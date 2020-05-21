США передали Голосіївському управлінню поліції Києва автомобілі і комп'ютерну техніку. ФОТО

Голосіївське управління поліції Києва отримало від іноземних партнерів з Бюро з правоохоронних питань Держдепартаменту США (INL) і Міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування (ICITAP) службові автомобілі і комп'ютерну техніку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Голосіївське управління - єдиний підрозділ у столиці, де дільничні офіцери поліції поступово переходять у формат роботи поліцейського офіцера громади. Вони пройшли спеціальні тренінги, після яких почали тісну співпрацю з суспільством за принципом "community policing". Завдяки такому методу роботи, поліцейські офіцери громади завжди в контакті з активними громадянами і місцевим самоврядуванням, а потім спільними зусиллями створюють безпечний район.

У листопаді минулого року відділ з правоохоронних питань Посольства США передав їм два службові автомобілі, а днями ще три машини отримали дільничні.

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