Зеленський підписав податковий закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Податкового кодексу й удосконалення адміністрування податків (№1210).
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" № 466-IX, який Верховна Рада України ухвалила 16 січня 2020 року", — сказано в повідомленні.
Закон передбачає низку змін, спрямованих на вдосконалення та спрощення системи адміністрування податків, її узгодження зі світовими стандартами.
Його мета - запровадження міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та імплементацію положень Плану протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS).
Крім того, передбачені документом зміни забезпечують необхідні умови для реформування Державної податкової служби та відкривають можливість для перетворення її структури відповідно до концепції єдиної юридичної особи.
Документ також вдосконалює систему адміністрування податків та розширює можливості онлайн-сервісів для платників. Відтепер платник, який подає звітність в електронному вигляді або пройшов електронну ідентифікацію олнайн в електронному кабінеті, зможе подати заяву про бажання отримувати документи від податкових органів у електронному вигляді.
Зазначається, що реалізація положень закону також розширює інвестиційні стимули шляхом запровадження прискореної амортизації основних засобів.
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в ***** 17 тис. рублів - середній клас
в общем, "либертарианство" по-вислюковски..
Бене с Ринатом никакие иностранные конкуренты не нужны.
про иностранные инвестиции можно забыть
при Порохе такого не было !
Порох лично посещал открытие любого, даже малейшего иностранного предприятия
".... Увеличена на 50% ставка рентной платы на железную руду, с привязкой к индексу мировых цен. Увеличена ставка на марганцевую руду до 6,25%...." и.т.д.
так устроєна жисть.
задачу зробити зебілів розумнішими може перед собою ставити тільки такий же зебіл.
їх треба повести в правильну кошару з правильною для них заманухою.
ты, небось, на бульдозере работаешь, который санкционку уничтожает
Они ей только едят и издают привлекающие противоположный пол звуки. Животные...
абалдеть...как в цирке все сложно ))))
Хуже не будет )))
Мелкий бизнес, скорее всего, поедет в Польшу. Ловить тут уже нечего.
Та да,а то на Барыгу телегу катили ,а на кристально чистого Ермака тень бросают!
Знать она сильна, коль лает на слона!...
А потом руки им рубить или там языки отрезать.
73% должны страдать по полной. Вплоть до пожирания друг друга.
Зебіли мають випробовувати борошна по повній - надання ключів від житлових помешкань, раптові рейди з обшуками, регламентоване пересування строєм по розкреслених на асфальті лініях, суворий режим життя і праці, носіння роби встановленого зразка, заборона несанкціонованого спілкування, і звітність про кожну витрачену копійку. Якщо витрати перевищують зарплатню хоч на 1 копійку - конфіскація і трудовий табір.
Але ж вони таке життя обрали і нам. Ось що жахливо.
Самые адекватные уже давно свалили из Украины на Запад.
Те, кто тогда был романтиком, сейчас приводят дела в порядок, покупают за кордоном недвиж, копят бабло и готовятся свалить.
Не будет уже в Украине ничего хорошего при нашей жизни. А жить, как зебилы, голой мечтой про "конец эпохи бедности" - значит уподобиться скудным умом.
"Закрыт,
Закрыт кабачок, но мы верим что наше веселье
И радость....
Так і виходить, що єдині прибутки він бачить у збільшенні податків. Це тупе рішення - як у князя - взяти не 50% врожаю, а 90%. І казна стане товща. А на те, що на наступний рік вже 100% врожаю буде менше, ніж сьогодні 50%, у нього просто не вистачає мізків, як і у економічного департаменту, складеного не з економістів, а хабарників і знайомих клоунів. Або як він чи його соратники начиталися економічних теорій і шукали інвестиції. Інвестиції не прийшли, бо нікуди їм було йти. А вони хотіли інвестицй, як манну небесну. Ну нема ні знань, ні вмінь. Є, зате, час на відосики. Хто на що вчився.
це геть не схоже на привабливий інвестиційний клімат.