Рівненська АЕС відключила до серпня блок №3

Блок №3 Рівненської АЕС відключено і виведено в резерв до серпня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НАК "Енергоатом".

Блок виведено в резерв до 4 серпня 2020 року у зв'язку з балансово-системним обмеженням відповідно до останньої редакції прогнозного енергобалансу країни.

Таким чином, у роботі наразі 10 з 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС України. Показники, що характеризують радіаційний, протипожежний та екологічний стан на проммайданчиках усіх АЕС країни, перебувають у межах норми.

Рівненська АЕС розташована на північному заході Рівненської області в Вараші. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт.

"Енергоатом" є оператором всіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

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