Ривненская АЭС отключила до августа блок №3
Блок №3 Ривненской АЭС отключен и выведен в резерв до августа.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАК "Энергоатом".
Блок выведен в резерв до 4 августа 2020 года в связи с балансово-системным ограничением в соответствии с последней редакцией прогнозного энергобаланса страны.
Таким образом, в работе находятся 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.
Ривненская АЭС расположена на северо-западе Ривненской области в Вараше. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт.
Читайте на Цензор.НЕТ: Премьер Шмыгаль "выключает" атомную энергетику в интересах "Росатома", - Чорновол
"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но даже в таких условиях - Украина делает все что возможно:
Украина в 2018 году приобрела ЯТ на $523,151 млн (у РФ - на $374,621 млн, у Швеции - на $148,53 млн). Доля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse (Швеция) - 28,4%.
В 2017 году ЯТ было закуплено на $533,422 млн (у РФ - на $368,964 млн, Швеции - на $164,458 млн), в 2016 году - на $548,81 млн (у РФ - на $386,782 млн, Швеции - на $162,028 млн), в 2015 году - на $643,57 млн (у РФ - на $610,883 млн, Швеции - на $32,688 млн), в 2014 году - на $628,176 млн (у РФ - на $588,831 млн, Швеции - на $39,345 млн), в 2013 году - на $600,596 млн (все - РФ), в 2012 году - на $600,334 млн (у РФ - на $555,355 млн, Швеции - на $44,979 млн). Доля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse (Швеция) - 28,4%.