Канада передала Національній гвардії України 17 тис. респіраторів. ФОТО
Канадська поліцейська місія в Україні передала Національній гвардії 17 тис. респіраторів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.
Канадська сторона передала засоби індивідуального захисту для особового складу Національної гвардії України, який залучається до виконання завдань із попередження поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
"Ми раді допомогти Нацгвардії України і зацікавлені в розвитку співпраці з нею. Для нас важливо, що ми можемо допомогти зберегти здоров'я вашим бійцям, адже Канада зараз має подібні виклики, і це нам близьке, це ознака тісного партнерства між нашими країнами", - запевнив Джон Робін, суперінтендант, керівник Канадської поліцейської місії в Україні.
Довідка.
Канадська поліцейська місія в Україні (CPMU) - це проєкт, який почався в 2016 році. Його завдання - підтримка зусиль України з реформування поліції, підвищення потенціалу та ефективності українських правоохоронних структур.
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ЩЕ У ОДНИХ ЕПОХА БІДНОСТІ ЗАКІНЧИЛАСЯ!: У ЦВК ВИПИСАЛИ СОБІ ПРЕМІЇ ПО 200-300 ТИС. ГРИВЕНЬ
15:53 - 15.05.2020Новини, Політика: Джес Хоган Джерело:
Члени Центральної виборчої комісії (ЦВК) нарахували собі премії у розмірі 200-300 тис. гривень. Комітет Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування запросив їх на своє засідання 20 травня.
Про це повідомляє Facebook голови підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталія Безгіна.
Він нагадав, що парламент на період карантину прийняв закон, яким обмежив зарплати чиновників на період карантину до 47 230 гривень.
"Трохи в шоці з новини, що члени ЦВК в обхід закону, яким ВРУ обмежила зарплати чиновників на період карантину стелею в 47230 грн, повиписували собі премії та відпускні у 200-300 тисяч. Паралельний світ! І це вони просять розширити повноваження ЦВК в змінах до виборчого кодексу. Дуже чекаємо їх на засіданні комітету!" - заявив депутат.
за любу допомогу від щирого сердці від небайдужих, дякуємо!