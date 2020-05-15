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Канада передала Національній гвардії України 17 тис. респіраторів. ФОТО

Канадська поліцейська місія в Україні передала Національній гвардії 17 тис. респіраторів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Канада передала Національній гвардії України 17 тис. респіраторів 01

Канадська сторона передала засоби індивідуального захисту для особового складу Національної гвардії України, який залучається до виконання завдань із попередження поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Канада передала Національній гвардії України 17 тис. респіраторів 02

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Канада передала Національній гвардії України 17 тис. респіраторів 03

"Ми раді допомогти Нацгвардії України і зацікавлені в розвитку співпраці з нею. Для нас важливо, що ми можемо допомогти зберегти здоров'я вашим бійцям, адже Канада зараз має подібні виклики, і це нам близьке, це ознака тісного партнерства між нашими країнами", - запевнив Джон Робін, суперінтендант, керівник Канадської поліцейської місії в Україні.

Довідка.

Канадська поліцейська місія в Україні (CPMU) - це проєкт, який почався в 2016 році. Його завдання - підтримка зусиль України з реформування поліції, підвищення потенціалу та ефективності українських правоохоронних структур.

Автор: 

Канада (2186) Національна гвардія (1513)


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Топ коментарі
+9
А тим часом ....

ЩЕ У ОДНИХ ЕПОХА БІДНОСТІ ЗАКІНЧИЛАСЯ!: У ЦВК ВИПИСАЛИ СОБІ ПРЕМІЇ ПО 200-300 ТИС. ГРИВЕНЬ

15:53 - 15.05.2020Новини, Політика: Джес Хоган Джерело:
Члени Центральної виборчої комісії (ЦВК) нарахували собі премії у розмірі 200-300 тис. гривень. Комітет Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування запросив їх на своє засідання 20 травня.

Про це повідомляє Facebook голови підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталія Безгіна.

Він нагадав, що парламент на період карантину прийняв закон, яким обмежив зарплати чиновників на період карантину до 47 230 гривень.

"Трохи в шоці з новини, що члени ЦВК в обхід закону, яким ВРУ обмежила зарплати чиновників на період карантину стелею в 47230 грн, повиписували собі премії та відпускні у 200-300 тисяч. Паралельний світ! І це вони просять розширити повноваження ЦВК в змінах до виборчого кодексу. Дуже чекаємо їх на засіданні комітету!" - заявив депутат.
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15.05.2020 17:26
+4
Ось і прийшов час Авакяна зняти свій гешефтік на респіраторах... Рюкзачки ж вже у далекому минулому.
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15.05.2020 17:23
+3
Дякуємо



Канада передала Национальной гвардии Украины 17 тыс. респираторов - Цензор.НЕТ 2798
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15.05.2020 20:30
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Ось і прийшов час Авакяна зняти свій гешефтік на респіраторах... Рюкзачки ж вже у далекому минулому.
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15.05.2020 17:23 Відповісти
Скоро в Эпицентре будут гривен по 200 продаваться.
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15.05.2020 19:38 Відповісти
А тим часом ....

ЩЕ У ОДНИХ ЕПОХА БІДНОСТІ ЗАКІНЧИЛАСЯ!: У ЦВК ВИПИСАЛИ СОБІ ПРЕМІЇ ПО 200-300 ТИС. ГРИВЕНЬ

15:53 - 15.05.2020Новини, Політика: Джес Хоган Джерело:
Члени Центральної виборчої комісії (ЦВК) нарахували собі премії у розмірі 200-300 тис. гривень. Комітет Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування запросив їх на своє засідання 20 травня.

Про це повідомляє Facebook голови підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталія Безгіна.

Він нагадав, що парламент на період карантину прийняв закон, яким обмежив зарплати чиновників на період карантину до 47 230 гривень.

"Трохи в шоці з новини, що члени ЦВК в обхід закону, яким ВРУ обмежила зарплати чиновників на період карантину стелею в 47230 грн, повиписували собі премії та відпускні у 200-300 тисяч. Паралельний світ! І це вони просять розширити повноваження ЦВК в змінах до виборчого кодексу. Дуже чекаємо їх на засіданні комітету!" - заявив депутат.
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15.05.2020 17:26 Відповісти
У них (ЦВК) стресова ситуація - чи будуть вибори в ЛуганДоне, чи не будуть. Ось на пом'якшення цього стресу вони і повиписували собі грошове довольствіє.
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15.05.2020 17:41 Відповісти
Все лучшее мусорам. А для солдат на передовой наши бабы из марли и старых штанов маски пошьют.
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15.05.2020 17:33 Відповісти
Снова зрада.
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15.05.2020 17:34 Відповісти
Дякуємо! Але хто ж скористуєцця цією поміччу? Знов зелені утирки по своїх базарах криворізсько-луГандонськіх товар розпилять! +білєт на 95-й дибіл-квартал!)))
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15.05.2020 17:48 Відповісти
дякуємо..
за любу допомогу від щирого сердці від небайдужих, дякуємо!
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15.05.2020 17:56 Відповісти
Скоро буде в продажу?
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15.05.2020 18:04 Відповісти
Канада передала, а Эпиентр предложил Кличко их для врачей купить, и даже скидку за опт пообещал.
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15.05.2020 19:37 Відповісти
ну, во первых, мало. а во вторых, ищите их завтра на ОЛХ
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15.05.2020 20:03 Відповісти
Дякуємо



Канада передала Национальной гвардии Украины 17 тыс. респираторов - Цензор.НЕТ 2798
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15.05.2020 20:30 Відповісти
 
 