить
Ты же видишь - многие согласны. Но это те, кто так привык жить и до этого.
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21.05.2020 18:32 Ответить
Итог его какой?
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21.05.2020 18:30 Ответить
Пойдём по второму кругу.
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21.05.2020 18:57 Ответить
По второму кругу... Скажут - мы и по третьему пойдем и т.д. Видела у меня, как китайцы уже опять чудят?
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21.05.2020 19:03 Ответить
Или опять писать?
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21.05.2020 19:05 Ответить
С какой целью?
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21.05.2020 19:13 Ответить
И зачем тогда нужны детские коллективы? Извращенный коммунизм. Шоб никто не догадался.
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21.05.2020 18:31 Ответить
как раз правильньій вопрос: в Украине народ считает, ччто карантин им вводят, чтобьі их защитить. а хрен там. карантин вводят, чтоб не дать медицине завалиться трупами, под-ИВЛ-щиками и исками от родственников. так сделала Германия. а наши тупоголово просто копируют. и люди как решали сами, так по вашему коменту и решают дальше. но то вьі просто смотрите на "смельіх" на улице, а вот одна маман в дискуссии про ЗНО вообще заявила, что после того, как металлоискателем пройдут по одному ребенку, его нужно дезинфектить перед проходом по следующему.
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21.05.2020 19:33 Ответить
Это снова повторение тезисов вирусной пропаганды. Нигде в Мире не было никакого наплыва больных. Госпиталя стояли пустые (плановые операции отменены) а персонал танцевал для тик-ток роликов. Все, что связано с Ковидом, ложь и манипуляции.
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21.05.2020 19:50 Ответить
а если бьі тьі бьі в италии, как бьі тьі пел? то есть там не бьіло напльіва больньіх или италия для тебя не мир? украинские танцевали и может пустовали, потому что не жевали сопли, как итальянцьі.
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21.05.2020 20:28 Ответить
Ну это капец. Указываешь на неоспоримые факты а в ответ манипуляции и попытки натянуть сову на глобус.
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21.05.2020 20:41 Ответить
знаете, чем у вас проблема? если ничего делать не будут, то вьі точно так же будете возмущаться, что вас уничтожают.
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21.05.2020 19:23 Ответить
Вот это явное оскорбление. Я достаточно умный чтобы отличать пропаганду от лжи. Не будь такой яростной пропаганды Вируса , то абсолютное большинство не позволило бы над собой так издеваться.
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21.05.2020 19:51 Ответить
где оскорбление? и именно поєтому тьі можешь считать себя умньім, но єто не так.
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21.05.2020 20:29 Ответить
Нет, я именно умный. Во всяком случае умнее 95процентов быдла которое от страха перед Ковидом меняло памперсы чаще намордников. Я ещё с самого начала этого карантина рассказал чем он закончится - пшиком и осознанием вот этого 95процентного большинства что их тупо на....ли так, как никто и никогда не делал.
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21.05.2020 21:03 Ответить
еще раз тебе особо умному: у итальянцев не закончилось пшиком. у украинцев бьіла возможность не допустить у себя такого, пока можно сказать, что получилось. что бьіло бьі, если бьі ничего не делали? сказать нельзя. но есть возможность проверить - с осени.
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21.05.2020 21:09 Ответить
Да ничего и у итальянцев не было. Неужели ещё остались слабоумные которые до сих пор верят постановочным роликам о тысячах трупов?
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21.05.2020 21:33 Ответить
а при чем ту ролики постановочньіе? тьі мо флажок видишь?
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21.05.2020 21:55 Ответить
Одним градусником. Засовывая его в рот.
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21.05.2020 16:49 Ответить
Ну, или в попку, конечно.
Как минимум, все повреждения попки можно будет списывать на использование градусника
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21.05.2020 16:50 Ответить
Наступний лауреат шнобілєвської премії-винахідник ідіометра темперадури дітсадка шайки припізедента!
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21.05.2020 16:51 Ответить
Я, звичайно, розумію, що немає куди дівати дітей багатьом батькам, але дитсади відкривати не можна. Таким маленьким діткам не поясниш тримати соціальну дистанцію. Це вже в школі можна пробувати, і то, з майже нульовою ймовірністю результату.
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21.05.2020 16:57 Ответить
Це так, лише молитва до Ковіду спасе всіх нас. І суворе дотримання вимог Ковідіанства - маски, антисептики, дістанція.
