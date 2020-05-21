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Воспитатель должен следить, чтобы ребенок соблюдал противоэпидемические требования, - Степанов
За соблюдением противоэпидемических требований детьми в детских садах, в частности относительно пребывания в защитных масках, должны следить воспитатели.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил миниср здравоохранения Максим Степанов.
"Есть воспитатель, который должен следить за теми ограничениями, которые соблюдает ребенок. Конечно, трудно 3-4-летнему ребенку сказать: ты должен выполнить первое, второе, третье - и рассчитывать на его сознание. Но для этого и есть воспитатели, которые будут за этим следить", - отметил Степанов.
Министр согласился, что соблюдение санитарных норм может быть сложным, но они нужны, чтобы дети не заболели сами и не заразили старших членов семьи.
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показать весь комментарий21.05.2020 17:57
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+4 Вова Зименский
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Думаю, это правда. И нас такое тоже ждет: сначала маски, потом браслеты, потом - лагеря.
пребывают в пессимизме...