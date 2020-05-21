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Новини Коронавірус і карантин
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Вихователь повинен стежити, щоб дитина дотримувалася протиепідемічних вимог, - Степанов

Вихователь повинен стежити, щоб дитина дотримувалася протиепідемічних вимог, - Степанов

За дотриманням протиепідемічних вимог дітьми в дитячих садках, зокрема щодо перебування в захисних масках, мають стежити вихователі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Є вихователь, який має стежити за тими обмеженнями, яких дотримується дитина. Звичайно, важко 3-4-річній дитині сказати: ти повинен виконати перше, друге, третє - і розраховувати на його свідомість. Але для цього і є вихователі, які будуть за цим стежити", - зазначив Степанов.

Міністр погодився, що дотримання санітарних норм може бути складним, але вони потрібні, щоб діти не захворіли самі і не заразили старших членів сім'ї.

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Автор: 

діти (5045) дитячий садок (361) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
конченые!!!
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21.05.2020 17:57
+4
пусть Степанов сам это продемонстрирует.
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21.05.2020 18:03
+4
Нада бинтом обматывать всю голову ребёнка и ножницами делать прорези для ротика и глазиков . Можна ещё и ручки к животику прибинтовать , шоб пальчиками друг-дружке повязки не снимали ..
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21.05.2020 18:28
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За ту зарплату , которую они получают , на них молиться надо . Не так ли , министр здравоохранения Максим Степанов ?
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21.05.2020 17:55 Відповісти
конченые!!!
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21.05.2020 17:57 Відповісти
пусть Степанов сам это продемонстрирует.
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21.05.2020 18:03 Відповісти
мамки не могут за одним усмотреть, а тут от 10 минимум будет.
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21.05.2020 18:07 Відповісти
вот так... детей в такой дурдом вовлекают! интересно, как школы будут разворачивать свою деятельность 1 сентября?
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21.05.2020 18:09 Відповісти
никак, сентябрь осень начало распираторньіх, вирус распираторньій. теперь будут ***** мозг карантинньіми правилами, так что притензии по коду "школьная форма" покажутся сказкой.
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21.05.2020 18:14 Відповісти
Воспитатель должен следить, чтобы ребенок соблюдал противоэпидемические требования, - Степанов - Цензор.НЕТ 7244

