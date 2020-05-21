Зеленський підписав податковий закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Податкового кодексу й удосконалення адміністрування податків (№1210).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" № 466-IX, який Верховна Рада України ухвалила 16 січня 2020 року", — сказано в повідомленні.

Закон передбачає низку змін, спрямованих на вдосконалення та спрощення системи адміністрування податків, її узгодження зі світовими стандартами.

Його мета - запровадження міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та імплементацію положень Плану протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS).

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Крім того, передбачені документом зміни забезпечують необхідні умови для реформування Державної податкової служби та відкривають можливість для перетворення її структури відповідно до концепції єдиної юридичної особи.

Документ також вдосконалює систему адміністрування податків та розширює можливості онлайн-сервісів для платників. Відтепер платник, який подає звітність в електронному вигляді або пройшов електронну ідентифікацію олнайн в електронному кабінеті, зможе подати заяву про бажання отримувати документи від податкових органів у електронному вигляді.

Зазначається, що реалізація положень закону також розширює інвестиційні стимули шляхом запровадження прискореної амортизації основних засобів.