Ривненская АЭС отключила до августа блок №3

Блок №3 Ривненской АЭС отключен и выведен в резерв до августа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАК "Энергоатом".

Блок выведен в резерв до 4 августа 2020 года в связи с балансово-системным ограничением в соответствии с последней редакцией прогнозного энергобаланса страны.

Таким образом, в работе находятся 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Ривненская АЭС расположена на северо-западе Ривненской области в Вараше. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт.

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"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.