Думаю, это правда. И нас такое тоже ждет: сначала маски, потом браслеты, потом - лагеря.
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21.05.2020 18:54 Відповісти
Дети могут бьіть без масок в группе, получится им их одеть, поделитесь опьітом, все так сделают. защищать себя должен в первую очередь персонал!!! защитить ребенка в єтом случае можно только не приводя в сад. а если приводить в сад, то родитель имеет право в группу, при єтом должен иметь маску на лице (и не из сеточки), а не отдавать ребенка на пороге.
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21.05.2020 18:12 Відповісти
Нада бинтом обматывать всю голову ребёнка и ножницами делать прорези для ротика и глазиков . Можна ещё и ручки к животику прибинтовать , шоб пальчиками друг-дружке повязки не снимали ..
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21.05.2020 18:28 Відповісти
так стой. не катит твой стьоб. вирус как раз через глазки и ротик попадает, не надо ничего вьірезать!!!!
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21.05.2020 19:06 Відповісти
Ну целоваться и пиво пить с горла по кругу им ещё рано .. ))
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21.05.2020 19:24 Відповісти
там своя атмосфера - там поточил игрушкой десна - передай другому.
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21.05.2020 20:31 Відповісти
Мабуть я отстал от жизни .. )) . И совецкое детство меня ничему не научило
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21.05.2020 20:51 Відповісти
если мама целует дочку в щечку перед сном, то дочка поцелует куклу, играя в садике. другая малая сделает тоже самое, потому что и у нее так, или потому что єто что-то новое и просто примерить на себя. немецкие мамашки вообще не реагируют на то, что дети монетьі сосут.
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21.05.2020 21:03 Відповісти
Как не крути , но если в садике хоть у одного ребёнка орви , - переболеет половина детей , включая персонал , - так что очередной маразм налицо . Уж лучше держать детей дома , - кто мог это сделать два месяца , - думаю смогут продержаться ещё хотя-бы месяц . Тем более впереди лето и свежий воздух . Легче сделать санобработку в квартире , проветривать её , чем то же самое делать в детсаду .
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21.05.2020 18:42 Відповісти
Спроси у врачей, к чему приводят постоянные санобработки.
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21.05.2020 18:59 Відповісти
Меркава , у нас соседка напротив работает воспитательницей в садике . Садик в 200 метрах от нас . Так вот у них если вспышка орви , - отправляют на неделю на карантин .
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21.05.2020 19:32 Відповісти
Такого не знаю, если не ветрянка, и то - кто хочет - ходит, бо карантины объявляются обычно местными властями. И я не об этом, а о постоянной санобработке дезсредствами.
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21.05.2020 19:36 Відповісти
классно тьотки устроились. а кто решает вспьішка ли?
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22.05.2020 11:04 Відповісти
самая лучшая защита - єто вьішел в костюме биологической защитьі и зашел, оставив его перед входом, тогда ваше жилище безопасно. в фильмах єто уже все увидеть можно.
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21.05.2020 19:09 Відповісти
Єщё лучше с дому , - вообще не выходить и жить в биологическом костюме . Санитарам потом будет легче вынести всё сразу .
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21.05.2020 19:39 Відповісти
в защитном костюме, биологический тьі носишь с рождения - кожа.
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21.05.2020 20:35 Відповісти
У немцев , похоже , - es gibt ein prolem
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21.05.2020 21:16 Відповісти
.. Verzeihung - problem .))
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21.05.2020 21:26 Відповісти
то їхні трабли.
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21.05.2020 22:35 Відповісти
Ребята .правда ваш маразм крепчает .мерить температуру каждые 4 часа маски и прочая лобуда ...ну не проще пока переседить дома.за это воспитателю никто доплачивать не будет.я понимаю шо дитину нужно оставить дома...но где гарантия шо персонал будет добросовестно выполнять поручения и ребенок будет здоровым.... завязуйте с своими инновациями они лишь у народа воспринимаются как акт дебилизма
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21.05.2020 18:16 Відповісти
Кто тебе сказал, шо карантин закончится? У нас еще есть малярия, чума, тиф какой-нибудь...
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21.05.2020 19:01 Відповісти
имеется просто справочник по болезням. а там их стОлько... эбола, например... можно добить экономику борьбой с эболой. эболы как не было,так и не появится, поэтому по добитии экономики можно громко трубить о блестящей победе над эболой.
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21.05.2020 19:57 Відповісти
а нет таких гарантий, ни у кого. есть просто вьібор не водить или не ходить на такую работу. но сидеть дома и получать зарплату - єто не та сфера.
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21.05.2020 20:34 Відповісти
Воспитатель должен следить, чтобы ребенок соблюдал противоэпидемические требования, - Степанов - Цензор.НЕТ 6900
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21.05.2020 18:29 Відповісти
Воспитатель должен следить, чтобы ребенок соблюдал противоэпидемические требования, - Степанов - Цензор.НЕТ 2733
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21.05.2020 18:30 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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21.05.2020 18:56 Відповісти
те кто выжил в катаКЛИЗМЕ
пребывают в пессимизме...
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21.05.2020 19:09 Відповісти
Не забудь за герпес и сифу.тубер он тоже с онкологией.в общем это надолго
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21.05.2020 19:20 Відповісти
Слышь, Степашка, а ты пробовал ЛИЧНО уследить хотя бы за пятью дитями ОДНОВРЕМЕННО?
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21.05.2020 20:36 Відповісти
Правильно, всех держать в подвешенном сосотоянии. Всё открыть, но карантин оставить. Так, чтобы каждого можно было держать на крючке. И не досуг этим ****** понять, что медсестрички поувольнялись, а теперь воспитатели посмываются. За такие то бабки да на такую ответственность.
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21.05.2020 20:46 Відповісти
После такого короно-психозного вмешательства в социальное воспитание ребенка его родители потратят еще кучу денег на психологов и психиатров. «Не ходите, дети, к садику гулять.»
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21.05.2020 22:52 Відповісти
 
 