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21.05.2020 17:03 Ответить
а нашо їм тримати соцдистанцію? формується вузька група, ця група закрита для інших. нічого нового для вихователів у цьому немає, бо вони так діють під час інших інфекційних (корі, вітрянки). ви не пам"ятаєте, як на дверях групи пишуть "карантин", і група не закрита, і тьотки свю роботу виконують і ніхто не верещить з них, що вони бояться заразитися.
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21.05.2020 19:41 Ответить
Група не закрита для інших - діти не ночують в садочку. Вони йдуть по домах до батьків\бабусь. Може вони і відносно ізольовані від інших груп в тому ж навіть садочку, але не є соціально ізольованими аж ніяк. А їх батьки йдуть на роботу. А у їх співробітників - свої діти і т.п. Приклад корі і вітрянки тут не дуже доцільний. Тут швидше порівнювати з ГРВІ треба. А як мій малий + досить часто дружина і я та ще півгрупи починає хворіти, варто якійсь мамаші завести дитину в садочок "та-там-лише-трохи-сопельок-а-мені-терміново-на-роботу-треба" я чудово знаю.
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21.05.2020 19:54 Ответить
група закрита. це термінологія садка - дітей приводять і забирають з групи, їх не виводять до інших дітей на майданчик, у таку группу не переводять з інших груп і не приймають з інших садків, це все садок знає, так що нехай не писдять. у кожної виховаельки є вибір не йти у таку групу працювати. це вони оборзєли,бо гроші і так дають.
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21.05.2020 20:14 Ответить
правильно, тепер мірятимуть температуру при прийомі і загальний стан, і мають право не взяти сьогодні дитину. я так розумію, що останнє речення для вас найголовніше.
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21.05.2020 20:18 Ответить
ви вважаєте, що при вітрянці, корі і Ко там інші умови праці, ніж зараз? маска лише додалася. миття рук як було так і залишилось, і залишиться назавжди. як дезинфекція поверхонь.
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21.05.2020 20:22 Ответить
Я не про умови для вихователів, а про підвищену небезпеку поширення. Хоча, яка різниця - сьогодні ремонтував самокат в малесенькому магазинчику 3х3. Так там було 3 майстра без масок, пара покупців без масок... І без дитсадків люди справляться з поширенням.
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21.05.2020 20:36 Ответить
ти сам себе забазікав "я не про умови...", а сам про умови привів приклад. у того магазину немає на шиї того, що є у вихователя.
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21.05.2020 20:39 Ответить
Ви бачите те, що хочете бачити. І не важливо, чи це відповідає дійсності.
Я кажу, що не можна відкривати дитсадочки, тому що вони стануть розсадниками зарази (для батьків - їх співробітників і т.п.), оскільки дітей неймовірно складно контролювати в плані соціальної дистанції, спиртування рук, не торкання обличчя тощо. При чому тут вихователі та умови їх праці???? Що ви несете? Почитайте УВАЖНО, що я пишу.
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21.05.2020 20:44 Ответить
слухай, ну чогось Данія відкрилась у садочках, а у нас усі чогось бояться. ціль то у тому, щоб імунітет нація отримала чим скоріше тим краще. поки сидітимуть вдома, імунітету не буде. ти вважаєш, що зараз батьки повиходили на роботу і на роботі ці діти - це не розсадник?
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21.05.2020 20:58 Ответить
Ну ми, на жаль, не Данія - і по рівню життя, і по рівню медицини і по рівню самоорганізації. Я не знаю, чи є у Данії садочки з 40 дітьми в групі при лише одній виховательці, як на Позняках в Києві. І не певен, що в маленький магазинчик 3х3 набивається по 5 людей без масок. Або в маршрутку чи (повірте, що так і буде) у метро набивається як шпроти. Тому з Данією нас порівнювати не варто.
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21.05.2020 23:25 Ответить
тобто ти визнаєш умствєнну відсталість українців? чогось ті самі українці не виказують свою вісталість попадаючі у ту ж саму Данію.
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22.05.2020 10:53 Ответить
Розумовий стан українці вже показали на останніх виборах. В Данію, я думаю, їдуть не останні люди. Крім того, по одинці люди асимілюються досить швидко і просто. Та і більше бояться щось порушувати за кордоном.
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22.05.2020 12:00 Ответить
40 дітей у групі - це тупорилість батьків. до речі така сама тупорилість і амьобність існує у Німеччині, де територію під садковий майданчик віддають під парковку, а русскоговорящие дури-виховалки ще кічаться своєю винахідливістю "ми тягаємо дітей по майданчикам усього міста", бо для ясельної у тому садочку взагалі на майданчику немає місця. і дурні батьки на те погоджуються, щоб їїнє маля тягали по місту як тузіка на віровочці. від безвиходдя.
