Канада передала Национальной гвардии Украины 17 тыс. респираторов. ФОТО

Канадская полицейская миссия в Украине передала Национальной гвардии 17 тыс. респираторов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Канадская сторона передала средства индивидуальной защиты для личного состава Национальной гвардии Украины, который привлекается к выполнению задач по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Канады передало ВСУ 7 аппаратов ИВЛ, - Минобороны. ФОТО

"Мы рады помочь Нацгвардии Украины и заинтересованы в развитии сотрудничества с ней. Для нас важно, что мы можем помочь сохранить здоровье вашим бойцам, ведь Канада сейчас имеет подобные вызовы, и это нам близко, это признак тесного партнерства между нашими странами ", - заверил Джон Робин, суперинтендант, руководитель Канадской полицейской миссии в Украине.

Справка.

Канадская полицейская миссия в Украине (CPMU) - это проект, который начался в 2016 году. Его задача - поддержка усилий Украины по реформированию полиции, повышение потенциала и эффективности украинских правоохранительных структур.

Также читайте: В Нацгвардии зафиксировано 28 случаев заражения COVID-19, выздоровели 9 человек