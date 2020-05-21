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Президент подписал закон про "налоговый террор"

Президент подписал закон про

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Среди норм закона - расширение прав контролирующих органов, ужесточение правил налогообложения, введение беспрецедентных механизмов контроля для иностранных компаний и др.

Эксперты отмечали, что законопроект №1210 разрабатывался и голосовался до начала экономического кризиса и пандемии, что существенно повлияло на значительное количество предложенных им изменений, поэтому реализация противоречивых норм не соответствует экономическим реалиям, которые сложились в сегодняшних условиях.

Одновременно с подписанием закона президент передал парламенту пакет предложений по внесению изменений в его текст. Эти изменения должны быть подготовлены в трехмесячный срок в сотрудничестве с экспертами и бизнесом.

Также правительство должно подготовить с привлечением представителей бизнеса, экспертов и народных депутатов предложения по системному совершенствованию и упрощению процедур администрирования налогов и сборов, обеспечения четкости правил налогообложения, унификации и понятности терминологии.

Напомним, 16 января 2020 парламент одобрил во втором чтении и в целом скандальный законопроект № 1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

В Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины назвали законопроект №1210 "налоговым террором".

Категорически против этого законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины - в т. Ч. Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие.

В частности, в Федерации работодателей считают, что законопроект №1210 - угроза развития бизнеса.

Эксперты Союза украинских предпринимателей предостерегали, что часть нововведений, предусмотренных законопроектом, существенно увеличивают фискальное давление на предпринимателей и могут негативно сказаться на условиях ведения бизнеса в Украине. 

Автор: 

закон (3176) Зеленский Владимир (20239) налоги (3238)


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Топ комментарии
+44
Зеленский подписал налоговый закон - Цензор.НЕТ 5329
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21.05.2020 20:10
+29
Зеленский подписал налоговый закон - Цензор.НЕТ 9786
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21.05.2020 20:02
+27
Зеленский подписал налоговый закон - Цензор.НЕТ 2879
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21.05.2020 20:03
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Зеленский подписал налоговый закон - Цензор.НЕТ 9786
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21.05.2020 20:02 Ответить
ну, так!
в ***** 17 тис. рублів - середній клас
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21.05.2020 20:14 Ответить
Откуда в пиплла 17 тыщ ? Я в этом месяце воо... - ще в ...опе. Тут далеко ходить не надо. Даже censor.net.ua просел.
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22.05.2020 00:01 Ответить
Среди норм закона - расширение прав контролирующих органов, ужесточение правил налогообложения, введение беспрецедентных механизмов контроля для иностранных компаний и др.

в общем, "либертарианство" по-вислюковски..
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21.05.2020 21:19 Ответить
введение беспрецедентных механизмов контроля для иностранных компаний и "инвестиционную няню" в придачу

Бене с Ринатом никакие иностранные конкуренты не нужны.
про иностранные инвестиции можно забыть

при Порохе такого не было !
Порох лично посещал открытие любого, даже малейшего иностранного предприятия
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21.05.2020 22:59 Ответить
Зеленский подписал налоговый закон - Цензор.НЕТ 2879
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21.05.2020 20:03 Ответить
Зеленский и его кадровый голод.
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21.05.2020 20:05 Ответить
Гы-гы-гы.
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21.05.2020 20:14 Ответить
Зеленський підписав податковий закон - Цензор.НЕТ 2946
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21.05.2020 20:33 Ответить
Писец экономике. В условиях сплошного кризиса и падения производства оно еще и налоги увеличивает.
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21.05.2020 20:07 Ответить
Найвеличніший ЬІканаміст.
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21.05.2020 20:09 Ответить
Не увеличивает,не надо передёргивать.
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21.05.2020 20:32 Ответить
Да неужели? Т.е не верить глазам своим?

