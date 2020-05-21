США передали Голосеевскому управлению полиции Киева автомобили и компьютерную технику. ФОТО

Голосеевское управление полиции Киева получило от иностранных партнеров из Бюро по правоохранительным вопросам Госдепартамента США (INL) и Международной программы повышения квалификации для органов криминального расследования (ICITAP) служебные автомобили и компьютерную технику.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Голосеевское управления - единственное подразделение в столице, где участковые офицеры полиции постепенно переходят в формат работы полицейского офицера общины. Они прошли специальные тренинги, после которых начали тесное сотрудничество с обществом по принципу "community policing". Благодаря такому методу работы, полицейские офицеры общины всегда в контакте с активными гражданами и местным самоуправлением, а затем совместными усилиями создают безопасный район.

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В ноябре прошлого года отдел по правоохранительным вопросам Посольства США передал им два служебных автомобиля, а на днях еще три машины получили участковые.