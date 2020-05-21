Рівненська АЕС відключила до серпня блок №3
Блок №3 Рівненської АЕС відключено і виведено в резерв до серпня.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НАК "Енергоатом".
Блок виведено в резерв до 4 серпня 2020 року у зв'язку з балансово-системним обмеженням відповідно до останньої редакції прогнозного енергобалансу країни.
Таким чином, у роботі наразі 10 з 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС України. Показники, що характеризують радіаційний, протипожежний та екологічний стан на проммайданчиках усіх АЕС країни, перебувають у межах норми.
Рівненська АЕС розташована на північному заході Рівненської області в Вараші. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт.
"Енергоатом" є оператором всіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.
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Но даже в таких условиях - Украина делает все что возможно:
Украина в 2018 году приобрела ЯТ на $523,151 млн (у РФ - на $374,621 млн, у Швеции - на $148,53 млн). Доля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse (Швеция) - 28,4%.
В 2017 году ЯТ было закуплено на $533,422 млн (у РФ - на $368,964 млн, Швеции - на $164,458 млн), в 2016 году - на $548,81 млн (у РФ - на $386,782 млн, Швеции - на $162,028 млн), в 2015 году - на $643,57 млн (у РФ - на $610,883 млн, Швеции - на $32,688 млн), в 2014 году - на $628,176 млн (у РФ - на $588,831 млн, Швеции - на $39,345 млн), в 2013 году - на $600,596 млн (все - РФ), в 2012 году - на $600,334 млн (у РФ - на $555,355 млн, Швеции - на $44,979 млн). Доля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse (Швеция) - 28,4%.