У дитсадках дітям вимірюватимуть температуру кожні 4 години, - Мандзій

В Україні після відкриття дитсадків дітям і співробітникам вимірюватимуть температуру, якщо вона буде вище 37,2 градусів, то їх не пустять.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "LIGA.net" розповіла в.о. міністра освіти Любомира Мандзій.

"Перед входом їм виміряють температуру. Якщо температура висока, їх не допускатимуть до закладу. Батьки мають забрати їх (дітей. - Ред.) додому. Садки ми відкриваємо з 25 травня, але якщо буде створено безпечні умови", - зазначила в. о. міністра.

За її словами, дітям повинні міряти температуру кожні чотири години. "Якщо впродовж дня піднімається температура, дитині мають створити умови, щоб вивчити її стан", - пояснила голова Міносвіти.

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Що стосується прогулянок на вулиці, то важливо, стверджує Мандзій, забезпечити соціальну дистанцію.

"Головне - забезпечити соціальну дистанцію між групами, щоб діти менше контактували між собою, але при цьому взаємодіяли. Вихователі мають достатньо досвіду та засоби для таких умов", - сказала вона, уточнивши, що всі іграшки мають бути продезінфіковані.

Мандзій додала, що якщо під час їжі діти раніше сиділи за столом по чотири особи, то тепер будуть по двоє по діагоналі.