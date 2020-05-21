В детсадах ребенку будут измерять температуру каждые 4 часа, - Мандзий
В Украине после открытия детсадов детям и сотрудникам будут измерять температуру, если она будет выше 37,2 градусов, то их не пустят.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "LIGA.net" рассказала и.о. министра образования Любомира Мандзий.
"Перед входом им измерят температуру. Если температура высокая, их не будут допускать в заведение. Родители должны забрать их (детей. - Ред.) домой. Сады мы открываем с 25 мая, но при условии создания безопасных условий", - отметила и.о. министра.
По ее словам, детям должны мерить температуру каждые четыре часа. "Если в течение дня поднимается температура, ребенку должны создать условия, чтобы изучить ее состояние", - объяснила гглава Минобразования.
Что касается прогулок на улице, то важно, утверждает Мандзий, обеспечить социальную дистанцию.
"Главное - обеспечить социальную дистанцию между группами, чтобы дети меньше контактировали между собой, но при этом взаимодействовали. Воспитатели имеют достаточно опыта и средства для таких условий", - сказала она, уточнив, что все игрушки должны быть продезинфицированы.
Мандзий добавила, что если во время еды дети раньше сидели за столом по четыре человека, то теперь будут по двое по диагонали.
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Детские концлагеря какие-то.
Если в течение дня поднимается температура, ребенку должны создать условия, чтобы изучить ее состояние Источник: https://censor.net/n3197118
Ребёнок пойдёт гулять, а изучать будут её - температуру. (условные показания градусника).
Это же война на уничтожение. Хозяева всех этих Зеленских, Степановых, Шмыгалей и проч. - это наднациональные финансовые проходимцы. В их раскладах нет никаких "независимых государств". Они ломают Вестфальскую систему, для установления своей сатанинской всемирной диктатуры.
Как минимум, все повреждения попки можно будет списывать на использование градусника
Я кажу, що не можна відкривати дитсадочки, тому що вони стануть розсадниками зарази (для батьків - їх співробітників і т.п.), оскільки дітей неймовірно складно контролювати в плані соціальної дистанції, спиртування рук, не торкання обличчя тощо. При чому тут вихователі та умови їх праці???? Що ви несете? Почитайте УВАЖНО, що я пишу.
По сравнению с этой "владой", Янукович был слегка придурковатый ангел без крыльев.
Родители будут в очереди стоять? Или скинутся на бесконтактный градусник?
Родители: Хотите чтобы группу открыли? Соберите деньги и купите электронный термометр.