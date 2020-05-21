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Ривненская АЭС отключила до августа блок №3

Ривненская АЭС отключила до августа блок №3

Блок №3 Ривненской АЭС отключен и выведен в резерв до августа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАК "Энергоатом".

Блок выведен в резерв до 4 августа 2020 года в связи с балансово-системным ограничением в соответствии с последней редакцией прогнозного энергобаланса страны.

Таким образом, в работе находятся 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Ривненская АЭС расположена на северо-западе Ривненской области в Вараше. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт.

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"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Автор: 

АЭС (542) Ровно (528) Энергоатом (409) атомная энергетика (294)


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Топ комментарии
+11
ЗЕлене лайно відключає блоки щоб купувати електроінергію з росії
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21.05.2020 18:26
+10
Петя виноват . Свинарчуки тоже .
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21.05.2020 18:25
+9
ну дык.. зачем брать свою дешевую э/э - по прозрачным схемам, когда герус и вислю оманський могут брать гешефт на поставках расейской э/э.. или откатами у ахметки.
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21.05.2020 18:42
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Петя виноват . Свинарчуки тоже .
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21.05.2020 18:25 Ответить
ну дык.. зачем брать свою дешевую э/э - по прозрачным схемам, когда герус и вислю оманський могут брать гешефт на поставках расейской э/э.. или откатами у ахметки.
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21.05.2020 18:42 Ответить
Адназначна!
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21.05.2020 18:56 Ответить
ЗЕлене лайно відключає блоки щоб купувати електроінергію з росії
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21.05.2020 18:26 Ответить
Дык и ТВЭЛы их по сей день у кацапья и берут .если б делали сами тогда сказали рашен гудбай
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21.05.2020 18:29 Ответить
На половині АЕС Вестінгауз вже... Вестінгауз - крута контора, саме там Нікола Тесла робив свої винаходи!
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21.05.2020 18:43 Ответить
не только. Не забывай - ТВЭЛы - весьма специфический товар, ТТХ каждого - выпускаются в единичных вариантах, и европейские - не подходят.
Но даже в таких условиях - Украина делает все что возможно:

Украина в 2018 году приобрела ЯТ на $523,151 млн (у РФ - на $374,621 млн, у Швеции - на $148,53 млн). Доля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse (Швеция) - 28,4%.
В 2017 году ЯТ было закуплено на $533,422 млн (у РФ - на $368,964 млн, Швеции - на $164,458 млн), в 2016 году - на $548,81 млн (у РФ - на $386,782 млн, Швеции - на $162,028 млн), в 2015 году - на $643,57 млн (у РФ - на $610,883 млн, Швеции - на $32,688 млн), в 2014 году - на $628,176 млн (у РФ - на $588,831 млн, Швеции - на $39,345 млн), в 2013 году - на $600,596 млн (все - РФ), в 2012 году - на $600,334 млн (у РФ - на $555,355 млн, Швеции - на $44,979 млн). Доля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse (Швеция) - 28,4%.
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21.05.2020 18:46 Ответить
все простіше, аби підвищити вартість електроенергії на догоду ахмєтову.
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21.05.2020 21:32 Ответить
Ну не просто так они перед тарантином кофейок в ОП попивали...... вспомните бенину фразу -- будешь должен !
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21.05.2020 21:41 Ответить
швидше за все - купують теплову і довбану зелену електроенергію....ахмєтка на коні
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21.05.2020 18:30 Ответить
Компенсируют все увеличением цены.
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21.05.2020 18:28 Ответить
Ахметов рулит
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21.05.2020 18:39 Ответить
Надеюсь в этот раз хоть нужный блок отключили...
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21.05.2020 18:39 Ответить
Таки нужный, куча (пусть кривых) модернизаций, пусть пониженный КПД по сравнению с другими, НО достаточно надежный, с достаточно дешевой эл.енергией.
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21.05.2020 19:07 Ответить
зелені падлюки гасять атомну генерацію
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21.05.2020 18:45 Ответить
ЗЕленая энергетика
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21.05.2020 19:08 Ответить
Лишь бы не порох
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21.05.2020 20:30 Ответить
А у каждого блока проектный срок эксплуатации - 30 лет. После истечения 30 лет проводятся работы по продлению работы блоков еще на 10 лет. Таким образом, вынужденный простой это убытки на ограниченном промежутке времени. Такова она дешевая электроэнергия атомного киловатта...
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21.05.2020 21:12 Ответить
_Гос. АЭС отрубают слуги олигархов, чтобы меня и тебя - ограбить. Выборами это не прекратить, только мочить тварей!
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21.05.2020 21:16 Ответить
После отключения АЭС путлеровцы смело могут бомбить Украину и расстреливать ракетами.
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21.05.2020 21:18 Ответить
 
 