Президент подписал закон про "налоговый террор"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Среди норм закона - расширение прав контролирующих органов, ужесточение правил налогообложения, введение беспрецедентных механизмов контроля для иностранных компаний и др.
Эксперты отмечали, что законопроект №1210 разрабатывался и голосовался до начала экономического кризиса и пандемии, что существенно повлияло на значительное количество предложенных им изменений, поэтому реализация противоречивых норм не соответствует экономическим реалиям, которые сложились в сегодняшних условиях.
Одновременно с подписанием закона президент передал парламенту пакет предложений по внесению изменений в его текст. Эти изменения должны быть подготовлены в трехмесячный срок в сотрудничестве с экспертами и бизнесом.
Также правительство должно подготовить с привлечением представителей бизнеса, экспертов и народных депутатов предложения по системному совершенствованию и упрощению процедур администрирования налогов и сборов, обеспечения четкости правил налогообложения, унификации и понятности терминологии.
Напомним, 16 января 2020 парламент одобрил во втором чтении и в целом скандальный законопроект № 1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".
В Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины назвали законопроект №1210 "налоговым террором".
Категорически против этого законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины - в т. Ч. Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие.
В частности, в Федерации работодателей считают, что законопроект №1210 - угроза развития бизнеса.
Эксперты Союза украинских предпринимателей предостерегали, что часть нововведений, предусмотренных законопроектом, существенно увеличивают фискальное давление на предпринимателей и могут негативно сказаться на условиях ведения бизнеса в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в ***** 17 тис. рублів - середній клас
в общем, "либертарианство" по-вислюковски..
Бене с Ринатом никакие иностранные конкуренты не нужны.
про иностранные инвестиции можно забыть
при Порохе такого не было !
Порох лично посещал открытие любого, даже малейшего иностранного предприятия
".... Увеличена на 50% ставка рентной платы на железную руду, с привязкой к индексу мировых цен. Увеличена ставка на марганцевую руду до 6,25%...." и.т.д.
так устроєна жисть.
задачу зробити зебілів розумнішими може перед собою ставити тільки такий же зебіл.
їх треба повести в правильну кошару з правильною для них заманухою.
ты, небось, на бульдозере работаешь, который санкционку уничтожает
Они ей только едят и издают привлекающие противоположный пол звуки. Животные...
абалдеть...как в цирке все сложно ))))
Хуже не будет )))
Мелкий бизнес, скорее всего, поедет в Польшу. Ловить тут уже нечего.
Та да,а то на Барыгу телегу катили ,а на кристально чистого Ермака тень бросают!
Знать она сильна, коль лает на слона!...
А потом руки им рубить или там языки отрезать.
73% должны страдать по полной. Вплоть до пожирания друг друга.
Зебіли мають випробовувати борошна по повній - надання ключів від житлових помешкань, раптові рейди з обшуками, регламентоване пересування строєм по розкреслених на асфальті лініях, суворий режим життя і праці, носіння роби встановленого зразка, заборона несанкціонованого спілкування, і звітність про кожну витрачену копійку. Якщо витрати перевищують зарплатню хоч на 1 копійку - конфіскація і трудовий табір.
Але ж вони таке життя обрали і нам. Ось що жахливо.
Самые адекватные уже давно свалили из Украины на Запад.
Те, кто тогда был романтиком, сейчас приводят дела в порядок, покупают за кордоном недвиж, копят бабло и готовятся свалить.
Не будет уже в Украине ничего хорошего при нашей жизни. А жить, как зебилы, голой мечтой про "конец эпохи бедности" - значит уподобиться скудным умом.
"Закрыт,
Закрыт кабачок, но мы верим что наше веселье
И радость....
Так і виходить, що єдині прибутки він бачить у збільшенні податків. Це тупе рішення - як у князя - взяти не 50% врожаю, а 90%. І казна стане товща. А на те, що на наступний рік вже 100% врожаю буде менше, ніж сьогодні 50%, у нього просто не вистачає мізків, як і у економічного департаменту, складеного не з економістів, а хабарників і знайомих клоунів. Або як він чи його соратники начиталися економічних теорій і шукали інвестиції. Інвестиції не прийшли, бо нікуди їм було йти. А вони хотіли інвестицй, як манну небесну. Ну нема ні знань, ні вмінь. Є, зате, час на відосики. Хто на що вчився.
це геть не схоже на привабливий інвестиційний клімат.