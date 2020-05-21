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Рівненська АЕС відключила до серпня блок №3

Рівненська АЕС відключила до серпня блок №3

Блок №3 Рівненської АЕС відключено і виведено в резерв до серпня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НАК "Енергоатом".

Блок виведено в резерв до 4 серпня 2020 року у зв'язку з балансово-системним обмеженням відповідно до останньої редакції прогнозного енергобалансу країни.

Таким чином, у роботі наразі 10 з 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС України. Показники, що характеризують радіаційний, протипожежний та екологічний стан на проммайданчиках усіх АЕС країни, перебувають у межах норми.

Рівненська АЕС розташована на північному заході Рівненської області в Вараші. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт.

"Енергоатом" є оператором всіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

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Автор: 

АЕС (1143) Рівне (572) Енергоатом (1632) атомна енергетика (508)


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Топ коментарі
+11
ЗЕлене лайно відключає блоки щоб купувати електроінергію з росії
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21.05.2020 18:26
+10
Петя виноват . Свинарчуки тоже .
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21.05.2020 18:25
+9
ну дык.. зачем брать свою дешевую э/э - по прозрачным схемам, когда герус и вислю оманський могут брать гешефт на поставках расейской э/э.. или откатами у ахметки.
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21.05.2020 18:42
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Петя виноват . Свинарчуки тоже .
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21.05.2020 18:25 Відповісти
ну дык.. зачем брать свою дешевую э/э - по прозрачным схемам, когда герус и вислю оманський могут брать гешефт на поставках расейской э/э.. или откатами у ахметки.
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21.05.2020 18:42 Відповісти
Адназначна!
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21.05.2020 18:56 Відповісти
ЗЕлене лайно відключає блоки щоб купувати електроінергію з росії
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21.05.2020 18:26 Відповісти
Дык и ТВЭЛы их по сей день у кацапья и берут .если б делали сами тогда сказали рашен гудбай
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21.05.2020 18:29 Відповісти
На половині АЕС Вестінгауз вже... Вестінгауз - крута контора, саме там Нікола Тесла робив свої винаходи!
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21.05.2020 18:43 Відповісти
не только. Не забывай - ТВЭЛы - весьма специфический товар, ТТХ каждого - выпускаются в единичных вариантах, и европейские - не подходят.
Но даже в таких условиях - Украина делает все что возможно:

Украина в 2018 году приобрела ЯТ на $523,151 млн (у РФ - на $374,621 млн, у Швеции - на $148,53 млн). Доля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse (Швеция) - 28,4%.
В 2017 году ЯТ было закуплено на $533,422 млн (у РФ - на $368,964 млн, Швеции - на $164,458 млн), в 2016 году - на $548,81 млн (у РФ - на $386,782 млн, Швеции - на $162,028 млн), в 2015 году - на $643,57 млн (у РФ - на $610,883 млн, Швеции - на $32,688 млн), в 2014 году - на $628,176 млн (у РФ - на $588,831 млн, Швеции - на $39,345 млн), в 2013 году - на $600,596 млн (все - РФ), в 2012 году - на $600,334 млн (у РФ - на $555,355 млн, Швеции - на $44,979 млн). Доля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse (Швеция) - 28,4%.
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21.05.2020 18:46 Відповісти
все простіше, аби підвищити вартість електроенергії на догоду ахмєтову.
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21.05.2020 21:32 Відповісти
Ну не просто так они перед тарантином кофейок в ОП попивали...... вспомните бенину фразу -- будешь должен !
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21.05.2020 21:41 Відповісти
швидше за все - купують теплову і довбану зелену електроенергію....ахмєтка на коні
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21.05.2020 18:30 Відповісти
Компенсируют все увеличением цены.
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21.05.2020 18:28 Відповісти
Ахметов рулит
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21.05.2020 18:39 Відповісти
Надеюсь в этот раз хоть нужный блок отключили...
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21.05.2020 18:39 Відповісти
Таки нужный, куча (пусть кривых) модернизаций, пусть пониженный КПД по сравнению с другими, НО достаточно надежный, с достаточно дешевой эл.енергией.
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21.05.2020 19:07 Відповісти
зелені падлюки гасять атомну генерацію
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21.05.2020 18:45 Відповісти
ЗЕленая энергетика
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21.05.2020 19:08 Відповісти
Лишь бы не порох
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21.05.2020 20:30 Відповісти
А у каждого блока проектный срок эксплуатации - 30 лет. После истечения 30 лет проводятся работы по продлению работы блоков еще на 10 лет. Таким образом, вынужденный простой это убытки на ограниченном промежутке времени. Такова она дешевая электроэнергия атомного киловатта...
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21.05.2020 21:12 Відповісти
_Гос. АЭС отрубают слуги олигархов, чтобы меня и тебя - ограбить. Выборами это не прекратить, только мочить тварей!
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21.05.2020 21:16 Відповісти
После отключения АЭС путлеровцы смело могут бомбить Украину и расстреливать ракетами.
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21.05.2020 21:18 Відповісти
 
 