".... Увеличена на 50% ставка рентной платы на железную руду, с привязкой к индексу мировых цен. Увеличена ставка на марганцевую руду до 6,25%...." и.т.д.
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21.05.2020 21:20 Ответить
Зеленский подписал налоговый закон - Цензор.НЕТ 1132
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21.05.2020 20:07 Ответить
Подписял?
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21.05.2020 20:08 Ответить
Выбирайте на свой вкус, кому какой?

Зеленский подписал налоговый закон - Цензор.НЕТ 8679
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21.05.2020 20:10 Ответить
блин!.. вот что наркотики делают с мимикой человека..
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21.05.2020 20:25 Ответить
На любом фото дурачек-дурачком с диагнозом.
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21.05.2020 20:25 Ответить
а в деревянном макинтоше есть???
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21.05.2020 21:08 Ответить
Зеленский подписал налоговый закон - Цензор.НЕТ 5329
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21.05.2020 20:10 Ответить
Ти сьогодні вперше сплив? І відразу в спам.
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21.05.2020 20:26 Ответить
Это ж не последнее, шо на попэрэдныка всплыло, а вот как от потрохободства будут потом отмываться и отбрехиваться бутусов и его админы мне интересно.
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21.05.2020 21:24 Ответить
Воша, твої висери навід зебіли вже не сприймають всерйоз. Їх хвилює що їм з'їсти сьогодні на вечерю, а не що вони жерли два роки тому. Сери та підмивайся мовчки. Якщо не маєш грошей купити біде, купи турецький штуцер для унітазу.
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21.05.2020 21:26 Ответить
А остался б порох, точно не выжили бы, а так шанс есть
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21.05.2020 20:20 Ответить
если бы Крым не захватила Россия, то там были бы базы НАТО
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21.05.2020 20:26 Ответить
дядя ты дурак? или кацап? хотя скорее всего дурной бот прокацапский.
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22.05.2020 15:25 Ответить
ЗЄлєбоби не здатні визнавати своїх помилок, тому й голосують за всяку х...ню.
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21.05.2020 20:24 Ответить
вони й далі будуть думати сракою, робити нові помилки і не визнавати їх.

так устроєна жисть.

задачу зробити зебілів розумнішими може перед собою ставити тільки такий же зебіл.

їх треба повести в правильну кошару з правильною для них заманухою.
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21.05.2020 20:29 Ответить
точно бот, клбчевое слово "зебилы" по ним с вами расчет ведут, когда батончиками а когда и тульскими пряниками
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22.05.2020 15:26 Ответить
ты пряники отправляешь ?
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22.05.2020 15:41 Ответить
ты их жрешь.
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22.05.2020 15:45 Ответить
откуда в тебе эта кацапская ненависть к продуктам питания ?

