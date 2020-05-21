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США передали Голосеевскому управлению полиции Киева автомобили и компьютерную технику. ФОТО

Голосеевское управление полиции Киева получило от иностранных партнеров из Бюро по правоохранительным вопросам Госдепартамента США (INL) и Международной программы повышения квалификации для органов криминального расследования (ICITAP) служебные автомобили и компьютерную технику.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

США передали Голосеевскому управлению полиции Киева автомобили и компьютерную технику 01

Голосеевское управления - единственное подразделение в столице, где участковые офицеры полиции постепенно переходят в формат работы полицейского офицера общины. Они прошли специальные тренинги, после которых начали тесное сотрудничество с обществом по принципу "community policing". Благодаря такому методу работы, полицейские офицеры общины всегда в контакте с активными гражданами и местным самоуправлением, а затем совместными усилиями создают безопасный район.

США передали Голосеевскому управлению полиции Киева автомобили и компьютерную технику 02

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В ноябре прошлого года отдел по правоохранительным вопросам Посольства США передал им два служебных автомобиля, а на днях еще три машины получили участковые.

Автор: 

Киев (25481) Нацполиция (16427) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) США (26422)


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Топ комментарии
+1
-Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, -Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову (с)
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21.05.2020 16:31
+1
Відзавтра в СБУ заборонено надавати оперативну інформацію спецслужбам США. Навіть за запитом. Наказ Баканова.
https://twitter.com/yarpro74/status/1263143023422119937
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21.05.2020 16:32
+1
Розібють..мусора шакали..
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21.05.2020 16:46
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Where in the States are you from, man?
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21.05.2020 17:01 Ответить
-Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, -Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову (с)
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21.05.2020 16:31 Ответить
Відзавтра в СБУ заборонено надавати оперативну інформацію спецслужбам США. Навіть за запитом. Наказ Баканова.
https://twitter.com/yarpro74/status/1263143023422119937
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21.05.2020 16:32 Ответить
Розібють..мусора шакали..
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21.05.2020 16:46 Ответить
маски познимайте вже дебіли..ОЗУ..
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21.05.2020 16:47 Ответить
"Вот тєпєрь зажівьом" (с).
Ур-я-я-я! Можна буде криптовалюту майнити.
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21.05.2020 16:48 Ответить
Респект США
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21.05.2020 17:05 Ответить
Полицейские общины это что? Это частная полиция? Дальше частные тюрьмы и свое законодательство? А у сабакова все есть и вертолеты и бмп, вот танков наверное пока нет но я не уверен. А компы да нужны а то память уже наверное подводит где и что крышуем, что отжимаем и кого прижимаем, кто и сколько им должен. Лучше бы оружие населению роздали, так было бы больше безопасности и порядка.
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21.05.2020 17:17 Ответить
Голосеевское управления - единственное подразделение в столице, где участковые офицеры полиции постепенно переходят в формат работы полицейского офицера общины. Источник: https://censor.net/n3197120
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21.05.2020 17:57 Ответить
раньше кисель грел а теперь сша.
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22.05.2020 06:05 Ответить
 
 