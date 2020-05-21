Вихователь повинен стежити, щоб дитина дотримувалася протиепідемічних вимог, - Степанов

За дотриманням протиепідемічних вимог дітьми в дитячих садках, зокрема щодо перебування в захисних масках, мають стежити вихователі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Є вихователь, який має стежити за тими обмеженнями, яких дотримується дитина. Звичайно, важко 3-4-річній дитині сказати: ти повинен виконати перше, друге, третє - і розраховувати на його свідомість. Але для цього і є вихователі, які будуть за цим стежити", - зазначив Степанов.

Міністр погодився, що дотримання санітарних норм може бути складним, але вони потрібні, щоб діти не захворіли самі і не заразили старших членів сім'ї.

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