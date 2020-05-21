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Зеленський підписав податковий закон

Зеленський підписав податковий закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Податкового кодексу й удосконалення адміністрування податків (№1210).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" № 466-IX, який Верховна Рада України ухвалила 16 січня 2020 року", — сказано в повідомленні.

Закон передбачає низку змін, спрямованих на вдосконалення та спрощення системи адміністрування податків, її узгодження зі світовими стандартами.

Його мета - запровадження міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та імплементацію положень Плану протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS).

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Крім того, передбачені документом зміни забезпечують необхідні умови для реформування Державної податкової служби та відкривають можливість для перетворення її структури відповідно до концепції єдиної юридичної особи.

Документ також вдосконалює систему адміністрування податків та розширює можливості онлайн-сервісів для платників. Відтепер платник, який подає звітність в електронному вигляді або пройшов електронну ідентифікацію олнайн в електронному кабінеті, зможе подати заяву про бажання отримувати документи від податкових органів у електронному вигляді.

Зазначається, що реалізація положень закону також розширює інвестиційні стимули шляхом запровадження прискореної амортизації основних засобів.

Автор: 

закон (2825) Зеленський Володимир (23697) податки (3810)


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Топ коментарі
+44
Зеленский подписал налоговый закон - Цензор.НЕТ 5329
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21.05.2020 20:10
+29
Зеленский подписал налоговый закон - Цензор.НЕТ 9786
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21.05.2020 20:02
+27
Зеленский подписал налоговый закон - Цензор.НЕТ 2879
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21.05.2020 20:03
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Зеленский подписал налоговый закон - Цензор.НЕТ 9786
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21.05.2020 20:02 Відповісти
ну, так!
в ***** 17 тис. рублів - середній клас
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21.05.2020 20:14 Відповісти
Откуда в пиплла 17 тыщ ? Я в этом месяце воо... - ще в ...опе. Тут далеко ходить не надо. Даже censor.net.ua просел.
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22.05.2020 00:01 Відповісти
Среди норм закона - расширение прав контролирующих органов, ужесточение правил налогообложения, введение беспрецедентных механизмов контроля для иностранных компаний и др.

в общем, "либертарианство" по-вислюковски..
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21.05.2020 21:19 Відповісти
введение беспрецедентных механизмов контроля для иностранных компаний и "инвестиционную няню" в придачу

Бене с Ринатом никакие иностранные конкуренты не нужны.
про иностранные инвестиции можно забыть

при Порохе такого не было !
Порох лично посещал открытие любого, даже малейшего иностранного предприятия
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21.05.2020 22:59 Відповісти
Зеленский подписал налоговый закон - Цензор.НЕТ 2879
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21.05.2020 20:03 Відповісти
Зеленский и его кадровый голод.
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21.05.2020 20:05 Відповісти
Гы-гы-гы.
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21.05.2020 20:14 Відповісти
Зеленський підписав податковий закон - Цензор.НЕТ 2946
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21.05.2020 20:33 Відповісти
Писец экономике. В условиях сплошного кризиса и падения производства оно еще и налоги увеличивает.
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21.05.2020 20:07 Відповісти
Найвеличніший ЬІканаміст.
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21.05.2020 20:09 Відповісти
Не увеличивает,не надо передёргивать.
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21.05.2020 20:32 Відповісти
Да неужели? Т.е не верить глазам своим?

".... Увеличена на 50% ставка рентной платы на железную руду, с привязкой к индексу мировых цен. Увеличена ставка на марганцевую руду до 6,25%...." и.т.д.
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21.05.2020 21:20 Відповісти
Зеленский подписал налоговый закон - Цензор.НЕТ 1132
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21.05.2020 20:07 Відповісти
Подписял?
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21.05.2020 20:08 Відповісти
Выбирайте на свой вкус, кому какой?

Зеленский подписал налоговый закон - Цензор.НЕТ 8679
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21.05.2020 20:10 Відповісти
блин!.. вот что наркотики делают с мимикой человека..
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21.05.2020 20:25 Відповісти
На любом фото дурачек-дурачком с диагнозом.
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21.05.2020 20:25 Відповісти
а в деревянном макинтоше есть???
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21.05.2020 21:08 Відповісти
Зеленский подписал налоговый закон - Цензор.НЕТ 5329
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21.05.2020 20:10 Відповісти
Ти сьогодні вперше сплив? І відразу в спам.
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21.05.2020 20:26 Відповісти
Это ж не последнее, шо на попэрэдныка всплыло, а вот как от потрохободства будут потом отмываться и отбрехиваться бутусов и его админы мне интересно.
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21.05.2020 21:24 Відповісти
Воша, твої висери навід зебіли вже не сприймають всерйоз. Їх хвилює що їм з'їсти сьогодні на вечерю, а не що вони жерли два роки тому. Сери та підмивайся мовчки. Якщо не маєш грошей купити біде, купи турецький штуцер для унітазу.
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21.05.2020 21:26 Відповісти
А остался б порох, точно не выжили бы, а так шанс есть
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21.05.2020 20:20 Відповісти
если бы Крым не захватила Россия, то там были бы базы НАТО
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21.05.2020 20:26 Відповісти
дядя ты дурак? или кацап? хотя скорее всего дурной бот прокацапский.
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22.05.2020 15:25 Відповісти
ЗЄлєбоби не здатні визнавати своїх помилок, тому й голосують за всяку х...ню.
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21.05.2020 20:24 Відповісти
вони й далі будуть думати сракою, робити нові помилки і не визнавати їх.