ты, небось, на бульдозере работаешь, который санкционку уничтожает
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22.05.2020 15:55 Ответить
ты кроме того что дурень еще и на сдельщине? я тебя подкормил немного, а то совсем оголодал, но больше не подаю. ПНХ .
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22.05.2020 15:57 Ответить
кормильщик, у тебя красивая подпись
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22.05.2020 18:39 Ответить
Только жопой.Головой не могут,остатки мозгов и те потеряны.
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21.05.2020 20:27 Ответить
ну точно не про пороха.
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21.05.2020 20:28 Ответить
Чем там у зебилов в голове думать?
Они ей только едят и издают привлекающие противоположный пол звуки. Животные...
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21.05.2020 20:35 Ответить
Зеленский подписал налоговый закон - Цензор.НЕТ 4544
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21.05.2020 20:12 Ответить
ну правильно! вам же Венедіктова не подобається.
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21.05.2020 20:32 Ответить
тю...так налоговая амнистия или налоговый террор ? )))))
абалдеть...как в цирке все сложно ))))
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21.05.2020 20:21 Ответить
Тем кто тянул лямку из последних сил прижали яйца, а кто грабил бюджет - амнистию.
Хуже не будет )))
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21.05.2020 20:25 Ответить
Это для разных народов, одному народу амнистия, а другому террор.
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21.05.2020 20:47 Ответить
спочатку амністія, щоб виявити кого потім тероризувати
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22.05.2020 08:46 Ответить
а може навпаки? спочатку терор, чи навіть скоріше загроза терору... а тоді швидка амністія (але лише тому хто поділиться або віддасть все...і не в держказну))))
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22.05.2020 08:56 Ответить
Ну а что же Саакашвили? Ведь он же за снижение налогов,а получается наоборот.Или М.Н сдулся,или какая-то хитрая игра.И еще. Как бывший предприниматель,Зе должен понимать всю пагубность поднятия налогов,а как президент Зе понимать перестал?
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21.05.2020 20:22 Ответить
Пропал дом.
Мелкий бизнес, скорее всего, поедет в Польшу. Ловить тут уже нечего.
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21.05.2020 20:22 Ответить
100% много знакомых уже там
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21.05.2020 20:25 Ответить
всем дадут по няне инвестиционной))
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21.05.2020 20:32 Ответить
А потом догонят и еще дадут.
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21.05.2020 23:33 Ответить
Ну в целом да. К концу каденции ЗЕ в Украине останутся только полные неудачники и хорошо пристроившиеся к бюджету.
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21.05.2020 20:33 Ответить
Заплати ЕСВ с ничего, без прибыли. Убивать тварей!
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21.05.2020 21:05 Ответить
нема кому на заводах рлігархів за крпійки працювати, Охметкє на нову віллу треба грошей назбирати
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22.05.2020 08:48 Ответить
"Должен быть рассмотрен вопрос об установлении уголовной ответственности за незаконное разглашение таких данных и информации",Источник: https://biz.censor.net/n3197169

Та да,а то на Барыгу телегу катили ,а на кристально чистого Ермака тень бросают!
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21.05.2020 20:25 Ответить
Скандальный судья Вовк обязал прокуратуру внести в ЕРДР заявление о вмешательстве Байдена в работу Шокина21 мая,

Знать она сильна, коль лает на слона!...
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21.05.2020 20:27 Ответить
Вот теперь раскрыт секрет, для чего напаривали инвесторам "налоговую няню" . Не захотели бененяню по-хорошему. Теперь вас будет опекать бенегопник.
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21.05.2020 20:30 Ответить
Так как все скоро будут сданы в концессию,закон своевременный...
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21.05.2020 20:31 Ответить
А я только за. И еще пороть надо зебилов за долги возжами прямо на улицах.
А потом руки им рубить или там языки отрезать.

73% должны страдать по полной. Вплоть до пожирания друг друга.
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21.05.2020 20:31 Ответить
Зуйово, що адекватних людей це теж стосуватиметься.
Зебіли мають випробовувати борошна по повній - надання ключів від житлових помешкань, раптові рейди з обшуками, регламентоване пересування строєм по розкреслених на асфальті лініях, суворий режим життя і праці, носіння роби встановленого зразка, заборона несанкціонованого спілкування, і звітність про кожну витрачену копійку. Якщо витрати перевищують зарплатню хоч на 1 копійку - конфіскація і трудовий табір.
Але ж вони таке життя обрали і нам. Ось що жахливо.
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21.05.2020 20:37 Ответить
Адекватные на то и адекватные, чтобы думать хотя бы на шаг вперед.
Самые адекватные уже давно свалили из Украины на Запад.
Те, кто тогда был романтиком, сейчас приводят дела в порядок, покупают за кордоном недвиж, копят бабло и готовятся свалить.