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22.05.2020 10:58 Ответить
У мене друзі на Позняках живуть і не вам судити про їх розум. Там новобудови вікна до вікон, в основному середній вік у жителів, а садочків мало. Майже в УСІХ садочках на Позняках така картина +-. При чому тут тупорилість батьків? Ви взагалі в адекваті? Вони тепер возять малого (ну до карантину возили) в приватний за кілька кілометрів і платять по 7 000 грн на місяць. Але не всі можуть собі таке дозволити.
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22.05.2020 12:04 Ответить
люди не борються за своє. а амьобами живуть. гроші носять, віддають корпус садка під фітнес, мовчать. інфраструктура без садків - мовчать.
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22.05.2020 12:07 Ответить
Так отож. І таких більшість - мінімум 73%.
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22.05.2020 12:13 Ответить
а тобто ти зараз сам посудив про розум своїх друзів ))) а мені заюоронив.
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22.05.2020 12:18 Ответить
Мій провтик. Подумав, що спілкуюся з адекватною людиною і витратив купу часу на ці пости. Цея моя остання відповідь вам. На все добре.
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22.05.2020 12:32 Ответить
класичний вихід совка з дискусії. знач у точку.
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22.05.2020 12:36 Ответить
Ага. Новый способ терроризировать родителей.

По сравнению с этой "владой", Янукович был слегка придурковатый ангел без крыльев.
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21.05.2020 17:05 Ответить
тероризувати - це точно.
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21.05.2020 19:58 Ответить
В группе 30 детей. У воспитателей РТУТНЫЕ ГРАДУСНИКИ. Сколько минут нужно потратить на измерение температуры у 1 ребенка? 2 минуты? Умножаем на 30 - 1 час. И так 4 раза в день.
Родители будут в очереди стоять? Или скинутся на бесконтактный градусник?
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21.05.2020 17:06 Ответить
Почему ртутные-электронные.
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21.05.2020 17:41 Ответить
1. ртутних вже ніде немає, можливо у тебе у загашнику. 2. у групі не може зараз для цього діла бути 30 дітей, повинно бути макс. 10.
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21.05.2020 20:00 Ответить
Думаю, що після першої хворої дитини цю лавочку знову прикриють. Немає досвіду аналогічних карантинів, тому експериментують. А на місці батьків, якщо є найменша можливість залишити дитину вдома, то краще нею скористатися ще хоч кілька тижнів і подивитися як буде розвиватися ситуація. Здоров'я дітей - це останнє чим можна ризикувати.
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21.05.2020 17:08 Ответить
Бред. Коронапсихозный бред.
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21.05.2020 18:29 Ответить
як це немає. усе життя були у садках карантини - корь, вітрянка... від деяких таких дорослі реально теж мруть. зараз і від інших грипів мруть вже давно і набагато більше.
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21.05.2020 20:09 Ответить
В группе 30 детей. У воспитателей РТУТНЫЕ ГРАДУСНИКИ.
Родители: Хотите чтобы группу открыли? Соберите деньги и купите электронный термометр.
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21.05.2020 17:10 Ответить
а также дезинфекторы, бумажные полотенца, одноразовые перчатки, маски для смены через каждые 2 часа и дальше по списку...
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21.05.2020 17:13 Ответить
Больше просидели, выгодней досиживать. Тестов всё равно нет. Симулировать контакт с вирусоносителем и отправиться на оплачиваемую самоизоляцию.
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21.05.2020 17:37 Ответить
У этого степанова вообще дети есть?
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21.05.2020 18:35 Ответить
це не грає ролі. на початку карантину тсн показала львівського поліціянта, який, прийшовши з роботи (единий працюючій у сім"ї з 5 дітьми), ходить по хаті без маски. зато на вулицю своїх ціплят вивів у масках, на свій город. і дибіли журналісти це так показово подали. степанов такий самий пришиблений.
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21.05.2020 20:06 Ответить
це просто який сь капець... у масцi та ще соцiальна дистанцiя...
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21.05.2020 17:15 Ответить
соціальна дистанція розрушає весь смисл садку.
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21.05.2020 20:03 Ответить
Це вже не садок, а пєрєдєржка, як з собаками-кішками. Я в такий дитину не віддам.
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21.05.2020 20:45 Ответить
В мандраж довольно легко войти. А вот выйти из мандражного маразма оЧЧень трудно.
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21.05.2020 20:03 Ответить
 
 