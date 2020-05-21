У дитсадках дітям вимірюватимуть температуру кожні 4 години, - Мандзій
В Україні після відкриття дитсадків дітям і співробітникам вимірюватимуть температуру, якщо вона буде вище 37,2 градусів, то їх не пустять.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "LIGA.net" розповіла в.о. міністра освіти Любомира Мандзій.
"Перед входом їм виміряють температуру. Якщо температура висока, їх не допускатимуть до закладу. Батьки мають забрати їх (дітей. - Ред.) додому. Садки ми відкриваємо з 25 травня, але якщо буде створено безпечні умови", - зазначила в. о. міністра.
За її словами, дітям повинні міряти температуру кожні чотири години. "Якщо впродовж дня піднімається температура, дитині мають створити умови, щоб вивчити її стан", - пояснила голова Міносвіти.
Що стосується прогулянок на вулиці, то важливо, стверджує Мандзій, забезпечити соціальну дистанцію.
"Головне - забезпечити соціальну дистанцію між групами, щоб діти менше контактували між собою, але при цьому взаємодіяли. Вихователі мають достатньо досвіду та засоби для таких умов", - сказала вона, уточнивши, що всі іграшки мають бути продезінфіковані.
Мандзій додала, що якщо під час їжі діти раніше сиділи за столом по чотири особи, то тепер будуть по двоє по діагоналі.
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Детские концлагеря какие-то.
Если в течение дня поднимается температура, ребенку должны создать условия, чтобы изучить ее состояние Источник: https://censor.net/n3197118
Ребёнок пойдёт гулять, а изучать будут её - температуру. (условные показания градусника).
Это же война на уничтожение. Хозяева всех этих Зеленских, Степановых, Шмыгалей и проч. - это наднациональные финансовые проходимцы. В их раскладах нет никаких "независимых государств". Они ломают Вестфальскую систему, для установления своей сатанинской всемирной диктатуры.
Как минимум, все повреждения попки можно будет списывать на использование градусника
Я кажу, що не можна відкривати дитсадочки, тому що вони стануть розсадниками зарази (для батьків - їх співробітників і т.п.), оскільки дітей неймовірно складно контролювати в плані соціальної дистанції, спиртування рук, не торкання обличчя тощо. При чому тут вихователі та умови їх праці???? Що ви несете? Почитайте УВАЖНО, що я пишу.
По сравнению с этой "владой", Янукович был слегка придурковатый ангел без крыльев.
Родители будут в очереди стоять? Или скинутся на бесконтактный градусник?
Родители: Хотите чтобы группу открыли? Соберите деньги и купите электронный термометр.