Не будет уже в Украине ничего хорошего при нашей жизни. А жить, как зебилы, голой мечтой про "конец эпохи бедности" - значит уподобиться скудным умом.
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21.05.2020 20:43 Ответить
Зеленський підписав податковий закон - Цензор.НЕТ 3266
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21.05.2020 20:31 Ответить
А куда пропал Михо?
"Закрыт,
Закрыт кабачок, но мы верим что наше веселье
И радость....
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21.05.2020 20:33 Ответить
Очередная подпись под своим приговором
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21.05.2020 20:39 Ответить
Хороший закон. Он наоборот, про налоговый антитеррор.
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21.05.2020 20:43 Ответить
Ну, народ, ви ж не можете чекати від чувака з професією клоун якихось знань економічних законів. Тому він покладається на якийсь свій економічний департамент, у якому дилетанти возвеличують один одного, свої досягнення, і лестять неосвіченому Гідранту.
Так і виходить, що єдині прибутки він бачить у збільшенні податків. Це тупе рішення - як у князя - взяти не 50% врожаю, а 90%. І казна стане товща. А на те, що на наступний рік вже 100% врожаю буде менше, ніж сьогодні 50%, у нього просто не вистачає мізків, як і у економічного департаменту, складеного не з економістів, а хабарників і знайомих клоунів. Або як він чи його соратники начиталися економічних теорій і шукали інвестиції. Інвестиції не прийшли, бо нікуди їм було йти. А вони хотіли інвестицй, як манну небесну. Ну нема ні знань, ні вмінь. Є, зате, час на відосики. Хто на що вчився.
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21.05.2020 20:54 Ответить
Чем хуже - тем лучше? Доведут страну до ручки, слуги не украинского народа! За что Украине ЭТО?
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21.05.2020 20:55 Ответить
как обычно, при смене власти, надо перепрятать сало.
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21.05.2020 21:01 Ответить
Конец эпохи бедности, ми зробили це разом !
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21.05.2020 21:02 Ответить
_Олигархи снова подсунули во власть своего подставного упыря. И так уже 29лет. У чужого, не слуги и подельника олигархов по грабежу народа, шансов на избрание нет. Нет шансов на власть у сил, опасных для олигархов.
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21.05.2020 21:11 Ответить
********! Проклятые мародёры и грабители. Зеленський підписав податковий закон - Цензор.НЕТ 1886
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21.05.2020 21:03 Ответить
Последнее время мне казаться начинает, что законодательно нужно учредить "Еженедельное воспитание Президента Украины методом порки батагом по голой сраци". Количество батогов определять прямо пропорционально косякам Президента за неделю. Порка должна быть публичной и транслироваться в прямом эфире(как иннагурация). Вдруг поможет?
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21.05.2020 21:17 Ответить
налогі увєлічівают - сбори падают
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21.05.2020 21:25 Ответить
введение беспрецедентных механизмов контроля для иностранных компаний Источник: https://censor.net/n3197184
це геть не схоже на привабливий інвестиційний клімат.
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21.05.2020 21:28 Ответить
пздц... во всем мире снижают налоги чтобы не было падения экономики а этот Зебуин *** наоборот душит !!! хм.. оно точно през Украины или может засланец с мАцквы!?
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21.05.2020 21:32 Ответить
Увеличили налоги или порядок наводят среди хитрожопых?
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21.05.2020 22:12 Ответить
не смеши .. пчелы против меда !?
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21.05.2020 23:46 Ответить
Так предприниматели громче всех орали-Зе прийде,порядок наведе,вот он и наводит порядок в ихних карманах,все как дедушка беня учил))))))))))))
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21.05.2020 22:02 Ответить
Эхсперды, купленные алегархами
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21.05.2020 22:11 Ответить
Привет всем ФОПам и бизнесменам голосовавшим "за Зелю по приколу". Теперь посмотрим как над вами мытари поприкалываются.
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21.05.2020 22:19 Ответить
Допрыгались, будет и кредиты по бросовым процентам и раст инвестиций, ага, буде жопа и зарплата 5-6 тысяч за счастье.
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21.05.2020 22:59 Ответить
Ему скоро нечем будет играть на рояле.
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21.05.2020 23:57 Ответить
 
 