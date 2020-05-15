Канада передала Национальной гвардии Украины 17 тыс. респираторов. ФОТО
Канадская полицейская миссия в Украине передала Национальной гвардии 17 тыс. респираторов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.
Канадская сторона передала средства индивидуальной защиты для личного состава Национальной гвардии Украины, который привлекается к выполнению задач по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.
"Мы рады помочь Нацгвардии Украины и заинтересованы в развитии сотрудничества с ней. Для нас важно, что мы можем помочь сохранить здоровье вашим бойцам, ведь Канада сейчас имеет подобные вызовы, и это нам близко, это признак тесного партнерства между нашими странами ", - заверил Джон Робин, суперинтендант, руководитель Канадской полицейской миссии в Украине.
Справка.
Канадская полицейская миссия в Украине (CPMU) - это проект, который начался в 2016 году. Его задача - поддержка усилий Украины по реформированию полиции, повышение потенциала и эффективности украинских правоохранительных структур.
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ЩЕ У ОДНИХ ЕПОХА БІДНОСТІ ЗАКІНЧИЛАСЯ!: У ЦВК ВИПИСАЛИ СОБІ ПРЕМІЇ ПО 200-300 ТИС. ГРИВЕНЬ
15:53 - 15.05.2020Новини, Політика: Джес Хоган Джерело:
Члени Центральної виборчої комісії (ЦВК) нарахували собі премії у розмірі 200-300 тис. гривень. Комітет Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування запросив їх на своє засідання 20 травня.
Про це повідомляє Facebook голови підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталія Безгіна.
Він нагадав, що парламент на період карантину прийняв закон, яким обмежив зарплати чиновників на період карантину до 47 230 гривень.
"Трохи в шоці з новини, що члени ЦВК в обхід закону, яким ВРУ обмежила зарплати чиновників на період карантину стелею в 47230 грн, повиписували собі премії та відпускні у 200-300 тисяч. Паралельний світ! І це вони просять розширити повноваження ЦВК в змінах до виборчого кодексу. Дуже чекаємо їх на засіданні комітету!" - заявив депутат.
за любу допомогу від щирого сердці від небайдужих, дякуємо!