так устроєна жисть.

задачу зробити зебілів розумнішими може перед собою ставити тільки такий же зебіл.

їх треба повести в правильну кошару з правильною для них заманухою.
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21.05.2020 20:29 Відповісти
точно бот, клбчевое слово "зебилы" по ним с вами расчет ведут, когда батончиками а когда и тульскими пряниками
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22.05.2020 15:26 Відповісти
ты пряники отправляешь ?
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22.05.2020 15:41 Відповісти
ты их жрешь.
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22.05.2020 15:45 Відповісти
откуда в тебе эта кацапская ненависть к продуктам питания ?

ты, небось, на бульдозере работаешь, который санкционку уничтожает
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22.05.2020 15:55 Відповісти
ты кроме того что дурень еще и на сдельщине? я тебя подкормил немного, а то совсем оголодал, но больше не подаю. ПНХ .
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22.05.2020 15:57 Відповісти
кормильщик, у тебя красивая подпись
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22.05.2020 18:39 Відповісти
Только жопой.Головой не могут,остатки мозгов и те потеряны.
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21.05.2020 20:27 Відповісти
ну точно не про пороха.
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21.05.2020 20:28 Відповісти
Чем там у зебилов в голове думать?
Они ей только едят и издают привлекающие противоположный пол звуки. Животные...
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21.05.2020 20:35 Відповісти
Зеленский подписал налоговый закон - Цензор.НЕТ 4544
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21.05.2020 20:12 Відповісти
ну правильно! вам же Венедіктова не подобається.
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21.05.2020 20:32 Відповісти
тю...так налоговая амнистия или налоговый террор ? )))))
абалдеть...как в цирке все сложно ))))
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21.05.2020 20:21 Відповісти
Тем кто тянул лямку из последних сил прижали яйца, а кто грабил бюджет - амнистию.
Хуже не будет )))
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21.05.2020 20:25 Відповісти
Это для разных народов, одному народу амнистия, а другому террор.
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21.05.2020 20:47 Відповісти
спочатку амністія, щоб виявити кого потім тероризувати
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22.05.2020 08:46 Відповісти
а може навпаки? спочатку терор, чи навіть скоріше загроза терору... а тоді швидка амністія (але лише тому хто поділиться або віддасть все...і не в держказну))))
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22.05.2020 08:56 Відповісти
Ну а что же Саакашвили? Ведь он же за снижение налогов,а получается наоборот.Или М.Н сдулся,или какая-то хитрая игра.И еще. Как бывший предприниматель,Зе должен понимать всю пагубность поднятия налогов,а как президент Зе понимать перестал?
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21.05.2020 20:22 Відповісти
Пропал дом.
Мелкий бизнес, скорее всего, поедет в Польшу. Ловить тут уже нечего.
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21.05.2020 20:22 Відповісти
100% много знакомых уже там
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21.05.2020 20:25 Відповісти
всем дадут по няне инвестиционной))
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21.05.2020 20:32 Відповісти
А потом догонят и еще дадут.
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21.05.2020 23:33 Відповісти
Ну в целом да. К концу каденции ЗЕ в Украине останутся только полные неудачники и хорошо пристроившиеся к бюджету.
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21.05.2020 20:33 Відповісти
Заплати ЕСВ с ничего, без прибыли. Убивать тварей!
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21.05.2020 21:05 Відповісти
нема кому на заводах рлігархів за крпійки працювати, Охметкє на нову віллу треба грошей назбирати
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22.05.2020 08:48 Відповісти
"Должен быть рассмотрен вопрос об установлении уголовной ответственности за незаконное разглашение таких данных и информации",Источник: https://biz.censor.net/n3197169

Та да,а то на Барыгу телегу катили ,а на кристально чистого Ермака тень бросают!
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21.05.2020 20:25 Відповісти
Скандальный судья Вовк обязал прокуратуру внести в ЕРДР заявление о вмешательстве Байдена в работу Шокина21 мая,

Знать она сильна, коль лает на слона!...
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21.05.2020 20:27 Відповісти
Вот теперь раскрыт секрет, для чего напаривали инвесторам "налоговую няню" . Не захотели бененяню по-хорошему. Теперь вас будет опекать бенегопник.
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21.05.2020 20:30 Відповісти
Так как все скоро будут сданы в концессию,закон своевременный...
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21.05.2020 20:31 Відповісти
А я только за. И еще пороть надо зебилов за долги возжами прямо на улицах.
А потом руки им рубить или там языки отрезать.

