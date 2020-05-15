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Новости Помощь Украине
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Канада передала Национальной гвардии Украины 17 тыс. респираторов. ФОТО

Канадская полицейская миссия в Украине передала Национальной гвардии 17 тыс. респираторов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Канада передала Национальной гвардии Украины 17 тыс. респираторов 01

Канадская сторона передала средства индивидуальной защиты для личного состава Национальной гвардии Украины, который привлекается к выполнению задач по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

Канада передала Национальной гвардии Украины 17 тыс. респираторов 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Канады передало ВСУ 7 аппаратов ИВЛ, - Минобороны. ФОТО

Канада передала Национальной гвардии Украины 17 тыс. респираторов 03

"Мы рады помочь Нацгвардии Украины и заинтересованы в развитии сотрудничества с ней. Для нас важно, что мы можем помочь сохранить здоровье вашим бойцам, ведь Канада сейчас имеет подобные вызовы, и это нам близко, это признак тесного партнерства между нашими странами ", - заверил Джон Робин, суперинтендант, руководитель Канадской полицейской миссии в Украине.

Справка.

Канадская полицейская миссия в Украине (CPMU) - это проект, который начался в 2016 году. Его задача -  поддержка усилий Украины по реформированию полиции, повышение потенциала и эффективности украинских правоохранительных структур.

Также читайте: В Нацгвардии зафиксировано 28 случаев заражения COVID-19, выздоровели 9 человек

Автор: 

Канада (2073) Национальная гвардия (2101)


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Топ комментарии
+9
А тим часом ....

ЩЕ У ОДНИХ ЕПОХА БІДНОСТІ ЗАКІНЧИЛАСЯ!: У ЦВК ВИПИСАЛИ СОБІ ПРЕМІЇ ПО 200-300 ТИС. ГРИВЕНЬ

15:53 - 15.05.2020Новини, Політика: Джес Хоган Джерело:
Члени Центральної виборчої комісії (ЦВК) нарахували собі премії у розмірі 200-300 тис. гривень. Комітет Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування запросив їх на своє засідання 20 травня.

Про це повідомляє Facebook голови підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталія Безгіна.

Він нагадав, що парламент на період карантину прийняв закон, яким обмежив зарплати чиновників на період карантину до 47 230 гривень.

"Трохи в шоці з новини, що члени ЦВК в обхід закону, яким ВРУ обмежила зарплати чиновників на період карантину стелею в 47230 грн, повиписували собі премії та відпускні у 200-300 тисяч. Паралельний світ! І це вони просять розширити повноваження ЦВК в змінах до виборчого кодексу. Дуже чекаємо їх на засіданні комітету!" - заявив депутат.
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15.05.2020 17:26
+4
Ось і прийшов час Авакяна зняти свій гешефтік на респіраторах... Рюкзачки ж вже у далекому минулому.
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15.05.2020 17:23
+3
Дякуємо



Канада передала Национальной гвардии Украины 17 тыс. респираторов - Цензор.НЕТ 2798
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15.05.2020 20:30
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Ось і прийшов час Авакяна зняти свій гешефтік на респіраторах... Рюкзачки ж вже у далекому минулому.
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15.05.2020 17:23 Ответить
Скоро в Эпицентре будут гривен по 200 продаваться.
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15.05.2020 19:38 Ответить
А тим часом ....

ЩЕ У ОДНИХ ЕПОХА БІДНОСТІ ЗАКІНЧИЛАСЯ!: У ЦВК ВИПИСАЛИ СОБІ ПРЕМІЇ ПО 200-300 ТИС. ГРИВЕНЬ

15:53 - 15.05.2020Новини, Політика: Джес Хоган Джерело:
Члени Центральної виборчої комісії (ЦВК) нарахували собі премії у розмірі 200-300 тис. гривень. Комітет Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування запросив їх на своє засідання 20 травня.

Про це повідомляє Facebook голови підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталія Безгіна.

Він нагадав, що парламент на період карантину прийняв закон, яким обмежив зарплати чиновників на період карантину до 47 230 гривень.

"Трохи в шоці з новини, що члени ЦВК в обхід закону, яким ВРУ обмежила зарплати чиновників на період карантину стелею в 47230 грн, повиписували собі премії та відпускні у 200-300 тисяч. Паралельний світ! І це вони просять розширити повноваження ЦВК в змінах до виборчого кодексу. Дуже чекаємо їх на засіданні комітету!" - заявив депутат.
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15.05.2020 17:26 Ответить
У них (ЦВК) стресова ситуація - чи будуть вибори в ЛуганДоне, чи не будуть. Ось на пом'якшення цього стресу вони і повиписували собі грошове довольствіє.
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15.05.2020 17:41 Ответить
Все лучшее мусорам. А для солдат на передовой наши бабы из марли и старых штанов маски пошьют.
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15.05.2020 17:33 Ответить
Снова зрада.
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15.05.2020 17:34 Ответить
Дякуємо! Але хто ж скористуєцця цією поміччу? Знов зелені утирки по своїх базарах криворізсько-луГандонськіх товар розпилять! +білєт на 95-й дибіл-квартал!)))
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15.05.2020 17:48 Ответить
дякуємо..
за любу допомогу від щирого сердці від небайдужих, дякуємо!
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15.05.2020 17:56 Ответить
Скоро буде в продажу?
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15.05.2020 18:04 Ответить
Канада передала, а Эпиентр предложил Кличко их для врачей купить, и даже скидку за опт пообещал.
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15.05.2020 19:37 Ответить
ну, во первых, мало. а во вторых, ищите их завтра на ОЛХ
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15.05.2020 20:03 Ответить
Дякуємо



Канада передала Национальной гвардии Украины 17 тыс. респираторов - Цензор.НЕТ 2798
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15.05.2020 20:30 Ответить
 
 