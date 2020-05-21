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США передали Голосіївському управлінню поліції Києва автомобілі і комп'ютерну техніку. ФОТО

Голосіївське управління поліції Києва отримало від іноземних партнерів з Бюро з правоохоронних питань Держдепартаменту США (INL) і Міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування (ICITAP) службові автомобілі і комп'ютерну техніку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

США передали Голосіївському управлінню поліції Києва автомобілі і компютерну техніку 01

Голосіївське управління - єдиний підрозділ у столиці, де дільничні офіцери поліції поступово переходять у формат роботи поліцейського офіцера громади. Вони пройшли спеціальні тренінги, після яких почали тісну співпрацю з суспільством за принципом "community policing". Завдяки такому методу роботи, поліцейські офіцери громади завжди в контакті з активними громадянами і місцевим самоврядуванням, а потім спільними зусиллями створюють безпечний район.

США передали Голосіївському управлінню поліції Києва автомобілі і компютерну техніку 02

У листопаді минулого року відділ з правоохоронних питань Посольства США передав їм два службові автомобілі, а днями ще три машини отримали дільничні.

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Автор: 

Київ (19419) Нацполіція (15132) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) США (22525)


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Топ коментарі
+1
-Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, -Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову (с)
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21.05.2020 16:31
+1
Відзавтра в СБУ заборонено надавати оперативну інформацію спецслужбам США. Навіть за запитом. Наказ Баканова.
https://twitter.com/yarpro74/status/1263143023422119937
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21.05.2020 16:32
+1
Розібють..мусора шакали..
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21.05.2020 16:46
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Where in the States are you from, man?
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21.05.2020 17:01 Відповісти
-Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, -Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову (с)
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21.05.2020 16:31 Відповісти
Відзавтра в СБУ заборонено надавати оперативну інформацію спецслужбам США. Навіть за запитом. Наказ Баканова.
https://twitter.com/yarpro74/status/1263143023422119937
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21.05.2020 16:32 Відповісти
Розібють..мусора шакали..
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21.05.2020 16:46 Відповісти
маски познимайте вже дебіли..ОЗУ..
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21.05.2020 16:47 Відповісти
"Вот тєпєрь зажівьом" (с).
Ур-я-я-я! Можна буде криптовалюту майнити.
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21.05.2020 16:48 Відповісти
Респект США
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21.05.2020 17:05 Відповісти
Полицейские общины это что? Это частная полиция? Дальше частные тюрьмы и свое законодательство? А у сабакова все есть и вертолеты и бмп, вот танков наверное пока нет но я не уверен. А компы да нужны а то память уже наверное подводит где и что крышуем, что отжимаем и кого прижимаем, кто и сколько им должен. Лучше бы оружие населению роздали, так было бы больше безопасности и порядка.
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21.05.2020 17:17 Відповісти
Голосеевское управления - единственное подразделение в столице, где участковые офицеры полиции постепенно переходят в формат работы полицейского офицера общины. Источник: https://censor.net/n3197120
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21.05.2020 17:57 Відповісти
раньше кисель грел а теперь сша.
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22.05.2020 06:05 Відповісти
 
 