73% должны страдать по полной. Вплоть до пожирания друг друга.
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21.05.2020 20:31 Відповісти
Зуйово, що адекватних людей це теж стосуватиметься.
Зебіли мають випробовувати борошна по повній - надання ключів від житлових помешкань, раптові рейди з обшуками, регламентоване пересування строєм по розкреслених на асфальті лініях, суворий режим життя і праці, носіння роби встановленого зразка, заборона несанкціонованого спілкування, і звітність про кожну витрачену копійку. Якщо витрати перевищують зарплатню хоч на 1 копійку - конфіскація і трудовий табір.
Але ж вони таке життя обрали і нам. Ось що жахливо.
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21.05.2020 20:37 Відповісти
Адекватные на то и адекватные, чтобы думать хотя бы на шаг вперед.
Самые адекватные уже давно свалили из Украины на Запад.
Те, кто тогда был романтиком, сейчас приводят дела в порядок, покупают за кордоном недвиж, копят бабло и готовятся свалить.

Не будет уже в Украине ничего хорошего при нашей жизни. А жить, как зебилы, голой мечтой про "конец эпохи бедности" - значит уподобиться скудным умом.
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21.05.2020 20:43 Відповісти
Зеленський підписав податковий закон - Цензор.НЕТ 3266
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21.05.2020 20:31 Відповісти
А куда пропал Михо?
"Закрыт,
Закрыт кабачок, но мы верим что наше веселье
И радость....
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21.05.2020 20:33 Відповісти
Очередная подпись под своим приговором
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21.05.2020 20:39 Відповісти
Хороший закон. Он наоборот, про налоговый антитеррор.
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21.05.2020 20:43 Відповісти
Ну, народ, ви ж не можете чекати від чувака з професією клоун якихось знань економічних законів. Тому він покладається на якийсь свій економічний департамент, у якому дилетанти возвеличують один одного, свої досягнення, і лестять неосвіченому Гідранту.
Так і виходить, що єдині прибутки він бачить у збільшенні податків. Це тупе рішення - як у князя - взяти не 50% врожаю, а 90%. І казна стане товща. А на те, що на наступний рік вже 100% врожаю буде менше, ніж сьогодні 50%, у нього просто не вистачає мізків, як і у економічного департаменту, складеного не з економістів, а хабарників і знайомих клоунів. Або як він чи його соратники начиталися економічних теорій і шукали інвестиції. Інвестиції не прийшли, бо нікуди їм було йти. А вони хотіли інвестицй, як манну небесну. Ну нема ні знань, ні вмінь. Є, зате, час на відосики. Хто на що вчився.
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21.05.2020 20:54 Відповісти
Чем хуже - тем лучше? Доведут страну до ручки, слуги не украинского народа! За что Украине ЭТО?
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21.05.2020 20:55 Відповісти
как обычно, при смене власти, надо перепрятать сало.
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21.05.2020 21:01 Відповісти
Конец эпохи бедности, ми зробили це разом !
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21.05.2020 21:02 Відповісти
_Олигархи снова подсунули во власть своего подставного упыря. И так уже 29лет. У чужого, не слуги и подельника олигархов по грабежу народа, шансов на избрание нет. Нет шансов на власть у сил, опасных для олигархов.
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21.05.2020 21:11 Відповісти
********! Проклятые мародёры и грабители. Зеленський підписав податковий закон - Цензор.НЕТ 1886
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21.05.2020 21:03 Відповісти
Последнее время мне казаться начинает, что законодательно нужно учредить "Еженедельное воспитание Президента Украины методом порки батагом по голой сраци". Количество батогов определять прямо пропорционально косякам Президента за неделю. Порка должна быть публичной и транслироваться в прямом эфире(как иннагурация). Вдруг поможет?
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21.05.2020 21:17 Відповісти
налогі увєлічівают - сбори падают
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21.05.2020 21:25 Відповісти
введение беспрецедентных механизмов контроля для иностранных компаний Источник: https://censor.net/n3197184
це геть не схоже на привабливий інвестиційний клімат.
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21.05.2020 21:28 Відповісти
пздц... во всем мире снижают налоги чтобы не было падения экономики а этот Зебуин *** наоборот душит !!! хм.. оно точно през Украины или может засланец с мАцквы!?
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21.05.2020 21:32 Відповісти
Увеличили налоги или порядок наводят среди хитрожопых?
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21.05.2020 22:12 Відповісти
не смеши .. пчелы против меда !?
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21.05.2020 23:46 Відповісти
Так предприниматели громче всех орали-Зе прийде,порядок наведе,вот он и наводит порядок в ихних карманах,все как дедушка беня учил))))))))))))
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21.05.2020 22:02 Відповісти
Эхсперды, купленные алегархами
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21.05.2020 22:11 Відповісти
Привет всем ФОПам и бизнесменам голосовавшим "за Зелю по приколу". Теперь посмотрим как над вами мытари поприкалываются.
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21.05.2020 22:19 Відповісти
Допрыгались, будет и кредиты по бросовым процентам и раст инвестиций, ага, буде жопа и зарплата 5-6 тысяч за счастье.
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21.05.2020 22:59 Відповісти
Ему скоро нечем будет играть на рояле.
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21.05.2020 23:57 Відповісти
 
 